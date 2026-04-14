Khánh Hòa chấm dứt hiệu lực 1 quyết định ủy quyền vì có sự nhầm lẫn 14/04/2026 12:23

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa đã phân cấp cho cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai để thay thế cho việc ủy quyền.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc chấm dứt hiệu lực quyết định ủy quyền cho UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai.

Chấm dứt hiệu lực quyết định ủy quyền

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14-4, chấm dứt hiệu lực Quyết định số 731 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai.

Đây là quyết định ủy quyền mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh có nhiều băn khoăn khi vừa ban hành.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã phân cấp cho cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai. Ảnh: X.H

Quyết định 731 được ban hành vào ngày 6-3 nhằm tránh vướng mắc khi giải quyết thủ tục đất đai trong thời gian tỉnh chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại Nghị định 49 của Chính phủ.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã còn được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn để đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục đất đai cho người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa đang hỗ trợ cấp xã trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

Tuy nhiên, Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa cho biết quyết định trên có sự nhầm lẫn trong việc ủy quyền cho UBND cấp xã giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau quy định tại điểm a khoản 3 Điều 236 Luật Đất đai.

Phân cấp quản lý đất đai cho cấp xã

Cùng với việc ban hành quyết định trên, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ban hành quyết định số 28 về việc phân cấp thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để thay thế quyết định số 731.

Theo đó, UBND xã quyết định các nội dung liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật đất đai khi: Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với các đối tượng đang quản lý, chiếm hữu đất và các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng.

UBND xã ở Khánh Hòa quyết định các nội dung liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ảnh: H.H

Bên cạnh đó, UBND cấp xã được quyết định các nội dung liên quan đến giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

UBND cấp xã cũng được chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định pháp luật về đất đai.

Được chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Khánh Hòa không phân cấp cho UBND xã thực hiện dự án thuộc địa giới hành chính từ hai xã, phường, đặc khu trở lên; dự án thuộc khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu kinh tế.

Ngoài ra, UBND cấp xã cũng không được phân cấp trong trường hợp giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà không thuộc diện được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; các trường hợp khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.