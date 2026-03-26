UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận nhầm lẫn trong quyết định ủy quyền cho cấp xã 26/03/2026 09:34

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao cơ quan chuyên môn lấy ý kiến để ban hành quyết định phân cấp cho cấp xã thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thay thế việc ủy quyền...

Mới đây (25-3), ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan này đang khẩn trương lấy ý kiến góp ý để xây dựng quyết định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Có sự nhầm lẫn trong quyết định ủy quyền

Động thái này nhằm thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng quyết định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo hình thức rút gọn theo quy định tại Nghị định 49/2026 của Chính phủ. Đồng thời, thay thế Quyết định 731 về ủy quyền cho cấp xã đã ban hành trước đó.

Việc ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai của UBND tỉnh Khánh Hòa cho cấp xã là do nhầm lẫn. Ảnh minh họa: XH

Đối với băn khoăn về quyết định ủy quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa cho cấp xã giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau quy định tại điểm a khoản 3 Điều 236 Luật Đất đai, ông Phạm Ngọc Tuyến xác định đây là thẩm quyền của cấp xã.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa, việc UBND tỉnh ủy quyền cho cấp xã giải quyết tranh chấp đất đai là do trong quá trình tham mưu văn bản đã có sự nhầm lẫn.

“Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai hộ gia đình, cá nhân cộng đồng cư dân vẫn theo quy định là cấp xã giải quyết, không ảnh hưởng đến người dân. Việc ủy quyền sẽ hủy bỏ sau khi ban hành quyết định phân cấp”, ông Tuyến nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến cho biết thêm việc ủy quyền nhằm tránh vướng mắc khi giải quyết thủ tục đất đai trong thời gian tỉnh chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại Nghị định 49 của Chính phủ.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã còn được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn để đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục đất đai cho người dân. Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa đang hỗ trợ cấp xã trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

Chính quyền cấp xã sẽ có quyền thu hồi đất và giao đất

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến cho hay Sở NN&MT được UBND tỉnh giao chủ trì, xây dựng quyết định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo trình tự thủ tục rút gọn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chính quyền cấp xã ở Khánh Hòa sẽ được quyền thu hồi đất và giao đất. Ảnh minh họa: HH

Theo dự thảo, UBND tỉnh Khánh Hòa phân cấp cho UBND cấp xã các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai ba nhóm nội dung. Theo đó, UBND cấp xã quyết định các nội dung liên quan đến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc các trường hợp nhà nước thu hồi đối với hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, cộng đồng dân cư.

Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng. Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài…

UBND cấp xã quyết định các nội dung liên quan đến giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

UBND cấp xã sẽ được phân cấp chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án; chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, cộng đồng dân cư.

Trường hợp cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh trước khi quyết định.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng phân cấp cho UBND cấp xã quyết định các nội dung liên quan đến giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất…, trừ các trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến cho biết việc phân cấp trên nhằm thực hiện Nghị định 49/2026 của Chính phủ, đồng thời thay thế quyết định ủy quyền mà UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành trước đó. “Tỉnh đã giao cho sở lấy ý kiến và tham mưu tờ trình để ban hành quyết định phân cấp theo quy trình rút gọn. Dự kiến trong tháng 3-2026 sẽ ban hành để đẩy nhanh các thủ tục hành chính”, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa nói.



