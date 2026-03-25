Băn khoăn về một quyết định ủy quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa cho cấp xã 25/03/2026 09:57

(PLO)- Luật sư cho rằng việc sử dụng thuật ngữ “ủy quyền” có thể gây ra sự nhầm lẫn về cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định số 731 ủy quyền cho UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Ủy quyền cho cấp xã thực hiện 41 nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác đối với từng dự án cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai, khoản 7 Điều 12 và khoản 9 Điều 13 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15-7-2024 của Chính phủ.

Từ tháng 3-2026, người dân Khánh Hòa chỉ cần đến UBND cấp xã để thực hiện các vấn đề về đất đai. Ảnh: XUÂN HOÁT

UBND tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp xã thực hiện 41 nhiệm vụ về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, trong đó có việc ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau quy định tại điểm a khoản 3 Điều 236 Luật Đất đai. Đồng thời, chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quy định tại khoản 4 Điều 236 Luật Đất đai.

Việc ủy quyền nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. Việc ủy quyền này sẽ kéo dài cho đến khi UBND tỉnh có văn bản chấm dứt.

Băn khoăn về chữ "ủy quyền"

Tuy nhiên, sau khi quyết định trên được ban hành, một số ý kiến cho rằng có thể phát sinh tranh chấp pháp lý, gây nhầm lẫn về thẩm quyền trong quá trình áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai.

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, cho rằng quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau theo điểm a khoản 3 Điều 236 Luật Đất đai thuộc về chủ tịch UBND cấp huyện.

Luật sư Trần Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 (quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp đã điều chỉnh phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 226/2025), thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên đã được chuyển giao cho chủ tịch UBND cấp xã. Đồng thời, Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn không quy định cho phép người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được ủy quyền cho cấp dưới nhân danh mình để ban hành quyết định giải quyết tranh chấp.

Do đó, luật sư Quân cho rằng việc sử dụng thuật ngữ “uỷ quyền” có thể gây ra sự nhầm lẫn về cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính giữa “ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước” với “thẩm quyền được luật giao trực tiếp”.

“Bởi nếu coi đây là quyết định được ban hành theo hình thức “ủy quyền”, thì về nguyên tắc có thể phát sinh cách hiểu rằng UBND tỉnh là chủ thể ủy quyền và chịu trách nhiệm cuối cùng đối với quyết định hành chính được ban hành”, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân nói.

Tiếp nhận thông tin từ PLO, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nói sẽ rà soát thông tin trên rồi phản hồi lại.