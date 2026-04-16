Khánh Hòa: Tỉa nhánh 'quá tay' khiến hàng cây xanh đẹp bị cắt trụi 16/04/2026 13:58

(PLO)- Người dân ở Khánh Hòa cho rằng chính quyền tỉa nhánh "quá tay" khiến hàng cây xanh đẹp không còn khả năng phát triển.

Ngày 16-4, tiếp nhận thông tin từ PLO, ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, cho biết sẽ chỉ đạo bộ phận chăm sóc kiểm tra tình trạng hàng cây xanh trên đường Nguyễn Huệ.

Hàng cây đẹp bị chặt trụi cành

Theo ghi nhận của PV, hàng cây xanh trên đường Nguyễn Huệ, xã Ninh Phước bị tỉa gần hết các nhánh, các nhánh bị cắt gần đến thân chính. Một số mầm non mới mọc nhưng không thể phát triển thành cành lớn.

Hàng cây xanh trên đường Nguyễn Huệ trơ trụi sau nhiều tháng bị cắt tỉa nhánh. Ảnh: H.H

Dọc hai bên đường Nguyễn Huệ, bóng mát của cây xanh được thay thế bằng những chiếc dù, tấm lưới chống nắng được che chắn tạm bợ, tạo nên sự nhếch nhác cho đường phố.

Nhà ở mặt tiền đường Nguyễn Huệ, gia đình bà Dương Thị Lộc phải mua lưới chống nắng về che để hạn chế bớt cái nắng gay gắt của tháng 4. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào nhà mang cái nóng oi ả khiến người già, trẻ em không chịu nổi.

Người dân phải che lưới chống nắng trước nhà để chắn bớt ánh nắng. Ảnh: H.H

Nhà bà Lộc trước đây rất mát nhờ hàng cây bàng Nhật. Hàng cây xanh này trồng đã được hơn 10 năm, thân cây lớn hơn vòng tay một người ôm. Hàng cây xanh cho bóng mát phủ kín con đường Nguyễn Huệ, rất đẹp.

Theo bà Lộc, cuối năm 2025, chính quyền địa phương đi cưa hết các nhánh để phòng chống bão. Tuy nhiên, hàng cây bị cưa trụi đã không còn khả năng phát triển, cho bóng mát.

“Những mầm non mới nứt ra bị sâu rầy nên không thể phát triển nổi. Nhà tôi mà không che lưới chịu không nổi, nắng chiếu thẳng vào nhà”- bà Lộc bức xúc nói.

Một người ngồi tránh nắng trong quán nước bên đường nói đường Nguyễn Huệ là con đường trung tâm của thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Con đường này được phủ bóng bởi hàng cây xanh đẹp như trong phim.

Bóng mát cây xanh được thay thế bằng những cây dù. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, chính quyền tỉa nhánh hàng cây “quá tay” đã khiến con đường này trở nên trơ trụi. Người dân này cũng cho biết sau khi tỉa nhánh, hàng cây này cũng không được chăm sóc nên không phát triển lại được.

“Mỗi con đường Nguyễn Huệ này bị cắt trọc như vậy, những đường khác đỡ hơn. Con đường đẹp như phim giờ bị trơ trụi, tỉa nhánh kiểu này thì làm sao cây có thể sống được”- người dân này nói.

Chính quyền nói gì?

Trả lời PV về việc tỉa nhánh bất thường hàng cây xanh trên, ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, nói trước khi các cơn bão số 13 đổ bộ, chính quyền địa phương được chỉ đạo tỉa nhánh các cây xanh để đảm bảo an toàn.

Hàng cây xanh trên đường Nguyễn Huệ là giống bàng Đài Loan. Ảnh: H.H

Theo Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, hàng cây xanh trên đường Nguyễn Huệ là giống bàng Đài Loan. Giống bàng Đài Loan này có nhược điểm là bám cạn, tán to.

“Vào mùa mưa, bão nếu không cắt tỉa là cây bàng Đài Loan sẽ đổ ngã. Bên cạnh đó, giống cây này rơi lá rất nhiều gây tắt nghẽn cống thoát nước”- ông Quảng Thúc Đoan, giải thích và cho rằng sau khi cắt tỉa, cây sẽ phát triển trở lại.

Ông Quảng Thúc Đoan xác nhận trước đây hàng cây này cho tán rộng, phủ xanh đường Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, về lâu dài, đường này sẽ được nâng cấp, cải tạo thay gạch vỉa hè đã xuống cấp.

Cây xanh khó phát triển trở lại sau khi bị cắt trụi nhánh. Ảnh: H.H

Đồng thời, cũng có thể sẽ thay thế hàng cây bàng Đài Loan này để tránh làm hư hại vỉa hè. “Nhược điểm của cây bàng Đài Loan là rễ cạn nên thường đội gạch lên, làm hư hại vỉa hè và rụng lá gây tắt cống. Chúng tôi cũng sẽ tính toán đến phương án thay thế giống cây này”- ông Quảng Thúc Đoan nói.

Tiếp nhận thông tin về hàng cây xanh có nguy cơ không thể phát triển, chủ tịch UBND xã Ninh Phước nói sẽ chỉ đạo bộ phận chăm sóc cây xanh kiểm tra, chăm sóc để hàng cây phục hồi.