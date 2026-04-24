Huế: Cây xanh kém phát triển, sâu đục bị đốn hạ, bật gốc để chỉnh trang đô thị 24/04/2026 17:30

Ngày 24-4, dọc tuyến đường Lê Duẩn (đoạn từ số nhà 354 đến 546, phường Phú Xuân, TP Huế) cảnh tượng mảng xanh rợp bóng mát ngày nào bỗng trở nên trống hoác đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều cây xanh ở đường Lê Duẩn bị cưa hạ.

Theo đó, hàng loạt cây có đường kính khoảng 15- 20 cm bị cưa đổ ngang thân sát mặt đất, phần gốc rễ bị đào bật lên và vận chuyển đi nơi khác.

Nhiều người dân sinh sống lâu năm tại tuyến đường cửa ngõ này cho hay, hàng cây trên đã tồn tại hơn 20 năm qua. Việc hàng loạt cây xanh bất ngờ bị cưa hạ khiến không ít người hụt hẫng.

Nhiều người dân tiếc nuối vì cây xanh từng tồn tại hàng chục năm bị đốn hạ.

Trao đổi về sự việc trên, lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết, khu vực này đang trong quá trình triển khai dự án chỉnh trang vỉa hè cửa ngõ phía Bắc thành phố.

Do quá trình thi công ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cây xanh hiện hữu nên buộc phải xử lý đối với gần 60 cây, chủ yếu là phượng vĩ và cây viết.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế khẳng định không phải toàn bộ số cây trên đều bị chặt bỏ. Theo phương án được đưa ra là sẽ giữ lại những cây chắc khỏe và sinh trưởng tốt để tái trồng lại ở những vị trí phù hợp.

Việc đốn hạ chỉ bắt buộc áp dụng đối với những cây kém phát triển, lệch tán hoặc bị sâu đục thân nhằm đảm bảo an toàn.

"Sau đó, đơn vị sẽ lựa chọn loại cây khác để trồng thay thế, đảm bảo sự đồng bộ với phương án chỉnh trang đô thị mới. Trung tâm dự kiến sẽ trồng cây nhạc ngựa, đây là một loài cây rất phù hợp trồng ở đô thị" - lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế nói.