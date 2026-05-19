Ngày mai, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm 'Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả' 19/05/2026 11:08

(PLO)- Tọa đàm “Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả" do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào sáng ngày 20-5, với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, ngành điện, chuyên gia pháp lý...

Nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện liên tục tăng cao khiến áp lực cung ứng điện tại khu vực phía Nam ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc đưa ra các giải pháp để tiết kiệm điện là vấn đề cấp thiết.

Đáng chú ý, ngày 13-3-2026, Văn phòng Quốc hội đã ban hành Văn bản hợp nhất số 38 hợp nhất Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó quy định rõ trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân; quản lý chặt cơ sở sử dụng năng lượng lớn; yêu cầu các cơ quan Nhà nước đi đầu trong công tác tiết kiệm điện.

Ngày 19-3-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg nhằm tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Sau đó, ngày 30-3-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Trong đó, yêu cầu tiết kiệm điện bắt buộc; đặt chỉ tiêu tiết kiệm 3%/năm, 10% mùa cao điểm; thúc đẩy điện mặt trời mái nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm này.

Ngày mai, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong bối cảnh TP.HCM nói riêng, khu vực miền Nam nói chung đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu điện tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ quá tải hệ thống, một bộ phận người dân và doanh nghiệp vẫn xem tiết kiệm điện là khuyến khích, chưa gắn với trách nhiệm rõ ràng. Trong khi đó, theo quy định pháp luật, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nghĩa vụ bắt buộc.

Vì vậy, các bên cần hiểu rõ vì sao tiết kiệm điện là nghĩa vụ và trách nhiệm?. Ai chịu trách nhiệm và chúng ta cần làm gì ngay trong mùa nắng nóng này. Ngoài ra, việc nắm rõ quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và đề xuất giải pháp thực tiễn tiết kiệm điện, năng lượng trong giai đoạn hiện nay cũng rất cần thiết.

Trước bối cảnh đó, ngày mai (20-5), Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện Tọa đàm “Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”. Tọa đàm sẽ là nơi chia sẻ những nỗ lực của Điện lực TP.HCM và Điện lực Miền Nam trong việc cung ứng điện.

Đồng thời, Tọa đàm cũng sẽ là diễn đàn đối thoại, tìm hiểu pháp luật, nắm rõ chính sách, truyền thông nâng cao nhận thức và thúc đẩy các giải pháp từ quản lý đến giám sát xã hội, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện tiết kiệm điện.

Tọa đàm dự kiến có sự tham dự của: các cơ quan quản lý Nhà nước như Sở Công thương TP.HCM, Sở Công thương Tây Ninh, Sở Công thương TP Đồng Nai; Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, Hiệp hội Năng lượng tái tạo TP.HCM, các chuyên gia pháp lý, luật sư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng điện tại TP.HCM và khu vực phía Nam.

Thông qua Tọa đàm sẽ góp phần thay đổi nhận thức người dân từ việc khuyến khích tiết kiệm điện thành các nghĩa vụ theo hành lang pháp lý của các quy định pháp luật. Từ đó, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành văn hóa sử dụng tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp giảm tải hệ thống điện TP.HCM, miền Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Về mặt quản lý Nhà nước, góp phần thực thi hiệu quả Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ, tăng sự phối hợp giữa Nhà nước – ngành điện – doanh nghiệp – người dân. Thông điệp chủ đạo “Tiết kiệm điện không chỉ là lời kêu gọi – mà là trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân, tổ chức”.