Tiết kiệm điện: Nếu chỉ dựa vào nỗ lực của ngành điện là chưa đủ 21/04/2026 12:23

(PLO)- Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) nhấn mạnh: Nếu chỉ dựa vào nỗ lực riêng của ngành điện trong việc tiết kiệm điện thì vẫn chưa đủ, chúng ta cần sự đồng hành, sự vào cuộc chung của toàn xã hội.

Sáng ngày 21-4, Báo Công Thương phối hợp với Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) tổ chức Tọa đàm Tiết kiệm điện và điện mặt trời áp mái: Giải pháp giảm áp lực cung ứng điện giai đoạn 2026-2030.

Tọa đàm Tiết kiệm điện và điện mặt trời áp mái: Giải pháp giảm áp lực cung ứng điện giai đoạn 2026-2030. Ảnh: ĐT

Nhà báo Nguyễn Văn Minh - Tổng biên tập Báo Công Thương cho biết: Hiện nay, cả nước đang bước vào mùa nắng nóng, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Nhu cầu tiêu thụ điện được dự báo tăng mạnh trong các tháng cao điểm mùa khô. Điều này đang tạo áp lực lớn đối với việc cung cấp điện, không chỉ tại miền Nam mà còn đối với toàn bộ hệ thống điện quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg, đặt ra mục tiêu quan trọng: Tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026 - 2030. Vì vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển nguồn điện tại chỗ đang trở thành giải pháp cấp thiết.

Nhà báo Nguyễn Văn Minh - Tổng biên tập Báo Công Thương.

Với chủ đề “Tiết kiệm điện và điện mặt trời áp mái: Giải pháp giảm áp lực cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030”, tọa đàm hôm nay sẽ làm rõ cách thức, giải pháp tiết kiệm điện, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp, người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Theo đó, yêu cầu đặt ra cần phải cấp bách chủ động các phương án vận hành và nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống điện.

Tọa đàm đã tập trung làm rõ bức tranh cung ứng điện năm 2026, đề xuất giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, giải pháp góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết thống kê cho thấy, ngày 8-4, công suất cực đại toàn hệ thống của Tổng công ty Điện lực miền Nam đạt 11.115MW, tăng hơn 10,46% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng ngày lớn nhất Amax = 225,2 triệu kWh (ngày 15-4), tăng 8,51% so với Amax năm 2025. Điện lực Miền Nam cũng chủ động đưa ra 3 kịch bản cung ứng điện và giải pháp đồng bộ từ sớm.

Trước hết là các giải pháp liên quan đến quản trị, điều hành, xây dựng phương án cung cấp điện cho toàn bộ địa bàn các tỉnh, thành phía Nam thuộc phạm vi quản lý của EVNSPC.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC.

Song song với đó, đơn vị cũng triển khai các giải pháp trong công tác quản lý, vận hành hệ thống điện. Đồng thời đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Hoan, nếu chỉ dựa vào nỗ lực riêng của ngành điện trong việc tiết kiệm điện thì vẫn chưa đủ, chúng ta cần sự đồng hành, sự vào cuộc chung của toàn xã hội, người dân, doanh nghiệp - những khách hàng sử dụng điện.

Chỉ một hành động nhỏ như tắt thiết bị khi không sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý đến đầu tư các công nghệ mới tiêu hao ít năng lượng, tối ưu dây chuyền sản xuất, dịch chuyển phụ tải… khi được nhân rộng sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là trong cao điểm nắng nóng.

Cùng với tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không chỉ góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện mà còn giúp người dân, doanh nghiệp giảm chi phí tiền điện hằng tháng và bảo vệ môi trường.

"Chúng tôi tin rằng với sự vào cuộc đồng bộ của Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, mục tiêu tiết kiệm điện và phát triển năng lượng sạch hoàn toàn có thể đạt được, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới" - ông Hoan nhấn mạnh.