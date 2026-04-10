Giám đốc Sở Công Thương đi công tác bằng xe điện, thúc đẩy tiết kiệm xăng dầu 10/04/2026 10:40

(PLO)- Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ cho biết thường đi công tác bằng xe điện và khuyến khích cán bộ cũng sử dụng xe điện khi đi công tác để tiết kiệm xăng dầu, phục vụ sản xuất.

Ngày 10-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu tại đây, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương đã thông tin về những khó khăn do biến động giá xăng dầu, áp lực lãi suất tăng cao khiến doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, từ đó khiến khu vực dịch vụ gặp khó khăn và “tới đây còn khó khăn nữa”.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Sơn, tại sân bay Cần Thơ, số chuyến bay đã giảm từ 12 chuyến/ngày còn 6 chuyến/ngày. Tất cả các tour sắp tới phía doanh nghiệp báo không nhận khách từ tháng 6, phải chờ xem tình hình giá xăng dầu.

Đáng mừng là xuất khẩu có tín hiệu tốt khi ba tháng đầu năm đạt 1,5 tỉ USD, riêng gạo đạt 248 triệu USD, thủy sản đạt 570 triệu…

Dự báo về thời gian tới, vấn đề xăng dầu vẫn tiếp tục khó khăn, đặc biệt vấn đề giá. Ba doanh nghiệp đầu mối lớn đảm bảo tuyệt đối an toàn vấn đề xăng dầu cho TP Cần Thơ. Ngành Công Thương cam kết không thiếu một lít dầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của TP. Cùng với đó, ngành cũng đảm bảo an toàn về điện, công suất điện sẽ tăng thêm. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương

Giám đốc Sở Công Thương cho biết sẽ tham mưu ủy ban ban hành chỉ thị tăng cường lãnh đạo các cấp chính quyền trong tiết kiệm sử dụng nhiên liệu xăng dầu.

Ông chia sẻ khi đi công tác thường sử dụng xe điện, ngành cũng khuyến khích cán bộ sử dụng xe điện đi công tác để tiết kiệm xăng dầu, phục vụ sản xuất.

Song song đó, ngành phối hợp điện lực đảm bảo không thiếu điện trong mùa nắng nóng này.

Về dư địa phát triển của ngành, ông Sơn cho biết sẽ đăng ký với UBND TP khởi công nhà máy điện gió 350M, vốn đầu tư khoảng 12.000 tỉ. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP, sở cam kết tháng 6 sẽ khởi công nhà máy này.

Nói về các vướng mắc cần tháo gỡ, lãnh đạo Sở Công Thương đề cập đến 2 dự án điện. Một là nhà máy điện sinh khối 100M, trị giá 270 triệu USD đang vướng mắc về việc chưa công bố điểm quy hoạch cụ thể. Dự án này nếu đưa vào vận hành mỗi năm sẽ sử dụng nguyên liệu là 1 triệu tấn rơm, tương đương 1.300 tỉ. Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính sớm công bố quy hoạch vị trí cụ thể để nhà đầu tư có thể thực hiện được.

Hai là cụm năng lượng Ô Môn, Nhà máy điện Ô Môn II vốn đầu tư 1,3 tỉ USD. Vì nhà đầu tư Marubeni không thể đàm phán mua khí được nên dẫn đến khả năng sẽ mất. Đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo và kiến nghị Thủ tướng có giải pháp hỗ trợ, giúp TP khởi công đúng tiến độ nhà máy này.

“Ngoài ra, sở kiến nghị thường trực ủy ban chủ trì cuộc làm việc giữa đơn vị thu mua lúa gạo và ngân hàng vì hiện nay lúa gạo đang gặp khó khăn. Vừa qua, Bộ Công Thương đã có họp bàn song doanh nghiệp đề nghị vay vốn vẫn chưa được giải quyết, dẫn đến việc thu hoạch lúa của người dân gặp khó khăn” – ông Sơn nêu vấn đề.