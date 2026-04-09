Cần Thơ: Siết chặt tiêu chí đánh giá cán bộ, đẩy mạnh dự án trọng điểm 09/04/2026 18:00

(PLO)- Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ chiều 9-4, Phó Bí thư Thường trực Đồng Văn Thanh yêu cầu rà soát kỹ các tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ gắn với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể và thành tích nổi trội.

Chiều 9-4, Thành ủy Cần Thơ bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ tám, khóa I (mở rộng).

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Ông nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị; tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để góp phần thúc đẩy TP ngày càng phát triển.

Đánh giá cán bộ phải có "sản phẩm cụ thể"

Cũng theo ông Đồng Văn Thanh, qua 9 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình thực hiện trên địa bàn TP có cả thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn vẫn chiếm phần nhiều.

Để bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, hiệu năng, hiệu quả, ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ sau bầu cử bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cấp, các ngành cần nâng cao tinh thần chủ động, quyết liệt trong điều hành; tăng cường phối hợp chặt chẽ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nhằm đánh giá cán bộ thực chất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp các cơ quan rà soát kỹ các tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý I-2026.

Trong đó, lưu ý các tiêu chí đánh giá phải được định lượng rõ ràng, gắn với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể và thành tích nổi trội. Đây là cơ sở để đánh giá thực chất và xem xét sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường quản lý đầu tư, đất đai, tài chính, tài sản công.

Tập trung các dự án trọng điểm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tập trung quyết liệt xử lý khó khăn, vướng mắc, khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, cần rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế quý II và 9 tháng cuối năm 2026 sát với thực tiễn.

Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, gắn với các dự án trọng điểm như: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91; Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ; cụm nhiệt điện Ô Môn; các dự án điện gió; khu công nghệ số Hậu Giang...

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, vật liệu san lấp, giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông cũng yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 45/2022, với các cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá, khả thi, tạo thuận lợi để huy động hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới…