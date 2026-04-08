Nắng nóng gay gắt: Ngành điện miền Nam đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện 08/04/2026 15:45

(PLO)- Tiết kiệm điện là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy, đặc biệt trong mùa khô năm nay của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC).

Thông điệp tiết kiệm điện được ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban Báo chí khu vực phía Nam do Vụ địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức sáng ngày 8-4.

Chủ động trong quản lý, điều hành

Ông Bùi Quốc Hoan cho biết 3 tháng đầu năm, nhu cầu sử dụng điện tại các tỉnh phía Nam tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt là tại các khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị.

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC báo cáo tình hình cung cấp điện của khu vực miền Nam tại Hội nghị.

Sản lượng điện thương phẩm của toàn EVNSPC đạt 17,23 tỉ kWh, tăng 4,93% so với cùng kỳ năm 2025 theo cơ cấu sau sáp nhập, trong đó một số địa phương có sản lượng thương phẩm tăng cao như: Tây Ninh (tăng 8,20%), Cà Mau (tăng 6,54%), Lâm Đồng (tăng 6,03%), An Giang (tăng 5,87%)...

Những ngày đầu tháng 4-2026 đến nay, nắng nóng xuất hiện với nền nhiệt cao, đặc biệt trong tuần từ 1-7/4 nền nhiệt khu vực miền Đông rất cao có nơi trên 360C, nắng nóng gay gắt kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Công suất lớn nhất Pmax = 11.066 MW (ngày 7-4), tăng 10,46% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện tiêu thụ của ngày 7-4 đạt 220.379.552 kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Nhận định những khó khăn, thách thức trong cung ứng điện, đặc biệt trong mùa khô 2026, cùng với việc ảnh hưởng của tình hình chiến sự Trung Đông đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến an ninh năng lượng. Vì vậy, EVNSPC đã và đang tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Cũng theo ông Bùi Quốc Hoan, EVNSPC đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng phụ tải theo các phương án cao, phương án cơ sở và phương án tăng trưởng thấp. Tương ứng với từng phương án, EVNSPC cũng đã sẵn sàng những giải pháp đảm bảo cung ứng điện.

Đến nay, EVNSPC đã lập và trình UBND các tỉnh thành phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2026; Danh sách khách hàng quan trọng cần đảm bảo cung cấp điện; Phương án đảm bảo điện trong trường hợp hệ thống điện miền Nam mất cân đối cung – cầu, hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện; Kiện toàn Ban điều hành cung cấp điện tại địa phương;

Đồng thời, các Công ty Điện lực tỉnh thuộc EVNSPC chủ động báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội/HĐND, Tỉnh ủy/UBND, Sở Công Thương các tỉnh thành để cùng đồng thuận trong phối hợp, chỉ đạo, giám sát, điều hành; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các Công ty Điện lực thường xuyên kiểm tra lưới điện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ sự cố; tổ chức đánh giá, lập kế hoạch và triển khai các công trình đường dây, trạm biến áp; Kiểm tra, rà soát các khu vực lưới, trạm biến áp đang gần đầy tải, đã đầy tải, quá tải và có phương án xử lý trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Quyết liệt trong quản lý nhu cầu phụ tải điện

Một trong những giải pháp được EVNSPC đặc biệt chú trọng là triển khai quyết liệt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiết kiệm điện, đặc biệt là Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Với mục tiêu phấn đấu thực hiện mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026; tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7).

Các đơn vị trực thuộc EVNSPC đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với khách hàng về chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) để khách hàng phối hợp, chủ động điều chỉnh hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

EVNSPC chủ động làm việc với các khách hàng lớn, vận động tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải.

Đến nay, toàn EVNSPC đã ký thỏa thuận tham gia DR với 5.205 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên, với mức công suất thỏa thuận tiết giảm: Loại 1 (thông báo trước 2h) là 228MW; Loại 2 (thông báo trước 24h) là 528 MW.

Cùng với đó, EVNSPC chủ động thỏa thuận với khách hàng công nghiệp lớn về kế hoạch dịch chuyển công suất tiêu thụ ra ngoài khung giờ cao điểm hệ thống (14 giờ đến 16 giờ) sang các khung giờ thấp điểm trong các giai đoạn (các tháng 5, 6, 7 và 11-2026) được dự báo có rủi ro cao về công suất đỉnh.

Các thỏa thuận được nghiên cứu, thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc thù dây chuyền công nghệ và hạ tầng lưới điện của từng doanh nghiệp. Đến cuối tháng 3-2026, các Công ty Điện lực thuộc EVNSPC đã ký kết với 4.572 khách hàng thực hiện dịch chuyển phụ tải, công suất tiềm năng dịch chuyển đạt 589,02 MW.

Về điện mặt trời tự sản tự tiêu, hiện nay, trên địa bàn EVNSPC quản lý, có 571 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu với tổng công suất 98.963 kWp đã lắp đặt, đi vào vận hành đúng quy định. Ngoài ra, có 1.010 nguồn với công suất tấm quang điện 344.223 kWp đã lắp đặt và đi vào vận hành nhưng chưa làm thủ tục theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3-3-2025 gồm 1.010 nguồn với công suất tấm quang điện 344.223 kWp.

Nhằm đẩy mạnh phát triển điện mặt trời tự sản tự tiêu, EVNSPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực tại địa phương tăng cường vận động, hỗ trợ, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà hệ thống pin lưu trữ điện (BESS)

Tổng công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các kênh truyền thông nội bộ và truyền thông đến các kênh thông tin, truyền thông của các phường, xã, tổ dân phố, ấp xóm.

Đối với khách hàng công nghiệp và doanh nghiệp FDI, kết hợp tư vấn dịch chuyển phụ tải, tiết kiệm điện, ký kết thỏa thuận với từng khách hàng. Đến 31-3, đã ký thỏa thuận tiết kiệm điện 17.734/17.781 khách hàng có sản lượng năm 2025 từ 100.000 kWh trở lên (đạt 99,74%).