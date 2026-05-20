Toàn cảnh khu vực xây dựng dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ 20/05/2026 08:00

(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 148 ngày 16-1-2025. Với quy mô gần 5 tỷ USD, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics mới của khu vực.

Ngày 29-4, TP.HCM﻿ trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đơn vị thực hiện dự án liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Công ty CP Cảng Sài Gòn, Terminal Investment Limited Holding S.A.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ﻿ được định hướng phát triển theo mô hình “cảng xanh - cảng thông minh”, có năng lực cạnh tranh với các cảng hàng đầu khu vực ở Singapore và Malaysia. Trong ảnh: Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Nguồn: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Toàn cảnh cù lao Phú Lợi nay thuộc xã Thạnh An, TP.HCM, vị trí sắp trở thành siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai.

Vị trí xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cách cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TP.HCM) chưa đầy 2km theo đường chim bay.



Dự án được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 571 ha, bao gồm cả phần đất và mặt nước. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD), được triển khai theo nhiều giai đoạn. Công suất thiết kế dự kiến đến năm 2030 đạt 4,8 triệu TEU, đến năm 2047 đạt 16,9 triệu TEU.

Về quy mô, đến năm 2030 có tổng số từ 2 đến 4 bến cảng, gồm từ 2 đến 4 cầu cảng với tổng chiều dài 1.016m - 2.016m. Tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn (24.000 Teu) hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa từ 22,8 triệu tấn đến 57 triệu tấn (tương ứng từ 2,4 triệu Teu đến 4,8 triệu Teu).

Đến năm 2050, quy mô dự kiến phát triển khoảng 13 bến cảng, đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa trung chuyển container quốc tế và tăng trưởng hàng hóa.

﻿ Về tiến độ xây dựng, giai đoạn I (đến năm 2030), hoàn thành đầu tư ít nhất hai cầu cảng. Giai đoạn II (đến năm 2050), hoàn thành các hạng mục xây dựng còn lại của dự án theo tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu. Thời điểm hoàn thành đầu tư, xây dựng toàn bộ dự án là trong vòng 20 năm kể từ ngày bàn giao đất và đất có mặt nước trên thực địa.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Cảng Cần Giờ được bố trí tại khu vực ngoài vùng lõi và vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Cảng Cái Mép - Thị Vải hướng về khu vực xây dựng Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ. Việc kết hợp Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tạo thành một siêu cụm cảng logistics tầm cỡ khu vực và thế giới.

Theo quy hoạch cảng biển quốc gia, khu bến cảng Cần Giờ có chức năng trung chuyển container quốc tế. Trong khi đó, khu bến Cái Mép - Thị Vải có chức năng cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế. Đồng thời định hướng hình thành cụm cảng trung chuyển quốc tế quy mô lớn có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế tại cửa sông Cái Mép (bao gồm khu bến Cái Mép và khu bến cảng Cần Giờ).

Xã đảo Thạnh An (TP.HCM) có vị trí đối diện với dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang đứng trước cơ hội thay đổi diện mạo mới – nơi hạ tầng, du lịch và đời sống người dân sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Cách không xa vị trí xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là siêu dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ đã triển khai. Trong ảnh: Một phần dự án nhìn từ trên cao vào đầu tháng 5-2026.

﻿ ﻿ ﻿ Khu vực dự kiến triển khai dự án cầu đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu (TP.HCM). Dự án giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối TP.HCM – Long Sơn – Vũng Tàu và khu Cái Mép Thị Vải. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch Cần Giờ, giảm tải Quốc lộ 51 và tăng cường an ninh – quốc phòng tuyến ven biển.