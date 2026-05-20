Toàn cảnh khu vực xây dựng dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 148 ngày 16-1-2025. Với quy mô gần 5 tỷ USD, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics mới của khu vực.
Về tiến độ xây dựng, giai đoạn I (đến năm 2030), hoàn thành đầu tư ít nhất hai cầu cảng. Giai đoạn II (đến năm 2050), hoàn thành các hạng mục xây dựng còn lại của dự án theo tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu. Thời điểm hoàn thành đầu tư, xây dựng toàn bộ dự án là trong vòng 20 năm kể từ ngày bàn giao đất và đất có mặt nước trên thực địa.
Cảng Cần Giờ được bố trí tại khu vực ngoài vùng lõi và vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Khu vực dự kiến triển khai dự án cầu đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu (TP.HCM). Dự án giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối TP.HCM – Long Sơn – Vũng Tàu và khu Cái Mép Thị Vải. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch Cần Giờ, giảm tải Quốc lộ 51 và tăng cường an ninh – quốc phòng tuyến ven biển.