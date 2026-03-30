Giữ trọn Tết xưa, Nhà Lớn Long Sơn góp sắc màu mới cho thành phố 30/03/2026 14:00

(PLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, Nhà Lớn Long Sơn vẫn gìn giữ những phong tục Tết cổ truyền như viết liễn xuân, dựng nêu, nấu bánh tét… tạo nên một không gian xuân đậm chất xưa, góp thêm sắc màu đặc biệt cho cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2.

Trong dòng chảy không ngừng của đô thị hóa, Nhà Lớn Long Sơn vẫn lặng lẽ giữ gìn những giá trị Tết cổ truyền đã tồn tại qua hàng trăm năm. Không gian nơi đây mỗi độ xuân về lại rộn ràng với những phong tục quen thuộc như dựng cây nêu, nấu bánh tét, chuẩn bị lễ nghi đón năm mới, tái hiện một cách trọn vẹn không khí Tết xưa.

Điểm nhấn đặc biệt là tục viết liễn xuân - một nét văn hóa hiếm hoi còn được bảo tồn. Những câu đối đỏ mang lời chúc tốt lành được viết, treo trang trọng trong khuôn viên Nhà Lớn, không chỉ thể hiện giá trị thẩm mỹ mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Hoạt động gói bánh Tét trong không gian ấm cúng của Nhà Lớn. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Các tình nguyện viên nước ngoài hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Không khí Tết rộn ràng và lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Nối nghiệp gia đình bằng nghề viết liễn truyền thống. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Ông đồ trong trang phục bà ba đen đang viết liễn chúc Tết tại Nhà Lớn Long Sơn. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Lễ hạ nêu vào mùng 7 tháng Giêng tại Nhà Lớn Long Sơn. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Lễ Khai Hạ nêu để cầu bình an, may mắn mở đầu cho một năm lao động mới. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

