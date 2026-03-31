Sắc màu mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: ‘Biển người’ vỡ òa cùng U-23 Việt Nam 31/03/2026 11:00

(PLO)- Hàng nghìn cổ động viên phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ, cùng trải qua những cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, tiếc nuối đến vỡ òa trong chiến thắng của U-23 Việt Nam. Tác giả Lê Hoàng Mến đã ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng gửi về cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2.

Trong dòng chảy sôi động của cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, những khung hình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã ghi lại trọn vẹn nhịp đập cảm xúc của người hâm mộ bóng đá. Rạng sáng 24-1, hàng nghìn cổ động viên tập trung tại đây, tạo nên một “biển người” rực đỏ với cờ Tổ quốc tung bay và tiếng hò reo vang dội.

Không khí liên tục được khuấy động bởi tiếng trống, tiếng cổ vũ “Việt Nam! Việt Nam!”, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào. Trong suốt trận đấu, người hâm mộ nhiều lần rơi vào trạng thái hồi hộp, tiếc nuối khi đội nhà bị gỡ hòa ở những phút cuối, khiến cả không gian như lắng lại.

Thế nhưng, tất cả cảm xúc ấy nhanh chóng bùng nổ khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu. Từng cú sút trở thành điểm nhấn, kéo theo những tiếng reo hò không dứt. Và khi chiến thắng được xác lập, cả phố đi bộ như vỡ òa trong niềm vui tột độ.

Hàng nghìn cổ động viên tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM để "tiếp lửa" cho đội tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Cổ động viên liên tục khuấy động không khí, cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời đêm, tiếng trống và tiếng hô vang "Việt Nam! Việt Nam". Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Các cổ động viên nhiều lần rơi vào cảm giác tiếc nuối. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Và phấn kích khi các cầu thủ U-23 Việt Nam ghi bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Khoảnh khắc các cầu thủ U-23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối trận. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Cảm xúc vỡ òa khi U-23 Việt Nam giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu. Ảnh: LÊ HOÀNG MẾN

Niềm vui tột độ của người hâm mộ khi trận đấu kết thúc, U-23 Việt Nam vượt qua U-23 Hàn Quốc và giành hạng Ba.

