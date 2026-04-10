Toàn cảnh tọa đàm 'Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế' 10/04/2026 13:53

(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.

Tọa đàm tạo không gian đối thoại cởi mở giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức tài chính và các hộ kinh doanh. Qua đó, góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ thiết thực giúp hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế trong quá trình triển khai các chính sách mới.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Thuế TP.HCM đang đẩy mạnh “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế”.

Chương trình được đồng chủ trì bởi ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Thuế TP.HCM và nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM﻿ (phải).

Tọa đàm có sự góp mặt của bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác; ông Đồng Minh Hồng, Trưởng ban Chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM; bà Trần Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đại lý thuế Hợp Luật.

Đồng hành cùng chương trình để đưa ra các giải pháp toàn diện còn có ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc khối Khách hàng cá nhân - PVcomBank; ThS - Luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Luật Thiên Hương và ông Trương Vĩnh Thịnh, Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Nam Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, đánh giá cao nỗ lực đồng hành của cơ quan thuế TP.HCM trong việc triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế mới. Ông kỳ vọng, chương trình không chỉ giúp hộ kinh doanh tự bảo vệ mình khỏi rủi ro pháp lý, mà còn chung tay xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của nền kinh tế.

Bà Trần Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đại lý thuế Hợp Luật, trình bày tham luận về chủ đề: “Một số vấn đề quan trọng được nhiều hộ kinh doanh quan tâm trong việc thực hiện chính sách thuế”.

﻿ ThS Lương Việt Trường, Chuyên viên Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác thuộc Thuế TP.HCM, tham luận chủ đề “Cập nhật những vấn đề trọng tâm về chính sách – pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh”.

Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác thuộc Thuế TP.HCM, chia sẻ kết quả chiến dịch “60 ngày đồng hành cùng Hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi phương pháp tính thuế từ khoán sang kê khai” do đơn vị triển khai. Đồng thời, bà cũng chia sẻ thêm về các giải pháp của Thuế TP.HCM hỗ trợ hộ kinh doanh trong thời gian tới.

Ông Trương Vĩnh Thịnh, Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Nam Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo (trái), chia sẻ giải pháp công nghệ của đơn vị trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ, tuân thủ chính sách, pháp luật thuế.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc khối Khách hàng cá nhân, Ngân hàng PVcomBank (phải), giải đáp thông tin về những thuận lợi của hộ kinh doanh trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán hiện nay cùng những lợi ích cụ thể.

Ông Đồng Minh Hồng, Trưởng ban Chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM, lý giải vai trò của đại lý thuế trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế.

ThS - Luật Sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Luật Thiên Hương, trình bày về những rủi ro phổ biến nhất mà hộ kinh doanh thường gặp phải và cách phòng tránh hiệu quả trong quá trình triển khai các quy định pháp luật hiện hành.

Tại tọa đàm, nhiều hộ kinh doanh đã thẳng thắn chia sẻ với cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia... những khó khăn khi kê khai thuế và sử dụng tài khoản ngân hàng; các giải pháp cụ thể của các đơn vị dịch vụ thuế áp dụng hỗ trợ kinh doanh; những nội dung trọng tâm hộ kinh doanh cần lưu ý để đảm bảo tuân thủ pháp luật về thuế mới được ban hành.

﻿ Đại diện ngân hàng, chuyên gia, đơn vị cung cấp dịch vụ, công nghệ về thuế giải đáp các thắc mắc của hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Thuế TP.HCM, khẳng định việc chuyển đổi phương pháp thuế không phải gánh nặng mà là nền tảng tất yếu để hộ kinh doanh phát triển. Thông qua nội dung các tham luận, góp ý từ chuyên gia, phản hồi của hộ kinh doanh... tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Thành mong muốn mỗi hộ kinh doanh không chỉ là đơn vị nộp thuế mà là một thực thể kinh tế phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến quý khách mời, chuyên gia, doanh nghiệp, hộ kinh doanh... đã tham gia, đóng góp rất tích cực với nhiều nội dung bổ ích, hấp dẫn cho tọa đàm.