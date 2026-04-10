Toàn cảnh tọa đàm 'Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế'

(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
Tọa đàm tạo không gian đối thoại cởi mở giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức tài chính và các hộ kinh doanh. Qua đó, góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ thiết thực giúp hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế trong quá trình triển khai các chính sách mới.
Tọa đàm có sự góp mặt của bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác; ông Đồng Minh Hồng, Trưởng ban Chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM; bà Trần Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đại lý thuế Hợp Luật.
Đồng hành cùng chương trình để đưa ra các giải pháp toàn diện còn có ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc khối Khách hàng cá nhân - PVcomBank; ThS - Luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Luật Thiên Hương và ông Trương Vĩnh Thịnh, Giám đốc Kinh doanh khu vực Miền Nam Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo.
ThS Lương Việt Trường, Chuyên viên Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác thuộc Thuế TP.HCM, tham luận chủ đề “Cập nhật những vấn đề trọng tâm về chính sách – pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh”.
Tại tọa đàm, nhiều hộ kinh doanh đã thẳng thắn chia sẻ với cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia... những khó khăn khi kê khai thuế và sử dụng tài khoản ngân hàng; các giải pháp cụ thể của các đơn vị dịch vụ thuế áp dụng hỗ trợ kinh doanh; những nội dung trọng tâm hộ kinh doanh cần lưu ý để đảm bảo tuân thủ pháp luật về thuế mới được ban hành.
Đại diện ngân hàng, chuyên gia, đơn vị cung cấp dịch vụ, công nghệ về thuế giải đáp các thắc mắc của hộ kinh doanh.
Ban tổ chức, chuyên gia, khách mời cùng trao đổi và chụp ảnh lưu niệm sau tọa đàm.