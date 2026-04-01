Nồi bánh Tết nghĩa tình đỏ lửa suốt đêm bên dòng kênh Nhiêu Lộc
LINH AN - KIÊN YÊN
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.
Bên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, những ngày cận Tết trở nên ấm áp hơn khi hàng trăm người dân cùng chung tay nấu bánh chưng, bánh tét để tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ sáng đến đêm, bếp lửa luôn đỏ, nồi bánh nghi ngút khói, tạo nên một không gian đầy nghĩa tình.
Người dân các khu phố tất bật chuẩn bị củi lửa, nguyên liệu, thay nhau canh bếp suốt nhiều giờ liền để bánh chín đều. Không chỉ là hoạt động thiện nguyện, đây còn là dịp để mọi người quây quần, cùng ăn uống, trò chuyện, giữ ấm tình làng nghĩa xóm trong những ngày cuối năm.
Dù trời mưa, mọi người vẫn che chắn, giữ lửa không tắt, để kịp sáng hôm sau trao tận tay những phần quà Tết cho người khó khăn. Những hình ảnh giản dị ấy đã góp phần khắc họa một “TP.HCM - Sắc màu mới” - Sắc màu của nghĩa tình và sự sẻ chia lan tỏa trong từng khoảnh khắc đời thường.