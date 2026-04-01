Nồi bánh Tết nghĩa tình đỏ lửa suốt đêm bên dòng kênh Nhiêu Lộc 01/04/2026 08:00

(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.

Bên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, những ngày cận Tết trở nên ấm áp hơn khi hàng trăm người dân cùng chung tay nấu bánh chưng, bánh tét để tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ sáng đến đêm, bếp lửa luôn đỏ, nồi bánh nghi ngút khói, tạo nên một không gian đầy nghĩa tình.

Người dân các khu phố tất bật chuẩn bị củi lửa, nguyên liệu, thay nhau canh bếp suốt nhiều giờ liền để bánh chín đều. Không chỉ là hoạt động thiện nguyện, đây còn là dịp để mọi người quây quần, cùng ăn uống, trò chuyện, giữ ấm tình làng nghĩa xóm trong những ngày cuối năm.

Dù trời mưa, mọi người vẫn che chắn, giữ lửa không tắt, để kịp sáng hôm sau trao tận tay những phần quà Tết cho người khó khăn. Những hình ảnh giản dị ấy đã góp phần khắc họa một “TP.HCM - Sắc màu mới” - Sắc màu của nghĩa tình và sự sẻ chia lan tỏa trong từng khoảnh khắc đời thường.

Bà Vũ Thị Thanh Nhạ (góc phải), giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, nhóm lửa nấu nồi bánh chưng 25 chiếc. Bà cho biết bánh được gói từ sáng sớm tại điểm trường bên bờ kênh, sau đó mang ra vỉa hè nấu để tặng người dân khó khăn dịp Tết. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Trong lúc nấu bánh, mưa bất chợt trút xuống. Các nhóm vội căng bạt che bếp, giữ lửa đỏ xuyên suốt để mẻ bánh không bị gián đoạn. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Nhiều người vừa canh nồi bánh vừa tổ chức tất niên. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Ông Nguyễn Đình Toàn (áo trắng), Bí thư khu phố 21, cho biết đội đã nấu 34 bánh chưng cùng bánh tét để tặng người dân. Trong lúc chờ bánh chín, các thành viên quây quần nướng thịt, ăn uống, chia sẻ không khí Tết. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Hàng chục nồi bánh chưng đỏ lửa từ sáng đến đêm bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Nấu bánh nhiều giờ liền, lửa cay mắt nhưng ai cũng vui. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Những chiếc bánh tét đầu tiên chín, được vớt ra khỏi nồi trong đêm, khép lại một ngày đỏ lửa bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG