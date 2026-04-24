Ấn tượng lễ trao giải và triển lãm ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần 2

(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
Được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026, cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 đã thu hút 219 tác giả với 920 tác phẩm, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh, xoay quanh chủ đề “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”, phản ánh đời sống đô thị, con người và không khí mùa xuân của TP.HCM.
Tại buổi lễ trao giải, 50 bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo được trưng bày trong không gian triển lãm trang trọng nhưng gần gũi, mang đến cho khách tham dự trải nghiệm vừa thưởng lãm nghệ thuật, vừa nhìn lại thành phố qua lăng kính đa chiều của các tác giả.
Các tác giả, thành viên ban giám khảo, cùng các bạn trẻ tham quan tác phẩm trưng bày tại triển lãm.
Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng đến các sinh viên tham gia mini game về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới".
Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi (bìa phải) cùng ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Giải Nhất cho tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm “Sức sống mới”.
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bìa trái) cùng ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao Giải Nhì đến tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng với bộ ảnh “Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hoá và phát triển”.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM (bìa phải) cùng ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao Giải Ba đến tác giả Thái Viết Hoàn với tác phẩm “Giao nhập”.