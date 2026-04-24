Ấn tượng lễ trao giải và triển lãm ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần 2 24/04/2026 15:34

(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.

Được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026, cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 đã thu hút 219 tác giả với 920 tác phẩm, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh, xoay quanh chủ đề “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”, phản ánh đời sống đô thị, con người và không khí mùa xuân của TP.HCM.

Tại buổi lễ trao giải, 50 bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo được trưng bày trong không gian triển lãm trang trọng nhưng gần gũi, mang đến cho khách tham dự trải nghiệm vừa thưởng lãm nghệ thuật, vừa nhìn lại thành phố qua lăng kính đa chiều của các tác giả.

Từ trái sang: Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; nhà báo Đỗ Thiện, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM kiêm Trưởng ban Chính Trị - Xã hội; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tham quan triển lãm.

Nhà báo Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM, giới thiệu top 50 tác phẩm xuất sắc được trưng bày tại triển lãm với ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

﻿ Các tác giả, thành viên ban giám khảo, cùng các bạn trẻ tham quan tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

﻿ ﻿ ﻿ Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng đến các sinh viên tham gia mini game về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới".

Các đại biểu, khách mời tham dự lễ trao giải. Từ phải sang: Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

Các đại biểu, khách mời tham dự lễ trao giải. Từ trái sang: Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; nhà báo Đỗ Thiện, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM kiêm Trưởng ban Chính Trị - Xã hội, báo Pháp luật TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” được tổ chức từ mong muốn lưu giữ những dấu ấn của thành phố qua từng chặng phát triển.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi (bìa phải) cùng ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Giải Nhất cho tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm “Sức sống mới”.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bìa trái) cùng ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao Giải Nhì đến tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng với bộ ảnh “Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hoá và phát triển”.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM (bìa phải) cùng ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trao Giải Ba đến tác giả Thái Viết Hoàn với tác phẩm “Giao nhập”.

Tác phẩm “Lễ hội Chùa bà Thiên Hậu Bình Dương” của tác giả Nguyễn Ngọc Cường đạt Giải Ba.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM (bìa trái) cùng nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trao Giải tác phẩm được yêu thích nhất và Giải truyền cảm hứng đến các tác giả.

Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (bìa phải) cùng nhà báo Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM, thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi, trao giấy chứng nhận đến các tác giả đạt Giải Khuyến Khích.

Đại tá Đoàn Hoài Trung, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (bìa trái) cùng đại diện nhà tài trợ trao giấy chứng nhận đến các tác giả có tác phẩm vào Top 50.

Nhà báo Nguyễn Thị Mận, Phó Trưởng ban Chính trị - Xã hội báo Pháp Luật TP.HCM (bìa phải) cùng đại diện nhà tài trợ trao giấy chứng nhận đến các tác giả có tác phẩm vào Top 50.

Các nhà tài trợ trao tặng trao giấy chứng nhận đến các tác giả có tác phẩm vào Top 50.

Tác giả Tống Trần Sơn đạt Giải Nhất cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 với tác phẩm “Sức sống mới”, chia sẻ cảm xúc tại lễ trao giải.

Đại biểu, khách mời, nhóm tác giả đạt giải chụp ảnh lưu niệm sau chương trình.

