'TP.HCM - Sắc màu mới' qua những khoảnh khắc chạm cảm xúc 24/04/2026 06:24

(PLO)- Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” ghi nhận nhiều góc nhìn đa dạng, từ đô thị đến ven đô, nơi mỗi khoảnh khắc được chắt lọc để kể câu chuyện sống động về TP.HCM.

Với chủ đề “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”, cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026. Cuộc thi đã thu hút được 920 tác phẩm gửi về dự thi.

Các tác phẩm phản ánh đa chiều vẻ đẹp TP.HCM - từ nhịp sống đô thị hiện đại, các công trình kiến trúc, lễ hội đến những khoảnh khắc đời thường giàu tính nhân văn và tinh thần nghĩa tình đặc trưng của TP.

Nhiếp ảnh gia “tay ngang” vào chung khảo với bức ảnh giàu cảm xúc

Là một trong 50 tác giả vào vòng chung khảo, anh Tống Trần Sơn gây chú ý với bức ảnh về Đài tưởng niệm COVID-19, với thông điệp hồi sinh sau đại dịch.

Làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, anh bắt đầu đam mê chụp ảnh từ năm 2013, chủ yếu để ghi lại những khoảnh khắc của đời sống xung quanh.

Bức ảnh được chụp ngẫu hứng trong lần đầu anh đến công viên cùng hai con. Không chuẩn bị trước, anh sử dụng flycam để tìm góc nhìn và quan sát trực tiếp.

Anh Sơn kể khoảnh khắc xúc động khiến anh bấm máy là khi nhạc nước bắt đầu, các tia nước phun lên biểu trưng hình giọt nước tưởng niệm các nạn nhân COVID-19. Anh nghe mắt mình cay nhòe…

Anh Tống Trần Sơn (ảnh dưới) và bức ảnh được chụp ngẫu hứng trong lần đầu anh đến công viên cùng hai con, đã lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: NVCC

Dù nhiều lần quay lại thử nghiệm các góc chụp khác, anh vẫn chọn bức ảnh đầu tiên để dự thi vì trong hình ảnh đó gói ghém cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy biểu trưng tưởng niệm của TP; ảnh có bố cục trọn vẹn, làm nổi bật biểu tượng và phù hợp tiêu chí cuộc thi.

Theo anh, yếu tố thời điểm rất quan trọng, khi cảnh quan còn xanh tươi, tạo cảm giác sinh động; đồng thời, nơi đây không chỉ là không gian tưởng niệm mà còn phản ánh sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Với anh, Đài tưởng niệm COVID-19 không chỉ là công trình mới mà còn là không gian giàu cảm xúc, nơi ký ức đại dịch và nhịp sống hiện tại cùng tồn tại.

Anh biết sẽ có nhiều người gửi dự thi về hình ảnh không gian Đài tưởng niệm COVID-19. Tuy vậy, anh vẫn muốn chia sẻ khoảnh khắc giàu cảm xúc này của anh đến nhiều người.

Ở một không gian khác, anh Lê Hoàng Mến lại gắn bó với bến Bình Đông như một điểm hẹn mỗi mùa Tết trong nhiều năm liền.

Ban đầu, anh đến với nhiếp ảnh không nhằm dự thi mà chủ yếu để ghi lại đời sống và làm tư liệu cá nhân. Tuy nhiên, chính quá trình theo dõi và gắn bó lâu dài với nơi đây đã khiến anh liên tục quay lại mỗi mùa và tìm cách làm mới góc nhìn qua từng năm.

Tết vừa qua, anh có mặt từ sớm để ghi lại cảnh đưa hoa từ miền Tây lên bến và theo dõi suốt ngày đêm, kể cả xuống ghe ghi lại cảnh bốc dỡ hoa.

Ngoài thay đổi vị trí, anh Mến điều chỉnh cách thể hiện, mở rộng không gian bến hoa hướng về phía TP và chờ những thời điểm phù hợp như lúc mưa, khi người dân quay lại mua hoa. Anh tâm niệm mỗi khung hình chỉ hiệu quả khi ánh sáng, con người và không khí lễ hội hội tụ.

“Có hôm tôi đi ba lần trong một buổi chiều mới săn được ảnh đúng ý. Bến Bình Đông không chỉ là chợ hoa mà còn là nét văn hóa Tết đặc trưng của TP.HCM. Tôi muốn tiếp cận gần hơn với đời sống thật của người làm nghề và chuyển tải đến cho nhiều người được biết qua góc nhìn của mình về cảnh sinh hoạt trên bến dưới thuyền của TP mà ít nơi nào có được” - anh Mến chia sẻ.

Chạy đua với khoảnh khắc của từng bức ảnh

Cũng trong nhóm tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo, anh Huỳnh Phạm Anh Dũng mang đến góc nhìn đô thị qua chuyển động và nhịp sống. Nhiều năm gắn bó với TP.HCM giúp anh cảm nhận rõ sự vận động không ngừng của TP.

Do điều kiện công việc và gia đình, anh chủ yếu theo đuổi nhiếp ảnh đô thị, xem việc chụp ảnh như một thói quen gắn với đời sống hằng ngày.

Anh Lê Hoàng Mến và tác phẩm Chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền” tại bến Bình Đông (ảnh dưới) đã lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: NVCC

Từ đó, anh chọn cách tiếp cận kết hợp giữa chuyển động và văn hóa đô thị, kể chuyện về TP qua cả kiến trúc lẫn dòng người. Bộ ảnh được xây dựng theo hướng ghi nhận đời sống văn hóa trong sự vận động của đô thị.

“Chính sân chơi này đã giúp tôi nảy sinh ý tưởng thực hiện bộ ảnh” - anh Dũng bày tỏ.

Khi săn ảnh, anh luôn ưu tiên phơi sáng dài, kết hợp góc nhìn từ trên cao để kiểm soát bố cục và không gian, đảm bảo sự thống nhất giữa các tác phẩm.

Cơ cấu giải thưởng 1 giải đặc biệt: 50 triệu đồng. 1 giải nhất: 30 triệu đồng. 1 giải nhì: 15 triệu đồng. 2 giải ba: 7 triệu đồng/giải. 5 giải khuyến khích: 3 triệu đồng/giải. 3 giải được yêu thích nhất: 3 triệu đồng/giải. 1 giải tay máy trẻ (≤ 25 tuổi): 3 triệu đồng. 1 giải tác phẩm truyền cảm hứng: 3 triệu đồng. Top 50 vào chung khảo: 500.000 đồng/tác phẩm.

Khi nhìn lại, anh Dũng cho biết mỗi bức ảnh là kết quả của quá trình chờ đợi, khi ánh sáng, thời tiết và chuyển động ăn khớp trong khoảnh khắc ngắn. Ngay cả khi có ảnh ưng ý, anh vẫn tiếp tục cân nhắc về bố cục và cảm xúc nên mỗi tác phẩm mất khoảng một tuần để hoàn thiện. Trước mỗi lần chụp, anh tính toán kỹ góc máy và gần như không thay đổi vị trí, nhất là trong không gian đông người. Anh kỳ vọng cuộc thi sẽ được duy trì thường niên để ghi nhận thêm nhiều góc nhìn về TP.

Nếu anh Dũng khai thác đô thị qua chuyển động thì anh Trần Hùng Phương lại tìm đến không gian nông nghiệp ven đô. Tác phẩm của anh Phương ghi lại khoảnh khắc giao mùa tại ruộng lúa An Nhứt, nơi hai mảng màu xanh và vàng cùng tồn tại trong một khung hình.

“Đó là khoảnh khắc vừa đối lập vừa nối tiếp, gợi cảm giác về sự giao thoa về dòng chảy thời gian khi TP.HCM sáp nhập và mở rộng không gian đô thị, không gian văn hóa, trong cùng một khung hình” - anh Phương chia sẻ.

Ban đầu, anh dự định đi tìm cảnh đồng quê để chụp ảnh thư giãn. Nhưng khi đến nơi, anh nhận ra thời điểm giao mùa cùng hoạt động thu hoạch của người dân đã tạo nên một bối cảnh đặc biệt, vừa có màu sắc vừa có chuyển động. Để có được bức ảnh, anh theo dõi thời điểm lúa chín và xuất phát từ TP.HCM từ rạng sáng để kịp quan sát, chọn góc và chờ ánh sáng phù hợp và quyết định gửi đến cuộc thi vì anh đang có cùng dòng cảm xúc với tiêu chí cuộc thi đưa ra.

“Khoảnh khắc đẹp nhất là khi máy gặt đi đúng ranh giới giữa hai mảng màu xanh - vàng, lúc đó bố cục, ánh sáng và chuyển động đều hội tụ. Chỉ chênh lệch vài phút cũng có thể làm mất đi sự cân bằng của khung hình. “Sắc màu mới” trong tác phẩm không chỉ nằm ở sự đối lập giữa xanh và vàng, mà còn ở sự chuyển tiếp tự nhiên giữa các chu kỳ thời gian, giữa cũ và mới trong cùng một khung cảnh” - anh Phương nói.

Anh cho rằng khó khăn lớn nhất là phụ thuộc vào thời tiết và khoảnh khắc, khiến việc chụp ảnh giống như một cuộc “chạy đua”. Tuy vậy, chính sự không lặp lại của từng thời điểm lại là động lực để theo đuổi.

“Với tôi, nhiếp ảnh là cách ghi lại những gì không thể lặp lại. Khi mọi yếu tố hội tụ, đó là lúc bấm máy để ghi lại cảm xúc của chính mình ở thời khắc đó. Bạn muốn giữ lại cho riêng mình hay gửi đi dự thi là lựa chọn của bạn. Thông qua cuộc thi ảnh do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, tôi chọn chia sẻ một góc đẹp về TP cho nhiều người cùng chiêm ngưỡng vì không phải ai cũng may mắn bắt trọn được khoảnh khắc đó” - anh Phương nói.•

Ý kiến Hội đồng giám khảo Ông NGUYỄN NGỌC HỒI, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM: Quá trình chấm giải diễn ra chuyên nghiệp Tôi đặc biệt ấn tượng với các bộ ảnh đến từ những khu vực lân cận TP.HCM, mở rộng cách nhìn về TP không chỉ là trung tâm đô thị mà còn gắn với không gian biển, rừng và các vùng phát triển du lịch. Nhiều tác phẩm ghi nhận kịp thời các sự kiện quan trọng, từ hoạt động chính trị đến các lễ hội đầu năm, tạo nên bức tranh đa dạng về đề tài và cách thể hiện. Tôi đánh giá cao sự tham gia của đông đảo tác giả trẻ, đặc biệt là nhóm dưới 25 tuổi. Đây là tín hiệu tích cực, mang lại sức sống mới của cuộc thi và cho thấy tiềm năng của lực lượng kế cận. Quá trình chấm giải diễn ra chuyên nghiệp, đảm bảo tính khách quan và công bằng cho kết quả. Tôi kỳ vọng lực lượng tác giả trẻ sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, tích lũy kinh nghiệm và đầu tư bài bản hơn về ý tưởng lẫn kỹ thuật, để trong những mùa giải tới có thể đóng góp nhiều tác phẩm chất lượng hơn nữa cho cuộc thi. ......... Bà BÙI THỊ NGỌC HIẾU, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM: Tạo nguồn tư liệu ảnh phong phú cho thành phố Với du lịch, hình ảnh có vai trò quan trọng trong việc truyền tải nhanh tinh thần của điểm đến. Một bức ảnh đẹp về TP.HCM có thể khơi gợi sự tò mò và thôi thúc du khách muốn trải nghiệm thực tế. Các cuộc thi ảnh như “TP.HCM - Sắc màu mới” không chỉ là sân chơi cho cộng đồng yêu nhiếp ảnh, mà còn góp phần tạo nên nguồn tư liệu hình ảnh phong phú về TP. Khi được lan tỏa rộng rãi, mỗi bức ảnh có thể trở thành một “đại sứ” hình ảnh, góp phần khắc họa TP.HCM là đô thị năng động, cởi mở và giàu bản sắc, những yếu tố ngày càng được du khách quan tâm khi lựa chọn điểm đến. Tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ không chỉ tạo thêm nguồn tư liệu hình ảnh phục vụ quảng bá du lịch, mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu của người dân đối với TP, đồng thời tăng sức hút của TP.HCM trong mắt du khách. .................. Nhiếp ảnh gia NGÔ TRẦN HẢI AN: Thu hút nhiều tay máy trẻ Tôi đánh giá chất lượng tác phẩm năm nay ở mức cao, tạo áp lực đáng kể trong quá trình chấm giải do sự đa dạng về góc nhìn và cách thể hiện. Đáng chú ý, sự xuất hiện của nhiều tác giả trẻ đã mang đến những cách tiếp cận mới, tạo làn gió mới cho cuộc thi. Chủ đề mùa xuân năm nay được khai thác phong phú hơn, không còn giới hạn ở các địa điểm quen thuộc mà mở rộng sang nhiều không gian khác, tạo nên bức tranh đa chiều về TP.HCM. Sau hai mùa tổ chức, cuộc thi đã khẳng định được vị thế và có cơ sở để duy trì lâu dài, trở thành sân chơi góp phần làm phong phú hình ảnh TP.HCM qua từng năm. ................ Nhiếp ảnh gia NGUYỄN TẤN TUẤN: Xu hướng ảnh đời thường “chiếm sóng” Xu hướng ảnh đời thường gửi đến dự thi khá nổi bật, với nhiều tác phẩm khai thác các lát cắt nhỏ của TP như sinh hoạt thường nhật, nhịp di chuyển hay tương tác trong không gian công cộng, tạo cảm giác chân thực và gần gũi. Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của các bộ ảnh có tính “kể chuyện” rõ hơn. Thay vì chỉ một khoảnh khắc đơn lẻ, nhiều tác giả xây dựng chuỗi hình ảnh theo mạch thời gian, phản ánh một ngày sống của đô thị hoặc hành trình của một không gian cụ thể. Cách tiếp cận này giúp tác phẩm có chiều sâu hơn về nội dung, dù đòi hỏi công phu và thời gian thực hiện lớn. .............. Ông ĐOÀN HOÀI TRUNG, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM: Sân chơi nhiếp ảnh uy tín Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 cho thấy sự đa dạng và chất lượng ngày càng nâng lên của các tác phẩm dự thi. Nội dung các tác phẩm khá phong phú, bám sát đời sống và các sự kiện thời sự, trong đó có những đề tài mới mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Bên cạnh đó, sắc xuân TP.HCM cũng được thể hiện sinh động qua các hoạt động lễ hội, lao động và giao lưu, góp phần khắc họa một đô thị đang chuyển mình với diện mạo mới. Nhìn chung, các tác phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, thậm chí có nhiều tác phẩm vượt kỳ vọng khi thể hiện tinh thần lạc quan và niềm tin vào giai đoạn phát triển mới. Tổng thể, cuộc thi năm nay cho thấy sự phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, đồng thời khẳng định sức hút của một sân chơi nhiếp ảnh ngày càng chuyên nghiệp. .................... Nhà báo HUỲNH TRƯỜNG GIANG, báo Pháp Luật TP.HCM: Mùa giải có tính lan tỏa cao Ở góc độ giám khảo, mùa giải lần 2 cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” cho thấy một mặt bằng chất lượng cao, đồng đều và đặc biệt nổi bật ở độ phủ rộng không gian của TP.HCM mở rộng. Hình ảnh không bó hẹp ở khu vực trung tâm mà lan tỏa đến nhiều địa bàn, tái hiện sinh động nhịp sống đô thị đa sắc, từ hiện đại đến những lát cắt đời thường giàu tính nhân văn. Chủ đề “Sắc xuân mới - Niềm tin mới” được khai thác linh hoạt, giàu cảm xúc, thể hiện rõ tinh thần lạc quan và sức bật của TP. Điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của các bộ ảnh, giúp câu chuyện được kể có chiều sâu, có lớp lang, tạo dấu ấn rõ nét hơn so với ảnh đơn. Về kỹ thuật, nhiều tác phẩm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, ánh sáng và màu sắc xử lý tinh tế. Tổng thể, đây là mùa giải giàu sức sống và có tính lan tỏa cao.

.......................

Hội đồng giám khảo Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức quy tụ đội ngũ giám khảo có chuyên môn cao và giàu tâm huyết: - Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, giám khảo danh dự cuộc thi. - Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, giám khảo danh dự cuộc thi. - Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. - Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An. - Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung. - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn. - Nhà báo Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM.