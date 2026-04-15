Cuộc thi ảnh ‘TP.HCM - Sắc màu mới’: 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo

Ngày 15-4, tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), đã diễn ra buổi chấm chung khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.
Tại buổi chấm chung khảo, nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 với chủ đề “Sắc Xuân mới - Niềm tin mới” tiếp tục khẳng định sức lan tỏa và uy tín, thu hút đông đảo người tham gia với nhiều tác phẩm chất lượng, giàu tính nghệ thuật và giá trị nhân văn.
“Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, nghĩa tình, đầy sức sống trong giai đoạn phát triển mới” - ông Nguyễn Thái Bình cho hay.
Theo Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cuộc thi được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026, thu hút 219 tác giả với 920 tác phẩm, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh.
Các tác phẩm tập trung phản ánh vẻ đẹp con người, không gian đô thị và những giá trị nghĩa tình của TP.HCM trong dịp Tết, xoay quanh ba nội dung chính: “Sắc Xuân”, “Xuân đô thị” và “Nghĩa tình thành phố”.
Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm ban đầu, ban tổ chức đã chọn 113 tác phẩm (42 bộ ảnh và 71 ảnh đơn) vào vòng chấm trực tiếp và bình chọn trên mạng xã hội. Trong đó, vòng 1 chọn 305 tác phẩm, vòng 2 tiếp tục rút còn 113 tác phẩm đủ điều kiện vào vòng 3 và vòng 4.
Vòng chung khảo và xét giải được tổ chức lúc 9 giờ ngày 15-4-2026, chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất.
Ban tổ chức lưu ý mỗi tác giả được xét tối đa hai giải thưởng nhằm khuyến khích sự đa dạng và ghi nhận nhiều gương mặt sáng tạo.
Cũng tại buổi chấm chung khảo, các thành viên Hội đồng giám khảo đã liên tục trao đổi, tranh luận, phản biện nhằm lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị nghệ thuật và sức thuyết phục cao.
Từ 113 tác phẩm vào vòng cuối, hội đồng chọn 50 tác phẩm vào chung khảo, gồm 20 bộ ảnh và 30 ảnh đơn.
Các tác giả có ảnh dự thi được bình chọn vào Top 50, Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời tham dự Lễ trao giải vào email cá nhân.
Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 24-4.
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Đặc biệt: 50.000.000 đồng
01 Giải Nhất: 30.000.000 đồng
01 Giải Nhì: 15.000.000 đồng
02 Giải Ba: 7.000.000 đồng/giải
05 Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải
03 Giải được yêu thích nhất: 3.000.000 đồng/giải
01 Giải tay máy trẻ (≤ 25 tuổi): 3.000.000 đồng
01 Giải tác phẩm truyền cảm hứng: 3.000.000 đồng
Top 50 vào chung khảo: 500.000 đồng/tác phẩm
Hội đồng giám khảo
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức quy tụ đội ngũ giám khảo có chuyên môn cao và giàu tâm huyết:
- Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, Giám khảo danh dự cuộc thi.
- Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Giám khảo danh dự cuộc thi.
- Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.
- Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An.
- Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung.
- Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn.
- Nhà báo Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM.