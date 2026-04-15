Cuộc thi ảnh ‘TP.HCM - Sắc màu mới’: 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo 15/04/2026 16:43

(PLO)- Ngày 15-4, Ban Giám khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 đã có buổi chấm chung khảo sôi nổi, chất lượng.

Ngày 15-4, tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), đã diễn ra buổi chấm chung khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Quang cảnh buổi chấm chung khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại buổi chấm chung khảo, nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 với chủ đề “Sắc Xuân mới - Niềm tin mới” tiếp tục khẳng định sức lan tỏa và uy tín, thu hút đông đảo người tham gia với nhiều tác phẩm chất lượng, giàu tính nghệ thuật và giá trị nhân văn.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

“Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, nghĩa tình, đầy sức sống trong giai đoạn phát triển mới” - ông Nguyễn Thái Bình cho hay.

Từ trái sang: Nhà báo Đỗ Thiện, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban Chính trị - Xã hội; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM và Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn tại buổi chấm chung khảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cuộc thi được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026, thu hút 219 tác giả với 920 tác phẩm, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh.

Các tác phẩm tập trung phản ánh vẻ đẹp con người, không gian đô thị và những giá trị nghĩa tình của TP.HCM trong dịp Tết, xoay quanh ba nội dung chính: “Sắc Xuân”, “Xuân đô thị” và “Nghĩa tình thành phố”.

﻿﻿ ﻿ Các giám khảo thảo luận tại buổi chấm chung khảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm ban đầu, ban tổ chức đã chọn 113 tác phẩm (42 bộ ảnh và 71 ảnh đơn) vào vòng chấm trực tiếp và bình chọn trên mạng xã hội. Trong đó, vòng 1 chọn 305 tác phẩm, vòng 2 tiếp tục rút còn 113 tác phẩm đủ điều kiện vào vòng 3 và vòng 4.

Nhà báo Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM chia sẻ tại buổi chấm chung khảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Vòng chung khảo và xét giải được tổ chức lúc 9 giờ ngày 15-4-2026, chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM tại buổi chấm chung khảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Ban tổ chức lưu ý mỗi tác giả được xét tối đa hai giải thưởng nhằm khuyến khích sự đa dạng và ghi nhận nhiều gương mặt sáng tạo.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM (bìa trái) cùng nhà báo Đỗ Thiện, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban Chính trị - Xã hội trao đổi tại buổi chấm chung khảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng tại buổi chấm chung khảo, các thành viên Hội đồng giám khảo đã liên tục trao đổi, tranh luận, phản biện nhằm lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị nghệ thuật và sức thuyết phục cao.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung (bìa phải) cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn trao đổi tại buổi chấm chung khảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ 113 tác phẩm vào vòng cuối, hội đồng chọn 50 tác phẩm vào chung khảo, gồm 20 bộ ảnh và 30 ảnh đơn.

Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, thành viên Hội đồng giám khảo, tại buổi chấm chung khảo cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Các tác giả có ảnh dự thi được bình chọn vào Top 50, Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời tham dự Lễ trao giải vào email cá nhân.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 24-4.

Cơ cấu giải thưởng 01 Giải Đặc biệt: 50.000.000 đồng 01 Giải Nhất: 30.000.000 đồng 01 Giải Nhì: 15.000.000 đồng 02 Giải Ba: 7.000.000 đồng/giải 05 Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải 03 Giải được yêu thích nhất: 3.000.000 đồng/giải 01 Giải tay máy trẻ (≤ 25 tuổi): 3.000.000 đồng 01 Giải tác phẩm truyền cảm hứng: 3.000.000 đồng Top 50 vào chung khảo: 500.000 đồng/tác phẩm