Cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần 2: Rộn ràng lễ hội rước cộ Bà Thiên Hậu năm 2026

LINH AN - KIÊN YÊN

(PLO)- Chiều 3-3, lễ rước cộ Bà tại Miếu Bà Thiên Hậu (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) diễn ra sôi động, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách tham gia.

Lễ rước cộ Bà tại Miếu Bà Thiên Hậu được tổ chức hằng năm tại khu vực trung tâm phường Thủ Dầu Một.

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước cộ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu qua các tuyến đường chính. Hàng chục ngàn người dân và du khách đã đổ về theo dõi, hòa mình vào dòng người đông đúc, góp phần tạo nên không khí lễ hội vui tươi, sôi động.

Ảnh 1.jpg
Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu được tổ chức thường niên nhằm bày tỏ lòng tri ân và gắn kết cộng đồng. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Ảnh 2.jpg
Các đoàn lân - sư - rồng biểu diễn khuấy động không khí lễ hội. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Ảnh 3.jpg
Các diễn viên hoá thân thành các nhân vật tham gia đoàn diễu hành qua các tuyến phố, tạo nên một không gian lễ hội vừa linh thiêng vừa sôi động. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Ảnh 4.jpg
Ảnh 5.jpg
Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước cộ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu qua các tuyến đường chính. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Ảnh 6.jpg
Hai bên đường, hàng nghìn người dân đứng chờ đoàn rước đi qua để chiêm bái. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Ảnh 7.jpg
Những em nhỏ được gia đình cho đi xem lễ hội. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Ảnh 8.jpg
Các thiếu nữ trong trang phục cổ truyền tham gia đoàn diễu hành lễ hội. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

