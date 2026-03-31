Ngắm toàn cảnh TP.HCM rực rỡ đón xuân qua ảnh dự thi 'TP.HCM - Sắc màu mới'

Trong dòng chảy phát triển không ngừng, TP.HCM hiện lên như một bức tranh đa sắc, nơi hiện đại và truyền thống giao thoa. Toàn cảnh trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, những công trình biểu tượng mới cùng không khí xuân lan tỏa đã mở ra diện mạo đô thị năng động, tràn đầy sức sống.
Nhịp sống ấy tiếp tục được nối dài qua hình ảnh bến thuyền tấp nập, dòng chảy ánh sáng kết nối từ Bình Dương đến TP.HCM, tạo nên một không gian phát triển liền mạch. Các lễ hội văn hóa như rằm tháng Giêng tại Chùa Bà Bình Dương góp phần làm nổi bật chiều sâu bản sắc trong bức tranh chung của vùng đất phía Nam.
Không chỉ dừng lại ở đất liền, sắc màu mới còn vươn ra biển đảo. Vũng Tàu hiện lên như bản giao hưởng ánh sáng bên biển lớn, Tháp Tam Thắng rực sáng giữa mùa xuân, trong khi Côn Đảo mang vẻ đẹp trầm mặc, linh thiêng - nơi quá khứ và hiện tại cùng ngân vang trong không gian biển trời rộng mở.
Mời bạn đọc gửi ảnh tham gia “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của TP bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Để tham gia cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.
- Bước 2: Đăng nhập và điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.
- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hashtag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (2-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.