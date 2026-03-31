Ngắm toàn cảnh TP.HCM rực rỡ đón xuân qua ảnh dự thi 'TP.HCM - Sắc màu mới' 31/03/2026 17:52

(PLO)- Từ trung tâm đô thị rực rỡ đến biển đảo thiêng liêng, tác phẩm dự thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 đã khắc họa một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, lan tỏa niềm tin và khát vọng vươn cao, vươn xa.

Trong dòng chảy phát triển không ngừng, TP.HCM hiện lên như một bức tranh đa sắc, nơi hiện đại và truyền thống giao thoa. Toàn cảnh trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, những công trình biểu tượng mới cùng không khí xuân lan tỏa đã mở ra diện mạo đô thị năng động, tràn đầy sức sống.

Nhịp sống ấy tiếp tục được nối dài qua hình ảnh bến thuyền tấp nập, dòng chảy ánh sáng kết nối từ Bình Dương đến TP.HCM, tạo nên một không gian phát triển liền mạch. Các lễ hội văn hóa như rằm tháng Giêng tại Chùa Bà Bình Dương góp phần làm nổi bật chiều sâu bản sắc trong bức tranh chung của vùng đất phía Nam.

Không chỉ dừng lại ở đất liền, sắc màu mới còn vươn ra biển đảo. Vũng Tàu hiện lên như bản giao hưởng ánh sáng bên biển lớn, Tháp Tam Thắng rực sáng giữa mùa xuân, trong khi Côn Đảo mang vẻ đẹp trầm mặc, linh thiêng - nơi quá khứ và hiện tại cùng ngân vang trong không gian biển trời rộng mở.

Toàn cảnh trung tâm TP.HCM rực rỡ đón xuân với các công trình biểu tượng mới. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Nhộn nhịp trên bến dưới thuyền - TP.HCM đón một mùa xuân mới. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Dòng chảy ánh sáng kết nối từ Bình Dương đến TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Rực rỡ lễ hội rằm tháng Giêng tại Chùa Bà Bình Dương. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Bản giao hưởng ánh sáng bên biển lớn Vũng Tàu. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Tháp Tam Thắng ngày xuân. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Toàn cảnh Côn Đảo - Đặc khu duy nhất của TP.HCM ghi đậm dấu ấn linh thiêng nơi biển đảo. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN

Côn Đảo vào xuân như khúc tráng ca lặng lẽ ngân vang giữa biển trời. Ảnh: NGUYỄN MINH TÂN