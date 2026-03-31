Khi ‘đất vàng’ hóa thành công viên, đường hoa Tết giữa lòng thành phố 31/03/2026 08:00

(PLO)- Nhiều khu “đất vàng” bỏ hoang tại trung tâm TP.HCM được cải tạo thành công viên, đường hoa tạm dịp Tết, trở thành điểm đến thu hút người dân, góp phần tạo nên diện mạo đô thị tươi mới.

Những khu đất có vị trí đắc địa đang bị bỏ hoang tại trung tâm TP.HCM đã được “thay áo” thành không gian vui chơi, đường hoa rực rỡ trong dịp Tết. Dòng người nhộn nhịp tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí xuân giữa lòng đô thị.

Cùng ngắm bộ ảnh "Sắc xuân thành phố" của tác giả Trương Thanh Tùng gửi về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 để thấy sự chuyển mình của những khu "đất vàng", góp phần lan tỏa sắc xuân và sức sống mới cho thành phố.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, được cải tạo thành công viên đầu tiên trong số những khu đất đang bỏ trống. Khu đất nói trên rộng 14.400 m2, thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nằm trên bốn mặt tiền Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Đầu tháng 1, nơi đây được dỡ rào chắn, cải tạo thành công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Linh vật ngựa được trang trí bằng cỏ xanh ở vườn hoa công viên. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ thuộc dự án Thương xá Tax, nằm giữa ba trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur trở nên thông thoáng, rực rỡ mảng xanh sau khi được cải tạo. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Khu vực Thương xá Tax trước đây là bãi đất trống, thường sử dụng tổ chức sự kiện, vừa làm bãi gửi xe. Việc sử dụng khu đất làm công viên, vườn hoa là chủ trương chung của thành phố nhằm tạo nơi vui chơi cho người dân. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Nền công viên được lát gạch đá trang trí bắt mắt. Nhiều tiểu cảnh Tết Bính Ngọ, ghế ngồi được bài trí để phục vụ người dân. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Du khách ngồi chơi, hóng mát ở công viên vừa được cải tạo. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Du khách chụp ảnh du xuân ở công viên sau khi được cải tạo. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG

Nổi bật ở phường Chợ Quán là khu công viên vừa được cải tạo rộng gần 31.000 m2, có vị trí đắc địa với 6 tuyến đường bao quanh gồm Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Mẫn Đạt và Trần Nhân Tôn. Năm 2009, nơi này từng được cấp cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam để xây dựng cao ốc, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp nhưng đã dừng triển khai. Nay khu đất được TP cho cải tạo làm công viên phục vụ người dân vui chơi dịp Tết. Ảnh: TRƯƠNG THANH TÙNG