Bên trong ngôi trường xây trên đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ khánh thành vào ngày 19-5

Media

Bên trong ngôi trường xây trên đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ khánh thành vào ngày 19-5

THUẬN VĂN - NGUYỄN QUYÊN

(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới. 

Sau một năm thi công, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đã thành hình khang trang, hiện đại trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để công trình kịp khánh thành vào ngày 19-5 sắp tới.

trường TH Trần Đại Nghĩa (1).jpg
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - ngôi trường đầu tiên xây dựng ﻿trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi di dời.
﻿ trường TH Trần Đại Nghĩa (27).jpg﻿
Ngôi trường với lối kiến trúc hiện đại đã hoàn thành sau một năm thi công.
trường TH Trần Đại Nghĩa (26).jpg
Trường được thiết kế gồm 1 trệt, 3 lầu, với tổng cộng 30 phòng học tiêu chuẩn. Trong năm học 2025-2026, trường đã tiếp nhận 160 học sinh lớp 1. Bước sang năm học tới, số học sinh này sẽ chuyển qua học lớp 2. Đồng thời, trường được giao chỉ tiêu tuyển mới 10 lớp 1.
trường TH Trần Đại Nghĩa (11).jpg
trường TH Trần Đại Nghĩa (13).jpg
trường TH Trần Đại Nghĩa (14).jpg
Mỗi phòng được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học, nổi bật là bảng tương tác 65 inch. Trường có 13 cán bộ, công nhân viên. Trong năm học tới, địa phương sẽ giao chỉ tiêu biên chế thêm 13 người, nâng tổng số nhân sự lên khoảng 26 người để đáp ứng nhu cầu giảng dạy.
trường TH Trần Đại Nghĩa (25).jpg
trường TH Trần Đại Nghĩa (12).jpg
Bên cạnh đó, trường có đầy đủ các phòng chức năng như phòng bộ môn, khu hành chính, thư viện cùng khuôn viên sân chơi rộng rãi...
trường TH Trần Đại Nghĩa (35).jpg
Khác với màu vàng truyền thống trong dự án ban đầu, ngôi trường hiện khoác lên mình màu xanh da trời dịu mát nhằm gửi gắm thông điệp về "màu xanh hy vọng" cho thế hệ tương lai.
trường TH Trần Đại Nghĩa (16).jpg
Bức chân dung Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa được vẽ bên trong cổng trường. Bức tranh do cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng nhà trường lên ý tưởng nhằm nhắc nhở học sinh về tinh thần học tập, sáng tạo và cống hiến trọn đời mình của ông cho sự nghiệp cách mạng và nền khoa học nước nhà.
﻿ trường TH Trần Đại Nghĩa (7).jpg
﻿ trường TH Trần Đại Nghĩa (6).jpg﻿
﻿ trường TH Trần Đại Nghĩa (9).jpg﻿
Hệ thống camera an ninh cũng được lắp đặt đồng bộ bên trong khuôn viên nhà trường, góp phần tăng cường công tác giám sát, bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh và giáo viên.

Vào những ngày này, công nhân đang tất bật lau dọn các khu vực, chỉnh trang khuôn viên trường, vệ sinh lớp học, bố trí đồ dùng học tập... Dù thời tiết nhiều ngày qua, nắng nóng gay gắt, công nhân vẫn hăng say làm việc để kịp tiến độ, đưa ngôi trường mới khánh thành vào ngày 19-5 sắp tới.

trường TH Trần Đại Nghĩa (29).jpg
Anh Phan Văn Giàu tỉ mẩn cạo những vết sơn còn dính trên nền gạch với mong muốn học sinh có môi trường học tập sạch sẽ nhất.
trường TH Trần Đại Nghĩa (30).jpg
Bà Nguyễn Thị Khá đang cặm cụi dặm vá lại những chỗ sơn chưa đẹp.
trường TH Trần Đại Nghĩa (3).jpg﻿
trường TH Trần Đại Nghĩa (2).jpg
trường TH Trần Đại Nghĩa (4).jpg
Gắn bó với Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đến nay gần 2 tháng, bà Lê Thị Trịnh (áo hoa) và bà Nguyễn Thị Kim Loan cho biết rất vui khi ngôi trường đã thay đổi diện mạo, sạch sẽ và khang trang.
trường TH Trần Đại Nghĩa (32).jpg﻿
﻿ trường TH Trần Đại Nghĩa (31).jpg
﻿ trường TH Trần Đại Nghĩa (33).jpg
Dù là ai với vị trí công việc nào, mọi người cũng vui mừng trong lòng và cảm thấy hạnh phúc khi có khoảng thời gian gắn bó với ngôi trường mới mang đầy hy vọng.
trường TH Trần Đại Nghĩa (5).jpg
Dù còn gần một tháng nữa Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa mới chính thức đi vào hoạt động, nhiều người dân xung quanh đã bày tỏ sự phấn khởi khi địa phương sắp có thêm một ngôi trường khang trang, hiện đại dành cho con em trong khu vực. “Trước đây, mảnh đất này toàn mồ mả, cây cối. Tôi không nghĩ giờ nó lại được chỉnh trang để xây dựng một ngôi trường đẹp như thế. Sau này các cháu đi học cũng gần nhà” - Chị Cẩm Vân (ngụ phường Bình Hưng Hòa) nói.
trường TH Trần Đại Nghĩa (28).jpg
trường TH Trần Đại Nghĩa (34).jpg
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa sẽ mở ra hành trình của tri thức và hy vọng mới, nơi những thế hệ học sinh sẽ lớn lên, nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp tương lai của chính mình.
THUẬN VĂN
NGUYỄN QUYÊN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa #nghĩa trang Bình Hưng #TP.HCM

Đọc thêm