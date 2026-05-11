Bên trong ngôi trường xây trên đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ khánh thành vào ngày 19-5

(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
Sau một năm thi công, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đã thành hình khang trang, hiện đại trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để công trình kịp khánh thành vào ngày 19-5 sắp tới.
Bên cạnh đó, trường có đầy đủ các phòng chức năng như phòng bộ môn, khu hành chính, thư viện cùng khuôn viên sân chơi rộng rãi...
Hệ thống camera an ninh cũng được lắp đặt đồng bộ bên trong khuôn viên nhà trường, góp phần tăng cường công tác giám sát, bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh và giáo viên.
Vào những ngày này, công nhân đang tất bật lau dọn các khu vực, chỉnh trang khuôn viên trường, vệ sinh lớp học, bố trí đồ dùng học tập... Dù thời tiết nhiều ngày qua, nắng nóng gay gắt, công nhân vẫn hăng say làm việc để kịp tiến độ, đưa ngôi trường mới khánh thành vào ngày 19-5 sắp tới.
Gắn bó với Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đến nay gần 2 tháng, bà Lê Thị Trịnh (áo hoa) và bà Nguyễn Thị Kim Loan cho biết rất vui khi ngôi trường đã thay đổi diện mạo, sạch sẽ và khang trang.
Dù là ai với vị trí công việc nào, mọi người cũng vui mừng trong lòng và cảm thấy hạnh phúc khi có khoảng thời gian gắn bó với ngôi trường mới mang đầy hy vọng.
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa sẽ mở ra hành trình của tri thức và hy vọng mới, nơi những thế hệ học sinh sẽ lớn lên, nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp tương lai của chính mình.