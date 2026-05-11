Bên trong ngôi trường xây trên đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ khánh thành vào ngày 19-5 11/05/2026 08:00

(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.

Sau một năm thi công, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đã thành hình khang trang, hiện đại trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để công trình kịp khánh thành vào ngày 19-5 sắp tới.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - ngôi trường đầu tiên xây dựng ﻿trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi di dời.

﻿ ﻿ Ngôi trường với lối kiến trúc hiện đại đã hoàn thành sau một năm thi công.



Trường được thiết kế gồm 1 trệt, 3 lầu, với tổng cộng 30 phòng học tiêu chuẩn. Trong năm học 2025-2026, trường đã tiếp nhận 160 học sinh lớp 1. Bước sang năm học tới, số học sinh này sẽ chuyển qua học lớp 2. Đồng thời, trường được giao chỉ tiêu tuyển mới 10 lớp 1.

Mỗi phòng được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học, nổi bật là bảng tương tác 65 inch. Trường có 13 cán bộ, công nhân viên. Trong năm học tới, địa phương sẽ giao chỉ tiêu biên chế thêm 13 người, nâng tổng số nhân sự lên khoảng 26 người để đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

Bên cạnh đó, trường có đầy đủ các phòng chức năng như phòng bộ môn, khu hành chính, thư viện cùng khuôn viên sân chơi rộng rãi...

Khác với màu vàng truyền thống trong dự án ban đầu, ngôi trường hiện khoác lên mình màu xanh da trời dịu mát nhằm gửi gắm thông điệp về "màu xanh hy vọng" cho thế hệ tương lai.

Bức chân dung Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa được vẽ bên trong cổng trường. Bức tranh do cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng nhà trường lên ý tưởng nhằm nhắc nhở học sinh về tinh thần học tập, sáng tạo và cống hiến trọn đời mình của ông cho sự nghiệp cách mạng và nền khoa học nước nhà.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Hệ thống camera an ninh cũng được lắp đặt đồng bộ bên trong khuôn viên nhà trường, góp phần tăng cường công tác giám sát, bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh và giáo viên.

Vào những ngày này, công nhân đang tất bật lau dọn các khu vực, chỉnh trang khuôn viên trường, vệ sinh lớp học, bố trí đồ dùng học tập... Dù thời tiết nhiều ngày qua, nắng nóng gay gắt, công nhân vẫn hăng say làm việc để kịp tiến độ, đưa ngôi trường mới khánh thành vào ngày 19-5 sắp tới.

Anh Phan Văn Giàu tỉ mẩn cạo những vết sơn còn dính trên nền gạch với mong muốn học sinh có môi trường học tập sạch sẽ nhất.

Bà Nguyễn Thị Khá đang cặm cụi dặm vá lại những chỗ sơn chưa đẹp.

﻿ Gắn bó với Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đến nay gần 2 tháng, bà Lê Thị Trịnh (áo hoa) và bà Nguyễn Thị Kim Loan cho biết rất vui khi ngôi trường đã thay đổi diện mạo, sạch sẽ và khang trang.

﻿ ﻿ ﻿ Dù là ai với vị trí công việc nào, mọi người cũng vui mừng trong lòng và cảm thấy hạnh phúc khi có khoảng thời gian gắn bó với ngôi trường mới mang đầy hy vọng.

Dù còn gần một tháng nữa Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa mới chính thức đi vào hoạt động, nhiều người dân xung quanh đã bày tỏ sự phấn khởi khi địa phương sắp có thêm một ngôi trường khang trang, hiện đại dành cho con em trong khu vực. “Trước đây, mảnh đất này toàn mồ mả, cây cối. Tôi không nghĩ giờ nó lại được chỉnh trang để xây dựng một ngôi trường đẹp như thế. Sau này các cháu đi học cũng gần nhà” - Chị Cẩm Vân (ngụ phường Bình Hưng Hòa) nói.