Sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ 07/05/2026 16:17

(PLO)- Thủ tướng quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ, bảo đảm nguyên trạng và quyền lợi các bên liên quan.

Ngày 6-5, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ.

Quyết định do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký thay Thủ tướng

Theo quyết định, Trường Cao đẳng Luật miền Nam trực thuộc Bộ Tư pháp được sáp nhập vào Đại học Cần Thơ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định; bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về việc Đại học Cần Thơ tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học đang học tại Trường Cao đẳng Luật miền Nam, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các bộ trưởng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Giám đốc Đại học Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.