Điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 tại TP.HCM: Sức hút từ những trường mới 08/05/2026 14:57

(PLO)- Ở đợt điều chỉnh nguyện vọng duy nhất kết thúc lúc 17 giờ ngày 8-5, nhiều học sinh tại TP.HCM đã đăng ký vào các trường THPT công lập mới thành lập với hy vọng chắc suất vào công lập.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh lớp 9 thực hiện điều chỉnh nguyện vọng thi vào lớp 10 đến 17 giờ ngày 8-5. Ở giai đoạn này, hệ thống chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng hoặc thứ tự ưu tiên. Thí sinh tuyệt đối không được thêm mới hoặc loại bỏ mình khỏi danh sách dự thi nếu giai đoạn 1 chưa đăng ký.

Điều chỉnh nguyện vọng vào trường mới

Đáng lưu ý, Sở GD&ĐT đã bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh, gồm: THPT phường Phú Mỹ (675 chỉ tiêu), THPT phường Tân Phú (675 chỉ tiêu), TH-THCS và THPT phường Thới An (450 chỉ tiêu), THPT phường Dĩ An (720 chỉ tiêu) và THPT phường Đông Hưng Thuận (810 em).

Một tiết học của cô trò Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sau khi cân nhắc, Phúc An, học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Tân Thới Hiệp) quyết định điều chỉnh nguyện vọng 2 và 3 sang Trường THPT phường Đông Hưng Thuận và Trường THPT phường Thới An vì gần nhà. Theo khảo sát, lớp học này có hơn 10 học sinh thay đổi nguyện vọng vào hai trường trên.

Một giáo viên cho biết xu hướng điều chỉnh sang các trường này khá nhiều vì học sinh vừa có cơ hội học trường công, vừa thuận tiện đi lại. "Trường mới thành lập nên điểm chuẩn năm đầu khả năng không cao như các trường khác trong khu vực. Trước đây, khi Trường THPT Hồ Thị Bi mới thành lập cũng có điểm đầu vào thấp, sau vài năm mới tăng lên", giáo viên này nói.

Cô M.T, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tại một trường THCS ở phường An Hội Đông, cho biết lớp có gần 10 em điều chỉnh vào trường mới. Dù ban đầu phụ huynh còn băn khoăn về chất lượng, nhưng sau khi cân nhắc học lực và khoảng cách di chuyển, họ quyết định đăng ký để hy vọng đậu trường công gần nhà.

Tại Trường THCS Tô Ký (huyện Hóc Môn), nhiều phụ huynh đã trực tiếp đến các trường mới thành lập để khảo sát thực tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ sự xuất hiện của các trường mới giúp học sinh "dễ thở" hơn, không phải đi xa tận Củ Chi hay các khu vực lân cận. Thống kê tại trường này có khoảng 140 học sinh đổi nguyện vọng, trong đó 60 em chọn các trường mới.

Trong giai đoạn "nước rút", các em đang ra sức ôn tập để đạt kết quả cao trong kỳ thi tới. Trong ảnh, giờ học của học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, phường An Hội Đông. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Trung Mỹ Tây), ông Trần Minh Triết, Hiệu trưởng trường, cho biết đã nỗ lực tuyên truyền để phụ huynh an tâm về việc các trường mới chắc chắn đưa vào hoạt động ngay trong năm học tới.

Đừng thấy tỉ lệ chọi thấp mà đăng ký

Tại những khu vực không có biến động về trường lớp, tình trạng điều chỉnh nguyện vọng không nhiều. Thầy Nguyễn Hồng Thanh Phương, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú), cho biết lớp chỉ có ba em điều chỉnh do lý do địa lý hoặc cân đối lại các trường tốp dưới.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cũng theo thầy Phương, nhiều em hoang mang khi thấy tỉ lệ chọi của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cao (1/2,35) nên dự tính chuyển qua Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1/1,97).

Thầy Phương nhấn mạnh: "Đó là suy nghĩ sai lầm. Tỉ lệ chọi thấp là do số lượng học sinh đăng ký ít hơn, nhưng học sinh chọn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chủ yếu là những em rất giỏi, điểm chuẩn sẽ rất cao. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi có tỉ lệ chọi cao vì số lượng đông, học lực đa dạng. Các em đừng thấy tỉ lệ chọi thấp mà đăng ký vào sẽ rất rủi ro".

Thầy Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn), cho biết số học sinh thay đổi nguyện vọng rất ít vì phụ huynh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phân định rõ giữa đam mê và thực tế.

Sau ngày 8-5, Sở GD&ĐT sẽ không công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường mà chỉ công bố tổng số thí sinh dự thi toàn thành phố. Số liệu cho thấy năm nay có hơn 151.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Năm học 2026 - 2027, các trường THPT tại TP.HCM sẽ tuyển hơn 118.000 chỉ tiêu. Như vậy, thành phố có hơn 78% học sinh hoàn thành THCS được vào lớp 10 công lập, cao hơn mức dự kiến 70,35% ban đầu.