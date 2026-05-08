17 giờ hôm nay, TP.HCM đóng hệ thống điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 08/05/2026 06:01

(PLO)- Đúng 17 giờ hôm nay (8-5), hệ thống tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ đóng. Sau thời điểm này, học sinh không còn cơ hội điều chỉnh nguyện vọng.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh lớp 9 sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng thi vào lớp 10 đến 17 giờ ngày hôm nay (8-5).

Ở giai đoạn này, hệ thống chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng hoặc thứ tự ưu tiên. Thí sinh tuyệt đối không được thêm mới hoặc loại bỏ mình khỏi danh sách dự thi nếu giai đoạn 1 chưa đăng ký.

Ví dụ, nếu không đăng ký thi chuyên ở giai đoạn 1, thí sinh sẽ không thể bổ sung nguyện vọng chuyên ở giai đoạn này. Sau ngày 8-5, Sở GD&ĐT sẽ không công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT.

Sở chỉ công bố tổng số thí sinh dự thi lớp 10 toàn TP ở các hệ: lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Đáng lưu ý, năm nay học sinh kết thúc đăng ký nguyện vọng giai đoạn 1 trước khi Sở công bố chỉ tiêu từng trường. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để các em chọn trường.

Năm nay TP.HCM tăng mạnh chỉ tiêu vào lớp 10. Trong các trường công lập, chỉ có 4 trường giảm, còn lại giữ nguyên hoặc tăng chỉ tiêu. Đặc biệt có 15 trường tăng đột biến (tăng 6 lớp so với năm 2025), mở ra cơ hội lớn cho thí sinh.

Sở GD&ĐT cũng bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh giai đoạn 2. Các trường gồm: THPT phường Phú Mỹ, THPT phường Tân Phú, TH-THCS và THPT phường Thới An, THPT phường Dĩ An và THPT phường Đông Hưng Thuận.

Nhiều nhà quản lý cho rằng học sinh gần địa bàn các trường mới thành lập nên cân nhắc đăng ký. Việc trúng tuyển gần nhà sẽ giúp việc đi học thuận lợi hơn trong suốt 3 năm cấp 3.

Bên cạnh đó, thí sinh không nên điều chỉnh nguyện vọng chỉ vì thấy tỉ lệ chọi cao hay thấp.

Một chuyên gia chia sẻ: "Học lực cá nhân và mức điểm chuẩn qua các năm mới là điều quyết định. Các em đã chọn kỹ thì không nên thay đổi theo đám đông mà hãy tập trung ôn tập".

Năm nay, TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Toàn thành phố có 118.550 chỉ tiêu, nghĩa là khoảng 70% học sinh có chỗ học lớp 10 công lập.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2-6 với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh thi chuyên hoặc tích hợp sẽ làm bài môn tương ứng vào chiều 2-6.

Riêng xã đảo Thạnh An, các trường thực hiện xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.