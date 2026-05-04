Biến động tỉ lệ chọi vào lớp 10 tại TP.HCM 04/05/2026 18:30

(PLO)- Nhiều trường có tỉ lệ chọi rất cao cho thấy mức độ cạnh tranh của kỳ thi vào lớp 10. Tuy nhiên, không ít trường có tỉ lệ chọi cực thấp vì không có học sinh đăng ký.

Trưa 4-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường.

Đối chiếu với chỉ tiêu, học sinh sẽ biết được tỉ lệ chọi từng trường để điều chỉnh nguyện vọng đến hết 17 giờ ngày 8-5.

Qua thống kê, có 22 trường THPT tại TP.HCM có tỉ lệ chọi vượt mốc 2, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Trong nhóm các trường có tỉ lệ chọi cao, THPT Bùi Thị Xuân dẫn đầu với 2.84, tương đương gần 3 thí sinh cạnh tranh 1 chỉ tiêu. Tiếp đến là THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với tỉ lệ 2.79 và THPT Thủ Đức 2.57.

Danh sách 22 trường THPT có tỉ lệ chọi trên 2

STT

Tên trường

Chỉ tiêu

Số lượng NV 1

Tỷ lệ chọi

1

Trường THPT Bùi Thị Xuân

630

1787

2.84

2

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa

360

1004

2.79

3

Trường THPT Thủ Đức

900

2312

2.57

4

Trường THPT Lê Trọng Tấn

675

1655

2.45

5

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

990

2322

2.35

6

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

765

1797

2.35

7

Trường THPT Dĩ An

540

1266

2.34

8

Trường THPT Trịnh Hoài Đức

765

1774

2.32

9

Trường THPT Lê Quý Đôn

560

1293

2.31

10

Trường THPT Trần Văn Ơn

540

1215

2.25

11

Trường THPT Lương Thế Vinh

225

505

2.24

12

Trường THPT Phú Nhuận

855

1901

2.22

13

Trường THPT Phạm Văn Sáng

810

1757

2.17

14

Trường THPT Vĩnh Lộc

720

1558

2.16

15

Trường THPT Trần Phú

945

2004

2.12

16

Trường THPT Bến Cát

810

1720

2.12

17

Trường THPT Thạnh Lộc

810

1708

2.11

18

Trường THPT Gia Định

855

1775

2.08

19

Trường THPT Tây Thạnh

1035

2146

2.07

20

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

675

1692

2.06

21

Trường THPT Bình Phú

720

1473

2.051

22

Trường THPT Trần Khai Nguyên

720

1455

2.02



Bên cạnh đó, 99 trường có tỉ lệ chọi dưới 2 nhưng trên 1. Những trường này mức độ cạnh tranh cũng cao, trung bình 2 em thi có 1 em đậu.

Trường có tỉ lệ chọi sát mức 2 nhất bao gồm THPT Nguyễn Hữu Cảnh (1.99), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1.97) và THPT Nguyễn Hữu Tiến (1.97).

Những trường có tỉ lệ chọi thấp nhưng vẫn trên 1 là THPT Nguyễn Chí Thanh (1.03) và THPT Trần Quang Khải (1.04)

Danh sách các trường có tỉ lệ chọi trên 1

STT

Tên trường

Chỉ tiêu

Số lượng đăng ký (NV1)

Tỉ lệ chọi

1

Trường THPT Trưng Vương

900

1191

1.32

2

Trường THPT Ten Lơ Man

585

781

1.34

3

Trường THPT Giồng Ông Tố

675

919

1.36

4

Trường THPT Marie Curie

1000

1515

1.52

5

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

815

1604

1.97

6

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

765

857

1.12

7

Trường THPT Hùng Vương

1,035

1720

1.66

8

Trường THPT Phạm Phú Thứ

675

765

1.13

9

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

855

1074

1.26

10

Trường THPT Lê Thánh Tôn

585

1121

1.92

11

Trường THPT Ngô Quyền

765

1426

1.86

12

Trường THPT Nam Sài Gòn

225

437

1.94

13

Trường THPT Lương Văn Can

675

837

1.24

14

Trường THPT Tạ Quang Bửu

720

1048

1.46

15

Trường THPT Võ Văn Kiệt

720

764

1.06

16

Trường THPT Nguyễn Huệ

675

1045

1.55

17

Trường THPT Phước Long

675

888

1.32

18

Trường THPT Dương Văn Thì

765

874

1.14

19

Trường THPT Nguyễn Du

595

823

1.38

20

Trường THPT Nguyễn Khuyến

855

1013

1.18

21

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

765

849

1.11

22

Trường THPT Nguyễn Hiền

595

739

1.24

23

Trường THPT Trần Quang Khải

990

1027

1.04

24

Trường THPT Võ Trường Toản

765

1471

1.92

25

Trường THPT Trường Chinh

900

1653

1.84

26

Trường THPT Bình Chánh

900

1085

1.21

27

Trường THPT Lê Minh Xuân

900

939

1.04

28

Trường THPT Vĩnh Lộc B

900

1316

1.46

29

Trường THPT An Lạc

855

937

1.1

30

Trường THPT Bình Hưng Hòa

855

1464

1.71

31

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

630

1252

1.99

32

Trường THPT Hoàng Thế Thiện

810

943

1.16

33

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

855

1351

1.58

34

Trường THPT Võ Thị Sáu

855

1195

1.4

35

Trường THPT Phú Hòa

720

849

1.18

36

Trường THPT Tân Thông Hội

720

1144

1.59

37

Trường THPT Trung Phú

765

1288

1.68

38

Trường THPT Củ Chi

810

1187

1.47

39

Trường THPT Gò Vấp

675

794

1.18

40

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

900

1390

1.54

41

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

855

1567

1.83

42

Trường THPT Trần Hưng Đạo

990

1707

1.72

43

Trường THPT Lý Thường Kiệt

765

1063

1.39

44

Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

675

1328

1.97

45

Trường THPT Hồ Thị Bi

855

1286

1.5

46

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

765

1463

1.91

47

Trường THPT Bà Điểm

810

1345

1.66

48

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

675

858

1.27

49

Trường THPT Long Thới

450

566

1.26

50

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

720

875

1.22

51

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

810

833

1.03

52

Trường THPT Tân Bình

855

1014

1.19

53

Trường THPT Tam Phú

765

1126

1.47

54

Trường THPT Hiệp Bình

675

997

1.48

55

Trường THPT Đào Sơn Tây

855

1049

1.23

56

Trường THPT Bình Chiểu

900

1059

1.18

57

Trường THPT An Mỹ

810

1490

1.84

58

Trường THPT Bình Phú - Bình Dương

810

1105

1.36

59

Trường THPT Lý Thái Tổ

810

1255

1.55

60

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

585

997

1.7

61

Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương

630

1228

1.95

62

Trường THPT Võ Minh Đức

810

1456

1.8

63

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

675

1145

1.7

64

Trường THPT Lê Lợi

315

415

1.32

65

Trường THPT Phước Vĩnh

630

748

1.19

66

Trường THPT Tân Bình - Bình Dương

450

550

1.22

67

Trường THPT Tân Phước Khánh

495

972

1.96

68

Trường THPT Thái Hòa

765

1212

1.58

69

Trường THCS-THPT Minh Hòa

360

395

1.1

70

Trường THPT Bàu Bàng

585

1143

1.95

71

Trường THPT Dầu Tiếng

450

571

1.27

72

Trường THPT Long Hòa

270

321

1.19

73

Trường THPT Tây Nam

675

882

1.31

74

Trường THPT Thanh Tuyền

225

314

1.4

75

Trường THPT Bình An

470

719

1.53

76

Trường THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương

540

1008

1.87

77

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Dương

855

1543

1.8

78

Trường THPT Bà Rịa

540

754

1.4

79

Trường THPT Châu Thành

540

774

1.43

80

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

720

995

1.38

81

Trường THPT Hắc Dịch

630

671

1.07

82

Trường THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa - Vũng Tàu

900

1211

1.35

83

Trường THPT Phú Mỹ

900

1665

1.85

84

Trường THPT Trần Hưng Đạo Bà Rịa-Vũng Tàu

585

768

1.31

85

Trường THPT Trần Nguyên Hãn

720

1015

1.41

86

Trường THPT Vũng Tàu

855

1539

1.8

87

Trường THPT Hòa Bình

450

478

1.06

88

Trường THPT Hòa Hội

405

522

1.29

89

Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh

495

585

1.18

90

Trường THPT Ngô Quyền - Bà Rịa - Vũng Tàu

405

500

1.23

91

Trường THPT Nguyễn Du- Bà Rịa - Vũng Tàu

405

563

1.39

92

Trường THPT Nguyễn Trãi Bà Rịa - Vũng Tàu

405

427

1.05

93

Trường THPT Trần Phú - Bà Rịa - Vũng Tàu

450

481

1.07

94

Trường THPT Trần Văn Quan

450

549

1.22

95

Trường THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa- Vũng Tàu

495

613

1.24

96

Trường THPT Xuyên Mộc

450

539

1.2



Ở chiều ngược lại, có 44 trường tỉ lệ chọi cực thấp, dưới 1, đồng nghĩa số lượng học sinh đăng ký dự thi ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Những trường này, học sinh đăng ký có cơ hội trúng tuyển cao.

Danh sách 44 trường có tỉ lệ chọi dưới 1

STT

Tên trường

Chỉ tiêu

Số lượng đăng ký (NV1)

Tỉ lệ chọi

1

Trường THPT năng khiếu Thể dục Thể thao

280

104

0.37

2

Trường THPT Thủ Thiêm

810

394

0.49

3

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

765

288

0.38

4

Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm

495

150

0.3

5

Trường THPT Nguyễn Trãi

675

419

0.62

6

Trường THPT Trần Hữu Trang

540

159

0.29

7

Trường THPT Tân Phong

765

488

0.64

8

Trường THPT Ngô Gia Tự

765

200

0.26

9

Trường PT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

535

355

0.66

10

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

675

121

0.18

11

Trường THPT Long Trường

720

266

0.37

12

Trường THPT Nguyễn Văn Tăng

1125

286

0.25

13

Trường THPT Nguyễn An Ninh

900

625

0.69

14

Trường THCS - THPT Diên Hồng

450

228

0.51

15

Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh

450

149

0.33

16

Trường THPT Đa Phước

720

391

0.54

17

Trường THPT Tân Túc

855

711

0.83

18

Trường PT năng khiếu TDTT Bình Chánh

600

307

0.51

19

Trường THPT Phong Phú

855

298

0.35

20

Trường THPT Bình Tân

855

733

0.86

21

Trường THPT Phan Đăng Lưu

810

627

0.77

22

Trường THPT Trần Văn Giàu

900

856

0.95

23

Trường THPT Thanh Đa

720

592

0.82

24

Trường THPT Bình Khánh

405

308

0.76

25

Trường THPT Cần Thạnh

320

289

0.9

26

Trường THPT Trung Lập

585

316

0.54

27

Trường THPT Quang Trung

810

678

0.84

28

Trường THPT An Nhơn Tây

810

594

0.73

29

Trường THPT Phước Kiển

855

421

0.49

30

Trường THPT Dương Văn Dương

765

392

0.51

31

Trường THPT Hàn Thuyên

765

579

0.76

32

Trường THPT Linh Trung

990

899

0.91

33

Trường THCS-THPT Nguyễn Huệ

450

246

0.55

34

Trường THCS-THPT Tây Sơn

450

265

0.59

35

Trường THPT Phước Hòa

270

249

0.92

36

Trường THPT Thường Tân

240

224

0.93

37

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

585

469

0.8

38

Trường THPT Nguyễn Khuyến - BRVT

765

681

0.89

39

Trường THPT Bưng Riềng

450

398

0.88

40

Trường THPT Dương Bạch Mai

450

446

0.99

41

Trường THPT Minh Đạm

495

482

0.97

42

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ - BRVT

405

337

0.83

43

Trường THPT Phước Bửu

450

428

0.95

44

Trường THPT Trần Quang Khải- BRVT

540

502

0.93



Kỳ thi vào lớp 10 năm nay diễn ra vào ngày 1 và 2-6.