Biến động tỉ lệ chọi vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)- Nhiều trường có tỉ lệ chọi rất cao cho thấy mức độ cạnh tranh của kỳ thi vào lớp 10. Tuy nhiên, không ít trường có tỉ lệ chọi cực thấp vì không có học sinh đăng ký. 
Trưa 4-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường.

Đối chiếu với chỉ tiêu, học sinh sẽ biết được tỉ lệ chọi từng trường để điều chỉnh nguyện vọng đến hết 17 giờ ngày 8-5.

Qua thống kê, có 22 trường THPT tại TP.HCM có tỉ lệ chọi vượt mốc 2, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Trong nhóm các trường có tỉ lệ chọi cao, THPT Bùi Thị Xuân dẫn đầu với 2.84, tương đương gần 3 thí sinh cạnh tranh 1 chỉ tiêu. Tiếp đến là THCS - THPT Trần Đại Nghĩa với tỉ lệ 2.79 và THPT Thủ Đức 2.57.

Danh sách 22 trường THPT có tỉ lệ chọi trên 2

STT
 Tên trường
 Chỉ tiêu
 Số lượng NV 1
 Tỷ lệ chọi
1
 Trường THPT Bùi Thị Xuân
 630
 1787
 2.84
2
 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa
 360
 1004
 2.79
3
 Trường THPT Thủ Đức
 900
 2312
 2.57
4
 Trường THPT Lê Trọng Tấn
 675
 1655
 2.45
5
 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
 990
 2322
 2.35
6
 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân
 765
 1797
 2.35
7
 Trường THPT Dĩ An
 540
 1266
 2.34
8
 Trường THPT Trịnh Hoài Đức
 765
 1774
 2.32
9
 Trường THPT Lê Quý Đôn
 560
 1293
 2.31
10
 Trường THPT Trần Văn Ơn
 540
 1215
 2.25
11
 Trường THPT Lương Thế Vinh
 225
 505
 2.24
12
 Trường THPT Phú Nhuận
 855
 1901
 2.22
13
 Trường THPT Phạm Văn Sáng
 810
 1757
 2.17
14
 Trường THPT Vĩnh Lộc
 720
 1558
 2.16
15
 Trường THPT Trần Phú
 945
 2004
 2.12
16
 Trường THPT Bến Cát
 810
 1720
 2.12
17
 Trường THPT Thạnh Lộc
 810
 1708
 2.11
18
 Trường THPT Gia Định
 855
 1775
 2.08
19
 Trường THPT Tây Thạnh
 1035
 2146
 2.07
20
 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
 675
 1692
 2.06
21
 Trường THPT Bình Phú
 720
 1473
 2.051
22
 Trường THPT Trần Khai Nguyên
 720
 1455
 2.02

Bên cạnh đó, 99 trường có tỉ lệ chọi dưới 2 nhưng trên 1. Những trường này mức độ cạnh tranh cũng cao, trung bình 2 em thi có 1 em đậu.

Trường có tỉ lệ chọi sát mức 2 nhất bao gồm THPT Nguyễn Hữu Cảnh (1.99), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1.97) và THPT Nguyễn Hữu Tiến (1.97).

Những trường có tỉ lệ chọi thấp nhưng vẫn trên 1 là THPT Nguyễn Chí Thanh (1.03) và THPT Trần Quang Khải (1.04)

Danh sách các trường có tỉ lệ chọi trên 1

STT
 Tên trường
 Chỉ tiêu
 Số lượng đăng ký (NV1)
 Tỉ lệ chọi
1
 Trường THPT Trưng Vương
 900
 1191
 1.32
2
 Trường THPT Ten Lơ Man
 585
 781
 1.34
3
 Trường THPT Giồng Ông Tố
 675
 919
 1.36
4
 Trường THPT Marie Curie
 1000
 1515
 1.52
5
 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 815
 1604
 1.97
6
 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
 765
 857
 1.12
7
 Trường THPT Hùng Vương
 1,035
 1720
 1.66
8
 Trường THPT Phạm Phú Thứ
 675
 765
 1.13
9
 Trường THPT Nguyễn Tất Thành
 855
 1074
 1.26
10
 Trường THPT Lê Thánh Tôn
 585
 1121
 1.92
11
 Trường THPT Ngô Quyền
 765
 1426
 1.86
12
 Trường THPT Nam Sài Gòn
 225
 437
 1.94
13
 Trường THPT Lương Văn Can
 675
 837
 1.24
14
 Trường THPT Tạ Quang Bửu
 720
 1048
 1.46
15
 Trường THPT Võ Văn Kiệt
 720
 764
 1.06
16
 Trường THPT Nguyễn Huệ
 675
 1045
 1.55
17
 Trường THPT Phước Long
 675
 888
 1.32
18
 Trường THPT Dương Văn Thì
 765
 874
 1.14
19
 Trường THPT Nguyễn Du
 595
 823
 1.38
20
 Trường THPT Nguyễn Khuyến
 855
 1013
 1.18
21
 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 765
 849
 1.11
22
 Trường THPT Nguyễn Hiền
 595
 739
 1.24
23
 Trường THPT Trần Quang Khải
 990
 1027
 1.04
24
 Trường THPT Võ Trường Toản
 765
 1471
 1.92
25
 Trường THPT Trường Chinh
 900
 1653
 1.84
26
 Trường THPT Bình Chánh
 900
 1085
 1.21
27
 Trường THPT Lê Minh Xuân
 900
 939
 1.04
28
 Trường THPT Vĩnh Lộc B
 900
 1316
 1.46
29
 Trường THPT An Lạc
 855
 937
 1.1
30
 Trường THPT Bình Hưng Hòa
 855
 1464
 1.71
31
 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 630
 1252
 1.99
32
 Trường THPT Hoàng Thế Thiện
 810
 943
 1.16
33
 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
 855
 1351
 1.58
34
 Trường THPT Võ Thị Sáu
 855
 1195
 1.4
35
 Trường THPT Phú Hòa
 720
 849
 1.18
36
 Trường THPT Tân Thông Hội
 720
 1144
 1.59
37
 Trường THPT Trung Phú
 765
 1288
 1.68
38
 Trường THPT Củ Chi
 810
 1187
 1.47
39
 Trường THPT Gò Vấp
 675
 794
 1.18
40
 Trường THPT Nguyễn Trung Trực
 900
 1390
 1.54
41
 Trường THPT Nguyễn Công Trứ
 855
 1567
 1.83
42
 Trường THPT Trần Hưng Đạo
 990
 1707
 1.72
43
 Trường THPT Lý Thường Kiệt
 765
 1063
 1.39
44
 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
 675
 1328
 1.97
45
 Trường THPT Hồ Thị Bi
 855
 1286
 1.5
46
 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
 765
 1463
 1.91
47
 Trường THPT Bà Điểm
 810
 1345
 1.66
48
 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
 675
 858
 1.27
49
 Trường THPT Long Thới
 450
 566
 1.26
50
 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
 720
 875
 1.22
51
 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
 810
 833
 1.03
52
 Trường THPT Tân Bình
 855
 1014
 1.19
53
 Trường THPT Tam Phú
 765
 1126
 1.47
54
 Trường THPT Hiệp Bình
 675
 997
 1.48
55
 Trường THPT Đào Sơn Tây
 855
 1049
 1.23
56
 Trường THPT Bình Chiểu
 900
 1059
 1.18
57
 Trường THPT An Mỹ
 810
 1490
 1.84
58
 Trường THPT Bình Phú - Bình Dương
 810
 1105
 1.36
59
 Trường THPT Lý Thái Tổ
 810
 1255
 1.55
60
 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
 585
 997
 1.7
61
 Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương
 630
 1228
 1.95
62
 Trường THPT Võ Minh Đức
 810
 1456
 1.8
63
 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
 675
 1145
 1.7
64
 Trường THPT Lê Lợi
 315
 415
 1.32
65
 Trường THPT Phước Vĩnh
 630
 748
 1.19
66
 Trường THPT Tân Bình - Bình Dương
 450
 550
 1.22
67
 Trường THPT Tân Phước Khánh
 495
 972
 1.96
68
 Trường THPT Thái Hòa
 765
 1212
 1.58
69
 Trường THCS-THPT Minh Hòa
 360
 395
 1.1
70
 Trường THPT Bàu Bàng
 585
 1143
 1.95
71
 Trường THPT Dầu Tiếng
 450
 571
 1.27
72
 Trường THPT Long Hòa
 270
 321
 1.19
73
 Trường THPT Tây Nam
 675
 882
 1.31
74
 Trường THPT Thanh Tuyền
 225
 314
 1.4
75
 Trường THPT Bình An
 470
 719
 1.53
76
 Trường THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương
 540
 1008
 1.87
77
 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Dương
 855
 1543
 1.8
78
 Trường THPT Bà Rịa
 540
 754
 1.4
79
 Trường THPT Châu Thành
 540
 774
 1.43
80
 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
 720
 995
 1.38
81
 Trường THPT Hắc Dịch
 630
 671
 1.07
82
 Trường THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa - Vũng Tàu
 900
 1211
 1.35
83
 Trường THPT Phú Mỹ
 900
 1665
 1.85
84
 Trường THPT Trần Hưng Đạo Bà Rịa-Vũng Tàu
 585
 768
 1.31
85
 Trường THPT Trần Nguyên Hãn
 720
 1015
 1.41
86
 Trường THPT Vũng Tàu
 855
 1539
 1.8
87
 Trường THPT Hòa Bình
 450
 478
 1.06
88
 Trường THPT Hòa Hội
 405
 522
 1.29
89
 Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh
 495
 585
 1.18
90
 Trường THPT Ngô Quyền - Bà Rịa - Vũng Tàu
 405
 500
 1.23
91
 Trường THPT Nguyễn Du- Bà Rịa - Vũng Tàu
 405
 563
 1.39
92
 Trường THPT Nguyễn Trãi Bà Rịa - Vũng Tàu
 405
 427
 1.05
93
 Trường THPT Trần Phú - Bà Rịa - Vũng Tàu
 450
 481
 1.07
94
 Trường THPT Trần Văn Quan
 450
 549
 1.22
95
 Trường THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa- Vũng Tàu
 495
 613
 1.24
96
 Trường THPT Xuyên Mộc
 450
 539
 1.2

Ở chiều ngược lại, có 44 trường tỉ lệ chọi cực thấp, dưới 1, đồng nghĩa số lượng học sinh đăng ký dự thi ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Những trường này, học sinh đăng ký có cơ hội trúng tuyển cao.

Danh sách 44 trường có tỉ lệ chọi dưới 1

STT
 Tên trường
 Chỉ tiêu
 Số lượng đăng ký (NV1)
 Tỉ lệ chọi
1
 Trường THPT năng khiếu Thể dục Thể thao
 280
 104
 0.37
2
 Trường THPT Thủ Thiêm
 810
 394
 0.49
3
 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 765
 288
 0.38
4
 Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm
 495
 150
 0.3
5
 Trường THPT Nguyễn Trãi
 675
 419
 0.62
6
 Trường THPT Trần Hữu Trang
 540
 159
 0.29
7
 Trường THPT Tân Phong
 765
 488
 0.64
8
 Trường THPT Ngô Gia Tự
 765
 200
 0.26
9
 Trường PT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
 535
 355
 0.66
10
 Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 675
 121
 0.18
11
 Trường THPT Long Trường
 720
 266
 0.37
12
 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 1125
 286
 0.25
13
 Trường THPT Nguyễn An Ninh
 900
 625
 0.69
14
 Trường THCS - THPT Diên Hồng
 450
 228
 0.51
15
 Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh
 450
 149
 0.33
16
 Trường THPT Đa Phước
 720
 391
 0.54
17
 Trường THPT Tân Túc
 855
 711
 0.83
18
 Trường PT năng khiếu TDTT Bình Chánh
 600
 307
 0.51
19
 Trường THPT Phong Phú
 855
 298
 0.35
20
 Trường THPT Bình Tân
 855
 733
 0.86
21
 Trường THPT Phan Đăng Lưu
 810
 627
 0.77
22
 Trường THPT Trần Văn Giàu
 900
 856
 0.95
23
 Trường THPT Thanh Đa
 720
 592
 0.82
24
 Trường THPT Bình Khánh
 405
 308
 0.76
25
 Trường THPT Cần Thạnh
 320
 289
 0.9
26
 Trường THPT Trung Lập
 585
 316
 0.54
27
 Trường THPT Quang Trung
 810
 678
 0.84
28
 Trường THPT An Nhơn Tây
 810
 594
 0.73
29
 Trường THPT Phước Kiển
 855
 421
 0.49
30
 Trường THPT Dương Văn Dương
 765
 392
 0.51
31
 Trường THPT Hàn Thuyên
 765
 579
 0.76
32
 Trường THPT Linh Trung
 990
 899
 0.91
33
 Trường THCS-THPT Nguyễn Huệ
 450
 246
 0.55
34
 Trường THCS-THPT Tây Sơn
 450
 265
 0.59
35
 Trường THPT Phước Hòa
 270
 249
 0.92
36
 Trường THPT Thường Tân
 240
 224
 0.93
37
 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
 585
 469
 0.8
38
 Trường THPT Nguyễn Khuyến - BRVT
 765
 681
 0.89
39
 Trường THPT Bưng Riềng
 450
 398
 0.88
40
 Trường THPT Dương Bạch Mai
 450
 446
 0.99
41
 Trường THPT Minh Đạm
 495
 482
 0.97
42
 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ - BRVT
 405
 337
 0.83
43
 Trường THPT Phước Bửu
 450
 428
 0.95
44
 Trường THPT Trần Quang Khải- BRVT
 540
 502
 0.93

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay diễn ra vào ngày 1 và 2-6.

NGUYỄN QUYÊN
