Tỉ lệ chọi vào lớp 10 chuyên tại TP.HCM tăng mạnh 04/05/2026 16:29

(PLO)- Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu tỉ lệ chọi vào lớp 10 chuyên, tăng từ 4,9 lên 7,13 so với năm trước.

Trưa 4-5, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT.

Năm nay có bốn trường THPT tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Quý Đôn và THPT chuyên Hùng Vương với 11.110 chỉ tiêu

Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất. Trường nhận 5.700 hồ sơ đăng ký trong khi chỉ tiêu là 805. Số lượng đăng ký gấp rưỡi năm ngoái. Tỉ lệ chọi tăng từ 4,9 lên 7,13.

Tương tự, lượng thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đạt hơn 2.521, tăng gần 900. Tỉ lệ chọi tăng từ 3,5 lên 4,8.

Tiếp đến là Trường THPT chuyên Hùng Vương với 1.526 học sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu là 455, tỉ lệ chọi là 3,35.

Cuối cùng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với tỉ lệ chọi là 2,52.

Tên trường

Chỉ tiêu tuyển sinh

Số thí sinh đăng ký NV1

Tỷ lệ chọi

THPT chuyên Lê Hồng Phong

805

5738

7.13

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

525

2521

4.8

THPT Chuyên Hùng Vương

455

1526

3.35

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

525

1325

2.52



Học sinh TP.HCM sẽ điều chỉnh nguyện vọng từ hôm nay đến 17 giờ ngày 8-5.

Đối với lớp 10 chuyên, ngoài ba nguyện vọng thường, học sinh được đăng ký tối đa hai nguyện vọng chuyên.

Sở GD&ĐT lưu ý thí sinh khi đã đăng ký loại hình chuyên sẽ không được đăng ký tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) tại các trường thường.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo ba nguyện vọng đã đăng ký.

Năm nay, TP HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Hơn 17.800 trong số này chủ động rời cuộc đua lớp 10 công lập.