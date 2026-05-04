Nóng: TP.HCM công bố số liệu nguyện vọng 1 vào lớp 10 từng trường 04/05/2026 14:01

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập. Đối chiếu với chỉ tiêu, các em sẽ biết tỉ lệ chọi từng trường.

Dựa trên chỉ tiêu đã công bố, so sánh với số lượng nguyện vọng đăng ký, các em sẽ biết được tỉ lệ chọi từng trường THPT.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh được điều chỉnh nguyện vọng từ hôm nay đến 17 giờ ngày 8-5.

XEM SỐ LIỆU THÍ SINH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 1 TỪNG TRƯỜNG

Năm nay, TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Toàn thành phố có 118.550 chỉ tiêu, đồng nghĩa khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS có chỗ học lớp 10 công lập.

Cô trò Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2-6 với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh).

Theo Sở GD&ĐT, ngoài dự thi lớp 10 thường, thí sinh có thể đăng ký thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp. Thí sinh đã đăng ký dự thi lớp 10 chuyên sẽ không được dự thi lớp 10 tích hợp và ngược lại.

Đối với lớp 10 thường, học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập. Các trường ngoại lệ không nằm trong nhóm này gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).

Đối với lớp 10 chuyên, TP.HCM có bốn trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa hai nguyện vọng vào trường chuyên, ba nguyện vọng vào các lớp 10 thường tại các trường THPT công lập.

Đối với lớp 10 tích hợp, học sinh được đăng ký 6 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng thường và 3 nguyện vọng tích hợp. Riêng học sinh thuộc nhóm này đăng ký thi chuyên Anh (đề án 5695) sẽ được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng thường và 3 nguyện vọng tích hợp và 2 nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Anh (theo đề án 5695).