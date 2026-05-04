Tỉ lệ chọi vào lớp 10 tại TP.HCM 04/05/2026 16:15

Trưa 4-5, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2026-2027 của các trường THPT công lập trên địa bàn.

Dựa trên chỉ tiêu và số lượng nguyện vọng 1 của từng trường, phụ huynh, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ nay đến 17 giờ ngày 8-5.

Dẫn đầu là Trường THPT Thủ Đức với tỉ lệ chọi 2,56 khi có 2.312 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên tổng chỉ tiêu 900. Xếp ngay sau là Trường THPT Bùi Thị Xuân với tỉ lệ 2,55.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trường THPT Lê Trọng Tấn (2,45), Trường THPT Dĩ An (2,34) và Trường THPT Trịnh Hoài Đức (2,31).

Nhóm các trường có tỉ lệ chọi quanh mức 2,1 đến 2,3 gồm Trường THPT Lê Quý Đôn (2,30), Trường THPT Trần Văn Ơn (2,25), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (2,19) và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,16).

Bên cạnh đó, có những trường THPT tỉ lệ chọi dưới 1, đây là những trường có số lượng học sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu được giao.

Chi tiết tỉ lệ chọi các trường như sau: