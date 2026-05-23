Flycam hiện trạng khu vực xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ

(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
Dự án xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được TP.HCM phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư vào tháng 1-2026.
Vừa qua, UBND TP.HCM thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư triển khai song song quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 260/2025/QH15... nhằm tập trung đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, phấn đấu tổ chức khởi công dự án trong quý III-2026, dự kiến vào dịp Quốc khánh 2-9.
Đồng thời, dự án có các mặt giáp sông, phù hợp để quy hoạch các bến thủy nội địa phục vụ gom hàng và phân phối hàng hóa trong khu vực Đông Nam Bộ, ĐBSCL...