Flycam hiện trạng khu vực xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ 23/05/2026 09:22

(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.

Dự án xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được TP.HCM phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư vào tháng 1-2026.

Vừa qua, UBND TP.HCM thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư triển khai song song quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 260/2025/QH15... nhằm tập trung đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, phấn đấu tổ chức khởi công dự án trong quý III-2026, dự kiến vào dịp Quốc khánh 2-9.

Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ nằm trên Cù lao Phú Long và một phần mặt nước lấn biển với tổng diện tích là 351,2 ha (phường Tân Phước, TP.HCM), được bao quanh bởi hệ thống rạch Vàm Treo Gũi, rạch Tắc Lớn và sông Cái Mép.

Dự án do Liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại quốc tế (ITC CORP) - Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm chủ đầu tư. Trong ảnh: Phối cảnh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ (có cảng Cái Mép Hạ hiện hữu). Ảnh: Portcoast.

Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có tổng vốn hơn 50.000 tỉ đồng, với quy mô 351,2 ha (gồm 229,4 ha đất và 121,8 ha khu nước trước bến). Tổng chiều dài cầu bến hơn 6,8 km, công suất thiết kế 11 triệu TEU/năm.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, để hướng tới mốc khởi công trong quý III-2026.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai thực hiện trong 3 giai đoạn từ quý III-2025 đến quý IV-2044. Trong đó, giai đoạn 1 (từ quý III-2025 đến quý IV-2028), sẽ đầu tư 2 cầu cảng dài 900m, 9 bến sà lan dài 1.027m, với tổng mức đầu tư khoảng 14.867 tỉ đồng..... đưa bến cảng vào sử dụng bắt đầu từ quý IV-2028.

﻿Dự án nằm trong khu bến Cái Mép, hiện trạng kết nối giao thông đường bộ (cầu Vàm Gửi - kết nối đường 965) đến khu vực đang dần hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận tải theo phương thức đường bộ.

Hiện trạng khu vực chủ yếu là bãi bồi và không có công trình xây dựng. Mặt bằng khu đất thấp được phủ bởi hệ thực vật đặc trưng của khu vực như đước và bụi cây ngập mặn.

Dự án có vị trí nằm liền kề với hệ thống các bến cảng nước sâu, trung chuyển quốc tế, có khả năng tiếp nhận cỡ tàu container trọng tải lớn đi các tuyến biển quốc tế (châu Âu, châu Mỹ...).

Đồng thời, dự án có các mặt giáp sông, phù hợp để quy hoạch các bến thủy nội địa phục vụ gom hàng và phân phối hàng hóa trong khu vực Đông Nam Bộ, ĐBSCL...

Toàn cảnh khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải hiện hữu, khu vực tiếp giáp trực tiếp với dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Cảng Cái Mép - Thị Vải hướng về khu vực xây dựng Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ﻿ (cù lao Phú Lợi, xã Thạnh An, TP.HCM). Trong tương lai, cụm cảng hiện hữu sẽ kết hợp Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ sẽ tạo thành siêu cụm cảng logistics tại TP.HCM mang tầm vóc khu vực và thế giới.