TP.HCM chi 381.000 tỉ đồng khởi công loạt công trình trọng điểm 11/05/2026 09:00

(PLO)- Các công trình trọng điểm được khởi công dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các công trình trọng điểm này dự kiến khởi công vào tháng 7-2026 sẽ góp phần thay đổi diện mạo giao thông, đô thị TP.HCM. Đồng thời, đây cũng là những dự án được khởi công để chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác.

Hơn 381.000 tỉ đồng cho các dự án trọng điểm

Cụ thể, trong tháng 7 này, TP.HCM sẽ khởi công 10 dự án lớn, các dự án này có tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỉ đồng.

Đầu tiên là dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, có chiều dài 41,8km, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Dự án có tổng mức đầu tư 175.000 tỉ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Thứ hai là dự án cầu đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án có chiều dài hơn 14km, phần cầu 1 dài 4,7km, phần cầu 2 dài hơn 2,2km, phần đường dài gần 5km, mặt cắt ngang rộng 35m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 92.600 tỉ đồng, được đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Phối cảnh cầu đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Sở Xây dựng cung cấp

Thứ ba là cao tốc kết nối đô thị Hồ Tràm - Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Dự án có chiều dài tuyến 42km, 6 làn xe cao tốc và đường song hành 2 bên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 51.500 tỉ đồng. Dự án được đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Thứ 4 là dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Dự án có tổng mức đầu tư 30.000 tỉ đồng, được thực hiện theo hợp đồng BT, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Đáng chú ý, dự án này chia thành 5 phân khu như sau:

Phân khu 1 rộng 51,6ha - Bến Nhà Rồng Khánh Hội sẽ thực hiện mở rộng không gian bảo tàng Hồ Chí Minh, đầu tư cây xanh cảnh quan, các công trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, dịch vụ. Đặc biệt trong phân khu 1 sẽ tiến hành mở rộng đường Nguyễn Tất Thành chiều dài phần tuyến khoảng 2,1km, quy mô 8-10 làn xe, xây dựng hầm chui đường Hoàng Diệu, xây dựng mới cầu Tân Thuận 1,2; xây dựng 3 cầu đi bộ.

Đường Nguyễn Tất Thành sẽ được mở rộng trong thời gian tới.

Ở phân khu 2 (10,4ha) Bến Bạch Đằng: sẽ thực hiện ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, mở rộng không gian cây xanh, cải tạo sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh; xây dựng công trình văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ.

Phân khu 3,4 (15ha + 39ha) cảnh quan ven sông Sài Gòn từ khu 2C đến khu biệt thự Lan Anh: sẽ xây dựng kè sông, cầu tàu, đường đi bộ ven sông; công trình văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ, thể thao; cây xanh cảnh quan.

Phân khu 5 (37.5ha) Công viên cảnh quan dọc theo Rạch Cá Trê: cây xanh cảnh quan; công trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, dịch vụ; kè dọc Rạch Cá Trê.

Thứ năm là xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh). Dự án có tổng mức đầu tư 6.275 tỉ đồng, được thực hiện đầu tư công. Dự án có chiều dài 3,2km, mặt cắt ngang rộng 30-40m, giải quyết ùn ứ khu vực phía Nam TP.HCM.

Thứ sáu là dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM. Dự án sẽ được đầu tư hoàn chỉnh đoạn tuyến theo quy hoạch dài 5.9km, rộng 60m và nút giao, có tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỉ đồng, được thực hiện bằng Ngân sách TP.

Thứ bảy là dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 cũng được triển khai đợt này. Cầu có tổng chiều dài đường đầu cầu và cầu Thủ Thiêm 4 khoảng 2,16 km, mặt cắt ngang 8 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, được thực hiện đầu tư công.

Ngoài ra, TP.HCM còn triển khai các dự án trọng điểm mang tính an sinh xã hội như: Nhà ở an sinh xã hội - Khu 3 Định Hoà (giai đoạn 1) và Khu 4 Định Hòa, tại phường Chánh Hiệp do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 3.200 tỉ đồng; Nhà ở xã hội - Khu 2 và Khu 7 Việt Sing, tại phường An Phú do Becamex làm chủ đầu tư gần 1.600 tỉ đồng; Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng.

Thời kỳ bứt phá về hạ tầng

Trong kỳ họp tháng 4-2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh đã đánh giá cao tinh thần làm việc của các sở ngành. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết để chào mừng 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP sẽ khởi công một số dự án trọng điểm.

Ông Dinh cho biết một số dự án như cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, công viên văn hóa bến Nhà Rồng - Khánh Hội, cầu đường Bình Tiên, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4, cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương cùng các dự án nhà ở xã hội… sẽ được khởi công.

TP.HCM sắp khởi công tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành. Ảnh: THUẬN VĂN

Vì vậy, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành lập sơ đồ chi tiết, rà soát xem các thủ tục còn lại cần thực hiện những gì để đảm bảo tiến độ khởi công.

PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cho hay TP.HCM vừa khởi công loạt công trình lớn, nay tiếp tục chuẩn bị cho hàng loạt công trình trọng điểm với nhiều dấu ấn. Đây có thể xem là dấu mốc cho giai đoạn tái định hình không gian phát triển của toàn vùng Đông Nam Bộ trong 10–20 năm tới.

Trong đó, các công trình như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hay cao tốc kết nối Hồ Tràm - Long Thành đều không còn mang tính chất công trình địa phương nữa, mà đã là hạ tầng liên kết vùng và mang tầm chiến lược.

Cụ thể, đoạn cuối của tuyến đường sắt đô thị kết nối hai sân bay sẽ được kết nối trong vài năm tới, góp phần chia lửa với cao tốc hiện hữu, lúc này sẽ hình thành trục kinh tế mới.

Bên cạnh đó là các công trình mang tính biểu tượng như cầu vượt biển, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành đều là những dự án tác động rất lớn đến du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian tới.

Ngoài ra, còn các dự án góp phần giảm kẹt xe như cầu đường Bình Tiên, đường Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu... sẽ mở ra thời kỳ bứt phá về hạ tầng cho TP.HCM trong thời gian tới.