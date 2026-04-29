4 công trình trọng điểm TP.HCM sẵn sàng khởi công 29/04/2026 09:10

(PLO)- Sáng nay, TP.HCM tổ chức khởi công 4 dự án trọng điểm và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sáng 29-4, tại phường An Khánh, TP.HCM tổ chức khởi công dự án Quảng trường trung tâm TP và trung tâm hành chính của TP; xây dựng tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm).

Tuyến metro số 2 vừa được khởi công sẽ kết nối trung tâm TP hiện hữu với Khu đô thị Thủ Thiêm - nơi có trung tâm hành chính, tài chính quốc tế và kết nối thẳng tới sân bay Long Thành.

Khu vực xây dựng Trung tâm hành chính. Ảnh: THUẬN VĂN

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; ông Nguyễn Văn Nên - Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cùng lãnh đạo các sở ngành.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi lễ khởi công. Ảnh: THUẬN VĂN

Lễ khởi công Quảng trường trung tâm TP và trung tâm hành chính của TP và khởi công xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm). Ảnh: THUẬN VĂN

Khu đô thị Thủ Thiêm đang đứng trước nhiều cơ hội mới khi hàng loạt công trình trọng điểm như tuyến metro số 2 và Trung tâm hành chính mới chuẩn bị khởi công. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, góp phần hoàn thiện hạ tầng, gia tăng kết nối và thúc đẩy Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính – đô thị hiện đại của TP.HCM.

Từ sáng sớm, khu vực xung quanh địa điểm tổ chức đã bắt đầu nhộn nhịp khách mời, máy móc thiết bị để chuẩn bị cho lễ khởi công.

Phương tiện thiết bị đã sẵn sàng. Ảnh: THUẬN VĂN

Đây là những công trình trọng điểm của TP.HCM nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: THUẬN VĂN

Không khí buổi lễ. Ảnh: THUẬN VĂN

Cạnh đó, khoảng 7 giờ ngày 29-4, tại số 1, Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM các công tác chuẩn bị khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM tại Bến Nhà Rồng đã hoàn tất.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh.

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Hòa chung không khí, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Lê Khắc Hiệp- Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc. Ảnh: QUANG HUY

Với định hướng tiên phong phát triển hệ sinh thái xanh – tri thức toàn diện, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ là hình mẫu của một thành phố công viên tri thức đẳng cấp hàng đầu châu Á, tạo động lực tăng trưởng cho toàn khu vực trong giai đoạn phát triển mới.

Sự kiện khởi công dự án Khu đô thị Đại học quốc tế nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP.HCM, Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô 880ha, sở hữu kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài. Trong tương lai, khi tuyến đường sắt đô thị Metro số 2 và Metro số 3 kết nối đến dự án đi vào vận hành, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành “điểm đến hội tụ” của dòng chảy kinh tế, tri thức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực.

Không chỉ nổi bật về vị trí, dự án nắm giữ lợi thế hiếm có tại TP.HCM khi được kiến tạo trên địa thế phong thủy cao ráo tự nhiên, cùng không gian sống sinh thái, đa trải nghiệm – giàu tiện ích bậc nhất khu vực, đáp ứng mọi nhu cầu từ sống, học tập, làm việc và nghỉ dưỡng.

Lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế. Ảnh: QUANG HUY