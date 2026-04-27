TP.HCM: Thi công dự án nút giao Mỹ Thủy xuyên lễ 27/04/2026 14:33

(PLO)- Hai dự án thành phần của dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy sẽ thi công xuyên lễ để đẩy nhanh tiến độ.

Những ngày cuối tháng 4, trên công trường dự án nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, TP.HCM đang rất hối hả.

Về tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết đến nay đã đạt 75%.

Nút giao Mỹ Thủy có mật độ phương tiện qua lại lớn. Ảnh: ĐT

Dịp lễ này, hạng mục nhánh đường bờ hữu và cầu vượt Vành đai 2 nhánh phải sẽ được triển khai thi công xuyên lễ với khoảng 50 công nhân trên công trường. Một số hạng mục phải tạm ngưng do kỳ lễ các đơn vị cung ứng nghỉ.

Do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài hơn so với dự kiến dẫn đến thời gian thực hiện dự án chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện còn 6/197 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. UBND phường Cát Lái dự kiến bàn giao đủ 100% mặt bằng trong tháng 5.

Tiến độ chi tiết các dự án như sau: Nhánh đường bờ tả rạch Mỹ Thủy đã hoàn thành phần đường dưới các dạ cầu Mỹ Thủy 3, dạ cầu Kỳ Hà 2, dạ cầu Kỳ Hà 3, dạ cầu Kỳ Hà 4. Hiện đang thi công hầm chui trên đường Nguyễn Thị Định, thi công hệ thống thoát nước, nền đường các nhánh rẽ.

Nhánh đường bờ hữu rạch Mỹ Thủy đã hoàn thành tuyến rẽ phải từ Đồng Văn Cống đi Võ Chí Công (hướng cầu Phú Hữu) và phần đường dạ cầu Kỳ Hà 2, hiện đang thi công hệ thống thoát nước, nền đường bên hông cầu Kỳ Hà 2. Đây cũng là hạng mục thi công xuyên lễ.

Hạng mục cầu vượt trên đường Vành đai 2 – nhánh phải hiện đã hoàn thành kết cấu nhịp từ trụ T4 đến mố M2. Đồng thời, đang thi công kết cấu nhịp từ trụ T2 đến mố M1, thi công đường đầu cầu. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu đang huy động công nhân làm xuyên lễ.

Cầu Kỳ Hà 3 – nhánh phải hiện đã hoàn thành phần cầu, đang hoàn thiện đường đầu cầu.

Tương tự, cầu Kỳ Hà 4 đã hoàn thành nhịp từ trụ T2 đến mố M2, đang thi công mố M1 và trụ T1, đường đầu cầu.

Cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi Phú Mỹ đã hoàn thành trụ T5 đến T7, T10 đến T18, lắp nhịp dầm thép từ T13 đến T18.

Với các nhóm công việc này, Ban Giao thông đang cùng các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ tiến độ từng hạng mục của dự án.

Đồng thời tiếp tục đề xuất, xin ý kiến UBND TP.HCM và các sở ngành TP hỗ trợ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo thi công dứt điểm từng hạng mục sớm đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại và vận tải tại khu vực.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực Mỹ Thủy.