Lùi thời gian hoàn thành nút giao Mỹ Thủy, TP.HCM 02/02/2026 16:30

UBND TP.HCM vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian làm dự án nút giao Mỹ Thủy đến quý 3-2026. Việc điều chỉnh này để phù hợp với thời gian hoàn thành toàn dự án.

Cụ thể, trước đây dự kiến thời gian hoàn thành dự án nút giao Mỹ Thủy từ năm 2021 đến năm 2025, nay TP.HCM điều chỉnh thành từ năm 2021 đến quý 3-2026.

Dự án được điều chỉnh thời gian hoàn thành tới quý 3-2026.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến dự án kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đảm bảo tính khả thi, tiến độ, quy định pháp luật và các nội dung khác có liên quan theo chuyên ngành, lĩnh vực phụ trách, quản lý.

Từ đó, kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền để UBND TP xem xét, quyết định theo quy định.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp của các số liệu báo cáo trong hồ sơ báo cáo điều chỉnh dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ đầu tư cần quản lý chất lượng công trình, chi phí đầu tư, tiến độ thực hiện; không để tăng chi phí, lãng phí do việc kéo dài thời gian thực hiện dự án; xây dựng kế hoạch tổng thể phần việc còn lại để triển khai dự án đảm bảo mốc tiến độ điều chỉnh. Song song cần khẩn trương thực hiện các công việc còn lại để quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

Trao đổi với PLO, đại diện chủ đầu tư cho biết hiện dự án còn vướng đường ống nước D600 chưa thể di dời và vướng mặt bằng. Trước tiến độ cấp bách trên, Ban Giao thông sẽ phối hợp với ban bồi thường và hạ tầng kỹ thuật để hoàn thành dự án đúng tiến độ.