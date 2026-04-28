Thông tin chi tiết về các dự án khu vực Hàng Xanh 28/04/2026 14:55

(PLO)- Thông qua các tầng ngầm, người dân sinh sống tại khu vực Hàng Xanh có thể lưu thông nội đô bằng phương tiện công cộng dưới chân các tòa nhà.

Sáng ngày 28-4, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Tại đây, lãnh đạo CII đã thông tin chi tiết về các dự án trọng điểm và nêu rõ điểm nổi bật của dự án khu vực Hàng Xanh.

Đại hội Cổ đông Công ty CII.

Khu vực Hàng Xanh sẽ làm trung tâm giao thương giữa các địa phương

Tại đại hội, nhiều cổ đông quan tâm tới các dự án giao thông đô thị mà CII đang triển khai nghiên cứu. Trong đó, cổ đông quan tâm tới tiến độ dự án TOD Hàng Xanh, đặc biệt là vì sao chọn nghiên cứu dự án này mà không phải chỗ khác.

Tại đây, ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc CII cho biết, dự án gồm xây dựng hệ thống giao thông mới, đường trên cao Bình Triệu – Hàng Xanh, xây cầu Bình Triệu 3, nút giao không đồng mức nút Hàng Xanh và mở rộng hàng loạt tuyến đường trong khu vực này. CII sẽ thực hiện và đổi đất lấy một phần trong khu vực TOD Hàng Xanh.

Dự án TOD Hàng Xanh có nhiều điểm nổi bật.

Hiện dự án chưa được giao cho CII đầu tư, tuy nhiên qua đánh giá nếu được triển khai chắc chắn mang lại hiệu quả cao.

Với câu hỏi "vì sao là TOD Hàng Xanh mà không phải vị trí khác?", ông Bình lý giải khu vực này là giao điểm của tuyến metro số 3 và số 5. Nếu như Thủ Thiêm là một lõi trung tâm mới của TP.HCM với hệ thống đường bàn cờ thì TOD Hàng Xanh sẽ làm hệ thống đường trên cao, lưu thông sẽ nhanh và thuận lợi hơn.

“Với vị thế quan trọng, TOD Hàng Xanh sẽ làm trung tâm vận hành giao thương với các địa phương. Lúc này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chắc chắn sẽ chọn Hàng Xanh, biến khu vực này trở thành khu đa chức năng thương mại, y tế, giáo dục... thu hút người dân và doanh nghiệp, học sinh, sinh viên" - ông Bình thông tin.

Đặc biệt, toàn bộ tầng ngầm 2 của TOD Hàng Xanh sẽ được xây dựng giao thông công cộng. Lúc này, người dân có thể xuống thang máy để qua bloc khác dễ dàng bằng các phương tiện trung chuyển. Giao thông nội đô gần như sẽ ở tầng ngầm, người dân không phải lên mặt đường nữa.

Khu vực tầng 4 sẽ dùng để chứa nước mưa, sử dụng vào hoạt động tưới cây. Ngay cả nước thải cũng sẽ được xử lý để tái sử dụng. Nếu dự án TOD này được làm bài bản sẽ là mô hình lý tưởng cho TP.HCM.

Làm đường trên cao ở Quốc lộ 51, kéo dài tuyến Trung Lương – Mỹ Thuận về Cần Thơ

Báo cáo tại đại hội, CII cho biết sẽ tham dự đầu tư đường trên cao trên Quốc lộ 51, từ đường Võ Nguyên Giáp đến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư. Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho Liên danh nhà đầu tư trong đó có CII đề xuất làm tuyến đường này.

Ngoài ra, CII còn tham gia các dự án tiềm năng khác như mở rộng Xa lộ Hà Nội 2, mở rộng trục Bắc – Nam, mở rộng cửa ngõ TP.HCM...

Dự án Quốc lộ 51 sẽ làm đường trên cao. Ảnh: VŨ HỘI

Vừa qua, CII đã khởi công tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, vốn đầu tư lên tới 36.000 tỉ đồng. Dự án này sẽ tiếp tục kéo dài đến Cần Thơ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu dự án phát triển TOD Hàng Xanh, trở thành mô hình tiêu biểu phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng; tập trung thẩm định các dự án hạ tầng giao thông mới, được triển khai theo Nghị quyết 98.

Bước vào năm 2026, đơn vị sẽ tập trung vào các công việc như xây dựng dự án trọng điểm, vận hành hiệu quả các dự án BOT đang quản lý.

Công ty đang triển khai và chuẩn bị danh mục dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng và bất động sản với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 540.000 tỉ đồng.

Trong đó, nhu cầu vốn trong năm 2026 của CII cho dự án đường trên cao Quốc lộ 51 là hơn 16.300 tỉ đồng; các dự án thuộc Nghị quyết 98 là hơn 20.300 tỉ đồng; dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội khoảng 3.600 tỉ đồng. Đặc biệt,dự án TOD Hàng Xanh với nguồn vốn đầu tư lên tới 486.000 tỉ đồng.

Đó đều là các dự án mang tính chiến lược và đột phá, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị hóa đồng bộ, góp phần phát triển nền kinh tế khu vực phía Nam.