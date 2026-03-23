Thanh Hóa kêu gọi đầu tư hàng chục dự án năng lượng 'xanh' 23/03/2026 14:44

(PLO)- Lần đầu tiên trong danh mục kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa có 24 dự án năng lượng gồm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), thủy điện, điện gió, mặt trời, sinh khối, điện rác...

Ngày 23-3, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, kêu gọi 173 dự án với tổng vốn dự kiến hơn 570.000 tỉ đồng (khoảng 24 tỉ USD).

Các lĩnh vực được Thanh Hóa kêu gọi đầu tư tập trung vào công nghiệp, nông nghiệp cao, dịch vụ và hạ tầng. Tỉnh ưu tiên các dự án lọc hóa dầu, cơ khí, điện tử, du lịch cao cấp và logistics với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới ở Bắc Bộ.

24 dự án năng lượng sạch, môi trường

Đáng chú ý, trong các danh mục đầu thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa có 24 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, môi trường kết hợp giữa năng lượng truyền thống (LNG, thủy điện) và năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối, điện rác).

Khu Kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: ĐT

Theo đó, trong danh mục lĩnh vực đầu tư LNG với hai siêu dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn là Kho LNG Nghi Sơn: 15.000 tỉ đồng, công suất 1 triệu tấn/năm và Nhà máy điện LNG Nghi Sơn với số vốn khoảng 58.000 tỉ đồng, công suất 1.500 MW. Tổng vốn riêng LNG là 73.000 tỉ đồng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong các dự án năng lượng kêu gọi đầu tư lần này.

Trong khi đó, điện gió phân bố rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với 7 dự án, tổng công suất khoảng 614 MW, tổng vốn khoảng 26.000 tỉ đồng. Các dự án này trải dài từ ven biển Nghi Sơn đến xã biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.

Đáng chú ý, dự án điện gió Mường Lát lớn nhất với công suất khoảng 200 MW tương khoảng 8.000 tỉ đồng tại các xã Tam Chung, Nhi Sơn và Trung Lý, chiếm gần 1/3 tổng công suất điện gió của tỉnh Thanh Hóa, trong khi đó tại xã ven biển Hoằng Hóa với công 115 MW, tổng số vốn 4.600 tỉ đồng

Điểm đặc biệt của các dự án điện gió có tới 5/7 dự án tập trung tại khu vực Nghi Sơn một trong những động lực phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Theo danh mục quy hoạch, “cụm điện gió” thu hút các nhà đầu tư gồm các dự án:] Bắc Phương – Nghi Sơn (100 MW), Nghi Sơn 1 (50 MW), Nghi Sơn 2 (50 MW), Hải Lâm (49,5 MW) và Thanh Phú (49,5 MW). Tổng công suất đạt gần 300 MW, với tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỉ đồng.

Không chỉ là điện gió, điện mặt trời cũng được tỉnh Thanh Hóa thu hút đầu tư với 7 dự án với tổng công suất khoảng 345 MW tương đương số vốn đầu tư 13.800 tỉ đồng. Các dự án điện mặt trời tại Thanh Hóa chủ yếu tận dụng mặt nước và gắn với điều kiện tự nhiên từng khu vực. Trong số các dự án điện mặt trời Yên Mỹ 1 và Yên Mỹ 2 với tổng số tiền vốn đầu tư là 6.336 tỉ đồng.

Yên Mỹ một trong những địa điểm dự kiến đầu tư điện mặt trời. Ảnh: ĐT

Trong khi đó, đối với các dự án thuỷ điện, trong danh mục thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa có 4 dự án gồm Thuỷ điện Mường Lát (45 MW), Sơn Điện (13 MW), Sông Mực-Đồng Lớn (110 MW) và Mường Mìn (13 MW ) với tổng công suất là 181 MW tương đương số vốn đầu tư khoảng 9.050 tỉ đồng.

Ngoài ra, lĩnh vực năng lượng còn có điện sinh khối với 3 dự án gồm điện sinh khối Thanh Hóa 1 (50 MW), Thanh Hóa 2 (60 MW) và Như Thanh (10 MW) với tổng đầu tư các dự án là 7.500 tỉ đồng.

Nhà đầu tư được hưởng nhiều ưu đãi

Đối với các nhà đầu tư vào Thanh Hóa trong giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

Ngoài những quy định chung của pháp luật hiện hành, tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, trên cơ sở đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Dự kiến Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 29-3 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.