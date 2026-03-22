Chủ đầu tư sốt ruột chờ mặt bằng nút giao 300 tỉ đồng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn 22/03/2026 16:02

(PLO)- Hạng mục nút giao Tỉnh lộ 12B với cao tốc Cam Lộ - La Sơn gặp nhiều khó khăn trong công tác GPMB, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành toàn tuyến cao tốc vào cuối năm 2026.

Dự án mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài hơn 98 km, đoạn qua TP Huế chiếm hơn 62 km. Công trình được khởi công từ ngày 19-12-2025 và kế hoạch hoàn thành vào tháng 12-2026

Nhà thầu sốt ruột chờ mặt bằng

Hiện nay, trên toàn tuyến, các nhà thầu đang tích cực vừa thi công vừa điều tiết giao thông. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) tại nút giao Tỉnh lộ 12B, phường Kim Long khiến Ban Quản lý dự án lo lắng sẽ không đảm bảo tiến độ đề ra là còn khoảng 9 tháng.

Các nhà thầu đang thi công mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ông Chu Văn Long, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết dù nhà thầu đã sẵn sàng máy móc, nhân lực nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai hạng mục nút giao, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Nút giao với Tỉnh lộ 12B có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp 240 tỉ đồng, GPMB hơn 54 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, đây sẽ là trục giao thông chiến lược kết nối thẳng đến khu vực cầu Nguyễn Hoàng. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Bình đồ giải phóng mặt bằng nút giao tại Tỉnh lộ 12B.

Về quy mô của nút giao thông này, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế đánh giá nút giao này rất hiện đại, tương tự các nút giao trọng điểm tại sân bay Nội Bài với Quốc lộ 5.

Hơn 100 trường hợp chưa thể thu hồi đất

Dù tầm quan trọng của dự án là rất lớn nhưng công tác GPMB đang gặp khó khăn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế (đơn vị thực hiện GPMB) cho biết hạng mục này ảnh hưởng đến 212 hộ dân, 3 tổ chức và khoảng 111 ngôi mộ tại phường Kim Long.

Hiện nay, UBND phường Kim Long đã thông báo thu hồi đất đối với 37 thửa đất ở, kinh doanh và 73 thửa đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn 105 trường hợp chưa ban hành thông báo thu hồi đất do vướng về mặt quy hoạch của địa phương. Các cơ quan chức năng đang phải rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch và giá đất.

Riêng về phần đất nông nghiệp, cơ quan chức năng đã lập phương án bồi thường hơn 4,16 tỉ đồng. Đối với 111 ngôi mộ bị ảnh hưởng, hiện mới xác định được thân nhân của 42 ngôi mộ, còn lại 69 ngôi mộ chưa có người đến kê khai.

Các đơn vị thi công xuyên đêm để kịp tiến độ đề ra.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh dự kiến tạm ứng khoảng 20% tổng giá trị bồi thường (tương đương 2,9 tỉ đồng) để vận động người dân bàn giao mặt bằng trước.