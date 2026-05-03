Bán xăng E10 từ ngày 1-6: Các loại xe nào đổ được xăng sinh học? 03/05/2026 12:45

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì trên toàn quốc phải được phối trộn và pha chế thành xăng E10. Loại nhiên liệu này sẽ được sử dụng đồng bộ cho các động cơ xăng theo lộ trình đã định.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã đề xuất đẩy nhanh lộ trình bán xăng E10 từ ngày 30-4. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều cửa hàng hiện vẫn bán song song xăng RON 95 và E5, trong khi số lượng các trụ bơm xăng E10 vẫn chưa xuất hiện nhiều.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chiếm 50% thị phần xăng dầu hiện nay đang bày tỏ lo ngại về việc sụt giảm sản lượng bán ra trong giai đoạn 2026-2030. Nguyên nhân chính được xác định là do những tác động trực tiếp từ sự phát triển của thị trường xe điện.

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng để người dân hiểu rõ về loại nhiên liệu mới. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần triển khai những giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong suốt quá trình chuyển đổi.

Từ 1-6, các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải tuân thủ bán xăng E10

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Theo quy định của Thông tư 50/2025-BCT từ ngày 1-6-2026 mới phải bán toàn bộ là xăng E5, E10. Vì vậy hiện nay các cửa hàng vẫn đang tiếp tục bán xăng khoáng đồng thời chuẩn bị chuyển sang bán xăng sinh học từ 1-6.

Mới đây, Bộ Công Thương thể hiện mong muốn thực hiện lộ trình mới từ ngày 30-4. Tuy nhiên, phía hiệp hội đã kiến nghị giữ nguyên mốc thời gian 1-6 sau khi thực hiện đánh giá kỹ lưỡng các tác động thực tế.

Việc rút ngắn thời gian chuẩn bị chỉ nên dừng lại ở mức độ khuyến khích thay vì đưa vào quy định bắt buộc. Khoảng thời gian chênh lệch một tháng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc sắp xếp kế hoạch vận hành của các doanh nghiệp.

Việc giữ nguyên các mốc thời gian pháp lý giúp đảm bảo tính nhất quán và không gây xáo trộn cho thị trường. Một chính sách pháp luật cần có tính nhất quán và ổn định để các đơn vị có thể thực hiện hiệu quả.

Mốc thời gian ngày 1-6 bán xăng sinh học E10 là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả đơn vị kinh doanh. Vì đây là ngành kinh doanh có điều kiện nên các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

Công tác chuẩn bị cho lộ trình kinh doanh xăng E10 đã kéo dài hơn một năm qua. Những khó khăn và thách thức tiềm ẩn đều đã được các bên liên quan bàn bạc kỹ lưỡng và tiên liệu từ trước. Các cơ quan quản lý nhà nước đã dành nhiều thời gian để lắng nghe kiến nghị và đánh giá tác động của chính sách. Việc đưa ra quyết định thực hiện cho thấy tính khả thi của lộ trình này đối với các doanh nghiệp. Mọi phương án đều đã được cân nhắc để đảm bảo tính thực tế cao nhất. Dù vậy, giữa lý thuyết và tổ chức thực hiện thực tế có thể phát sinh những vấn đề chưa từng thấy. Chẳng hạn, trong quá trình chuyển đổi, thực tế có thể xảy ra tình trạng một số cửa hàng vẫn chưa tiêu thụ hết lượng xăng dầu cũ trước thời hạn. Đây là một trong những tình huống phát sinh đã được dự báo khi đi vào thực tế triển khai. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị và động viên từ các cơ quan quản lý trong thời gian dài, các đơn vị sẽ sớm ổn định. Việc đi vào thực tế sau ngày 1-6 sẽ là cơ sở quan trọng để đưa ra những đánh giá và điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam

Hiện nay các cửa hàng vẫn đang bán xăng khoáng đồng thời chuẩn bị bán xăng E10 từ ngày 1-6. Ảnh: TÚ UYÊN

Hơn 90% xe máy và ô tô từ đời 2010 trở lên đều hoạt động tốt với xăng sinh học

TS Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội ô tô và thiết bị động lực TP.HCM

TS Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội ô tô và thiết bị động lực TP.HCM.

Khi xăng RON 95 bị xóa sổ, sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tiêu dùng, cung cầu thị trường và hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị kinh doanh.

Về giá tiêu dùng, xăng E10 thường rẻ hơn RON 95 khoảng 400 đến 560 đồng mỗi lít. Hiện tại, Petrolimex niêm yết E10 ở mức 23.160 đến 23.190 đồng mỗi lít, thấp hơn đáng kể so với xăng RON 95. Điều này giúp người dân tiết kiệm được một khoản chi phí nhiên liệu hàng tháng.

Về độ tương thích, hơn 90% xe máy và ô tô, đặc biệt là các dòng xe từ đời 2010 trở lên đều hoạt động tốt với xăng sinh học mà không cần sửa chữa.

Tuy nhiên, đối với một số dòng xe cũ sử dụng chế hòa khí sản xuất trước năm 2000, người dùng cần lưu ý các bộ phận cao su và gioăng có nguy cơ bị hư hại nếu để xăng lâu ngày trong bình.

Bên cạnh đó, thị trường đối mặt với rủi ro thiếu hụt ethanol tạm thời do nhu cầu tăng mạnh. Dự kiến cả nước cần khoảng 1,2 đến 1,3 triệu m³ ethanol mỗi năm, trong khi các nhà máy nội địa hiện chỉ đáp ứng được 40% công suất.

Các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex và PV OIL phải chủ động nhập khẩu bổ sung và kích hoạt lại các nhà máy ethanol như Dung Quất để đảm bảo nguồn cung. Đối với các cửa hàng xăng, tốn chi phí nâng cấp hệ thống bể chứa và đường ống vì ethanol có tính ăn mòn cao đối với một số loại cao su và kim loại.

Nhìn chung, việc chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học mang lại lợi ích lớn cho môi trường. Loại nhiên liệu này giúp giảm từ 20% đến 30% lượng khí CO và từ 10% đến 20% lượng khí Hydrocarbon thải ra. Đồng thời, lộ trình này còn góp phần cắt giảm khoảng 2,5 triệu tấn khí CO2 mỗi năm.

Về mặt kinh tế, Việt Nam có thể cắt giảm 10% lượng xăng khoáng nhập khẩu nhờ chuyển đổi sang xăng sinh học. Điều này giúp quốc gia tiết kiệm được nguồn ngoại tệ từ 800 đến 840 triệu USD mỗi năm.

Giải pháp này không chỉ nâng cao tính tự chủ năng lượng quốc gia mà còn hỗ trợ trực tiếp cho ngành nông nghiệp. Việc sản xuất ethanol từ các nguồn nguyên liệu như sắn và mía sẽ tạo ra đầu ra ổn định cho nông dân. Thị trường bắt buộc các doanh nghiệp đầu mối phải cạnh tranh gay gắt bằng chất lượng phối trộn, giá bán lẻ và dịch vụ đi kèm. Trong cuộc đua này, Petrolimex và PV OIL đang chiếm ưu thế nhờ tiềm lực dẫn đầu.

Bắt buộc dùng xăng E10 phải đi đôi với bảo vệ người tiêu dùng

PGS, TS Ngô Trí Long, Chuyên gia kinh tế.

PGS, TS Ngô Trí Long, Chuyên gia kinh tế.

Từ ngày 1-6-2026, xăng E10 sẽ chính thức được áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn. Người tiêu dùng sẽ không còn nhiều lựa chọn với xăng khoáng truyền thống như trước đây. Khi áp dụng chính sách bắt buộc, cơ quan chức năng không thể để người tiêu dùng tự gánh rủi ro.

Về nguyên tắc, E10 đã được sử dụng ở nhiều nước và phù hợp với phần lớn ô tô, xe máy đời mới. Tuy nhiên, không thể khẳng định mọi loại phương tiện đều an toàn tuyệt đối. Đối với xe cũ hoặc xe ít sử dụng, hệ thống nhiên liệu thường đã xuống cấp. Các bộ phận như gioăng cao su hay bộ chế hòa khí dễ bị lão hóa. Nhiên liệu chứa ethanol có thể làm phát sinh trục trặc kỹ thuật nếu chất lượng xăng, khâu bảo quản không đảm bảo.

Điều người dân cần hiện nay không chỉ là các khẩu hiệu “xăng sinh học thân thiện môi trường” mà đòi hỏi thông tin minh bạch, trách nhiệm rõ ràng và cơ chế bồi thường cụ thể từ phía doanh nghiệp. Do đó, trước hết, cơ quan quản lý cần công bố minh bạch nhóm phương tiện phù hợp với E10, nhóm cần kiểm tra trước khi sử dụng và khuyến cáo cụ thể đối với xe cũ.

Các hãng xe, hiệp hội kỹ thuật và doanh nghiệp xăng dầu cần cùng tham gia hướng dẫn người dân, thay vì để người tiêu dùng tự đoán rủi ro. Việc kiểm soát chất lượng tại các cửa hàng xăng dầu phải được thực hiện nghiêm ngặt. Xăng E10 chỉ an toàn khi đảm bảo đúng tỉ lệ phối trộn và quy trình bảo quản. Nếu khâu này sai sót, rủi ro sẽ đổ dồn lên động cơ phương tiện của người dân.

Thông tư 50 đã đặt yêu cầu rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản xuất, tồn trữ, phối trộn, vận chuyển, phân phối và kinh doanh xăng sinh học. Đây phải là trọng tâm quản lý trong thời gian tới, bởi nếu khâu phối trộn và bảo quản sai, rủi ro cuối cùng sẽ đổ lên động cơ của người dân.

Ngoài ra, khi đổ xăng, khách hàng nên giữ lại hóa đơn. Nếu xe xuất hiện hiện tượng bất thường ngay sau khi đổ xăng như khó nổ, hụt ga, rung giật, chết máy, tiêu hao nhiên liệu bất thường, chủ xe không nên vội sửa chữa.

Chủ xe cần đưa phương tiện đến các cơ sở uy tín để lập phiếu kiểm tra kỹ thuật, việc lưu kết quả chẩn đoán và mẫu nhiên liệu là hết sức cần thiết. Đây là căn cứ quan trọng để khiếu nại với cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp đầu mối, lực lượng quản lý thị trường, Sở Công Thương hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng.

Xăng E10 là hướng đi đúng trong chiến lược năng lượng xanh, tuy nhiên chính sách đúng chỉ thành công khi khâu thực thi được đảm bảo chính xác. Khi người dân buộc phải chuyển sang dùng nhiên liệu mới, Nhà nước và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cao hơn.

Trách nhiệm này bao gồm minh bạch chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiếp nhận khiếu nại nhanh chóng. Đồng thời, các đơn vị phải bồi thường thỏa đáng nếu xảy ra thiệt hại do xăng không đạt chuẩn.