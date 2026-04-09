Bộ Công Thương đề xuất bán xăng E10 trên toàn quốc từ 30-4 09/04/2026 17:28

(PLO)- Bộ Công Thương đề xuất bán xăng E10 trên toàn quốc từ 30-4, sớm một tháng so với lộ trình cũ là 1-6-2026.

Chiều 9-4, Bộ Công Thương họp báo thường kỳ quý 1-2026. Thông tin tại họp báo về việc triển khai sớm xăng sinh học E10 trên toàn quốc, ông Đào Duy Anh – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết:

Ngày 19-3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09 về tiết kiệm năng lượng và đẩy nhanh lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương xem xét việc chuyển đổi xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E10 trong tháng 4-2026.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã đề nghị các thương nhân đầu mối báo cáo về mức độ sẵn sàng trong việc chuyển đổi sang xăng sinh học.

Tiếp đó, ngày 26-3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chủ trì một hội nghị làm việc với các bộ, ngành liên quan, các thương nhân đầu mối, cùng các hiệp hội như Hiệp hội Nhiên liệu sinh học và Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Từ các thông tin, báo cáo thu thập được, Bộ Công Thương nhận thấy có ba yếu tố chính cho phép triển khai sớm xăng sinh học E10. Thứ nhất là nguồn cung, thứ hai là các điều kiện pháp lý và cơ sở hạ tầng và thứ ba là mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp trong khâu phân phối đến người tiêu dùng.

Theo ông Duy Anh, ở nội dung thứ ba, các cửa hàng trực thuộc những thương nhân đầu mối lớn như Petrolimex, PVOIL hay các doanh nghiệp có thị phần lớn thì về cơ bản đã có sự chuẩn bị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp và các cửa hàng xăng dầu có quy mô nhỏ hơn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hạ tầng như thau rửa bồn bể, trang bị thêm thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc phân phối xăng sinh học đến người tiêu dùng.

“Tại các buổi làm việc, chúng tôi cũng đã khuyến cáo các đơn vị cần đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10”, ông Duy Anh nói.

Ông cũng cho biết Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 2249 ngày 1-4 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các điều kiện và khả năng triển khai phân phối xăng E10 trong tháng 4. Trong tờ trình này, Bộ Công Thương đã đề xuất một số giải pháp. Nếu các giải pháp này được thực hiện đồng bộ, thì hoàn toàn có thể triển khai xăng E10 trong tháng 4.

Về việc điều hành giá xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong các quy định hiện hành như Nghị định 83, Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu, đã có đề cập đến việc tính toán giá đối với xăng nhiên liệu sinh học.

“Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện việc điều hành giá đối với xăng sinh học theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là theo các nghị định hiện hành về kinh doanh xăng dầu”, Thứ trưởng Tân chia sẻ.