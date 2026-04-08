Nắng nóng gay gắt, miền Trung có nơi 42 độ C 08/04/2026 19:55

(PLO)- Dự báo nắng nóng năm 2026 có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Chiều 8-4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã có thông tin chia sẻ về đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra trên cả nước.

Nắng nóng gay gắt, Nghệ An có nơi gần 42 độ C

Theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên từ ngày 3-4 ở khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa-TP Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-39 độ. Riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị từ ngày 6-4 đến ngày 8-4 đã xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 39-40 độ, có nơi trên 41 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ; Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ…

Khu vực phía Tây của Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ như Mường Tè (Lai Châu) 39,9 độ; Phù Yên (Sơn La), Mai Châu (Phú Thọ) 40,2 độ.

Nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân. Ảnh: AH

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện tại vùng thấp nóng phía Tây vẫn đang hoạt động mạnh, tiếp tục tác động và gây ra hiệu ứng gió phơn mạnh ở các tỉnh miền Trung, ở khu vực phía Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới (khối không khí ổn định) vẫn bao trùm khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ.

"Dự báo từ ngày 9 đến 13-4 khu vực phía Tây của Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ", ông Khiêm cho hay.

Còn khu vực phía Đông của Bắc Bộ, trong ngày 9-4 nắng nóng vùng đồng bằng; từ ngày 10 đến 13-4 nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa-TP. Đà Nẵng, phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai từ ngày 9 đến 14-4 nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao phổ biến từ 36-39 độ. Riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến TP. Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến 39-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ từ ngày 9 đến 14-4 tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ.

Về cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng các khu vực cấp 1; riêng các tỉnh thành phố từ Nghệ An đến TP. Huế cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 2.

Từ sau ngày 14-4 nắng nóng các khu vực có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở khu vực miền Trung được xác định đạt ngưỡng cấp 2 khi nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37–39°C, kéo dài liên tục từ 2–3 ngày trở lên và xảy ra trên diện rộng, thường từ 2 tỉnh trở lên. Ở mức này, nắng nóng đã bắt đầu gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe người dân, cũng như các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Trong thực tế, việc đánh giá còn xem xét thêm các yếu tố như độ ẩm thấp, hiệu ứng gió phơn và thời gian kéo dài của đợt nắng nóng để xác định mức độ rủi ro tổng hợp.

Trong tháng 4, nắng nóng gia tăng khắp cả nước

Theo nhận định của ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 4-2026 nắng nóng sẽ gia tăng hầu khắp cả nước. Cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung chính tại một số khu vực như Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Huế được dự báo sẽ có xu hướng ấm hơn từ 1,5-2,5 độ C so với cùng kỳ nhiều năm; các khu vực còn lại trên cả nước, mức nhiệt chỉ cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Từ khoảng tháng 5 nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Các đợt nắng nóng cũng sẽ gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Sau đó từ khoảng tháng 9 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

Nắng nóng của năm 2026 có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng kéo dài và hiệu ứng gió phơn khô nóng do vùng áp thấp phía Tây gây ra khiến nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.