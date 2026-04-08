Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ còn kéo dài đến khi nào? 08/04/2026 15:13

(PLO)- Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nắng nóng trên khu vực Nam Bộ và TP.HCM tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Những ngày qua, nắng nóng liên tục xảy ra trên diện rộng ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ thường xuyên chạm mức khoảng 36 đến 37 độ C.

Tại TP.HCM, nhiệt độ phổ biến từ khoảng 35 đến 37 độ C nhưng do hiệu ứng đô thị (bê tông, nhựa đường, xe cộ), nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời nhiều nơi lên tới 40 đến 41 độ C.

Nắng nóng gay gắt lúc 12 giờ trưa tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Thời gian nóng nhất tập trung từ 12 giờ đến 16 giờ hằng ngày. Chỉ số tia UV (tử ngoại) ở mức rất cao, gây nguy hại cho da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 9-4 đến 10-4, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất, từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tình hình nắng nóng trong 24 giờ tới ở Nam Bộ. Ảnh: ĐNB

Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực Nam Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt sau ngày 10-4, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ. Dự báo, nắng nóng trên khu vực Nam Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

"Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao"- khuyến cáo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Riêng tại TP.HCM, trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực trung tâm và phía bắc TP.HCM, cục bộ có nắng nóng gay gắt.

Tình hình nắng nóng trong 24 giờ tới ở TP.HCM. Ảnh: ĐNB

Dự báo ba đến bốn ngày tới, nắng nóng xuất hiện ở trung tâm và phía bắc TP.HCM, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo, nắng nóng trên khu vực TP.HCM còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Người dân tránh nắng lúc 12 giờ trưa. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nguyên nhân gây nắng nóng là do khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam hoàn lưu áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam và bị nén về phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Nam Trung Bộ lấn Tây và hoạt động mạnh.