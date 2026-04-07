Dự báo thời tiết ngày 7-4: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối có mưa 07/04/2026 06:00

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7-4, dự báo thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Khu vực Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng nóng, riêng cao nguyên Trung Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Trong các cơn giông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.