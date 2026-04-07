Nắng nóng gay gắt, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo điều chỉnh thời khoá biểu 07/04/2026 18:31

(PLO)- Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị hiệu trưởng các trường chủ động điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động giáo dục để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Những ngày này, nhiệt độ tại TP.HCM luôn ở mức cao, nắng nóng gay gắt khiến nhiều hoạt động bị xáo trộn.

Điều chỉnh khung thời gian học tập

Trao đổi với PLO, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết để bảo vệ sức khỏe của học sinh, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cần rà soát và điều chỉnh thời khoá biểu, lượng hoạt động trong giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh cũng như các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa cho phù hợp với diễn biến thời tiết.

Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng đã lắp lưới toàn bộ sân trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đặc biệt, sở đề nghị các trường hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người như xếp hàng điểm danh, xếp hàng lên lớp tại những thời điểm nắng nóng gay gắt. Việc đảm bảo an toàn, tránh để học sinh tiếp xúc trực tiếp với nền nhiệt cao trong thời gian dài là ưu tiên hàng đầu của các cơ sở giáo dục hiện nay.

Trường học đủ cách tránh nóng

Tại Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (phường An Hội Đông), các hoạt động giáo dục thể chất được ưu tiên tổ chức vào khung giờ đầu buổi sáng hoặc cuối buổi chiều.

Nhờ lợi thế sân trường có hai cây lớn tỏa bóng mát, các em học sinh có không gian sinh hoạt ngoài trời tương đối thuận lợi.

Đặc biệt, vào những ngày oi bức, lực lượng bảo vệ nhà trường chủ động xịt nước làm mát toàn bộ sân trường trước khi học sinh bắt đầu các tiết học đầu giờ chiều.

Vào giờ ra chơi, nhiều trường tổ chức chiếu phim cho học sinh xem. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), cho hay trường đã điều chỉnh kế hoạch giáo dục, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời vào buổi chiều. Ngay cả các hoạt động vào buổi sáng cũng được khuyến cáo kết thúc sớm, vì thực tế từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, nhiệt độ đã bắt đầu tăng cao, dễ gây nguy cơ sốc nhiệt.

Về cơ sở vật chất, nhờ lợi thế sân trường nằm ở tầng trệt và được che chắn bởi khối nhà cao tầng nên không gian sinh hoạt tại đây khá mát mẻ. Nhiều phòng học đã được lắp đặt máy lạnh hoặc bố trí hệ thống quạt trần, quạt treo tường dày đặc. Với diện tích phòng học rộng khoảng 60 m2 nhưng sĩ số chỉ từ 25 đến 30 em, không gian học tập vẫn đảm bảo sự thông thoáng.

Nhà trường cũng trang bị hệ thống nước uống đóng chai tại tất cả các lớp, nhắc nhở học sinh uống nước thường xuyên và hạn chế vận động mạnh để tránh mất sức.

Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tân Thới Hiệp), ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng, cho biết toàn bộ các lớp học đều được trang bị máy lạnh. Nhà trường còn tận dụng hệ thống nước phòng cháy chữa cháy để tưới mát sân trường ngay sau giờ học sinh ngủ dậy; đồng thời huy động mái che, lưới bạc để phủ mát các khu vực sinh hoạt chung.

Riêng môn thể dục được chuyển vào nhà thi đấu đa năng để học sinh tránh ánh nắng trực tiếp.

Về dinh dưỡng, thực đơn những ngày này được tăng cường rau củ quả, trái cây. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, trường yêu cầu đơn vị cung cấp sát giờ ăn mới vận chuyển suất ăn đến trường, tránh tình trạng thức ăn bị ôi thiu do nhiệt độ cao.