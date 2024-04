Nắng nóng gay gắt, Đắk Lắk điều chỉnh thời gian học môn thể dục 09/04/2024 17:30

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các trường học điều chỉnh thời gian học môn giáo dục thể chất do nắng nóng gay gắt.

Ngày 9-4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có chính thức đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh này thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh, giáo viên trong mùa nắng nóng.

Theo đó, Sở Y tế Đắk Lắk khuyến cáo các trường hạn chế cho học sinh tập thể dục, thể thao dưới trời nắng nóng.

Lý do vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe như say nắng hoặc đột quỵ do nóng.

Một học sinh ở Đắk Lắk đã tử vong sau khi ngất xỉu trong giờ học thể dục. Ảnh: L.T

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh này rà soát, điều chỉnh thời gian giảng dạy môn giáo dục thể chất, tổ chức các hoạt động thể thao trường học phù hợp với điều kiện thời tiết.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không bố trí dạy môn giáo dục thể chất vào tiết thứ năm các buổi sáng hàng tuần; không được dạy ghép hai tiết/buổi đối với môn giáo dục thể chất.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường chú trọng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp với thời tiết, thể trạng của học sinh trong quá trình tập luyện để đảm bảo sức khỏe nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Như PLO đã thông tin, ngày 8-4, em HBA, học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Hồng Phong ở xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ngất xỉu trong tiết học thể dục. Các giáo viên đưa nữ sinh này đến bệnh viện cấp cứu nhưng em đã tử vong.