TP.HCM khơi thông 'nút thắt' mặt bằng tại dự án rạch Xuyên Tâm trước 20-5 07/05/2026 18:05

(PLO)- Mặc dù đã khởi công nhiều gói thầu quan trọng, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hiện vẫn vướng hơn 1.000 trường hợp chưa di dời, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) là một trong những dự án trọng điểm nhằm thực hiện mục tiêu chỉnh trang đô thị của TP.HCM.

Dự án có ba gói thầu đã được khởi công thực hiện là XL-01, XL-02, XL-03.

Tuy nhiên, tiến độ dự án hiện đang đứng trước thử thách lớn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có ba gói thầu đã được khởi công thực hiện là XL-01, XL-02, XL-03. Ảnh: NC

Còn hơn 1.000 trường hợp bị vướng

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), dự án có 2.190 trường hợp trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 897 trường hợp bị ảnh hưởng một phần và 1.293 trường hợp bị ảnh hưởng toàn phần.

Cụ thể, tại phường An Nhơn có 138 trường hợp, hiện nay đã thực hiện hoàn thành và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Tại phường Bình Lợi Trung có 311 trường hợp, phường Gia Định có 869 trường hợp và phường Bình Thạnh có 872 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao 1.070/2.190 (đạt 48,86% ) mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công dự án.

Cụ thể, đối với mặt bằng gói thầu XL-01 có 1.474 trường hợp bị ảnh hưởng, gói thầu này đã bàn giao 600/1.474 đạt tỉ lệ 40,71%. Trong đó, phường Bình Thạnh đã bàn giao 278/605 trường hợp, tỉ lệ đạt 45,95%; phường Gia Định đã bàn giao 322/869 trường hợp, tỉ lệ đạt 37,05%.

Đối với mặt bằng gói thầu XL-02 ảnh hưởng 572 trường hợp, đã bàn giao 332/572 đạt tỉ lệ 58,04%. Trong đó, phường Bình Lợi Trung đã bàn giao 185/305 trường hợp, đạt lệ đạt 60,66%; phường Bình Thạnh đã bàn giao 147/267 trường hợp, đạt tỉ lệ đạt 66,29%.

Gói thầu XL-03 có 158 158 trường hợp bị ảnh hưởng, hiện nay đã bàn giao 150/158 trường hợp, đạt tỉ lệ 95%. Trong đó, phường An Nhơn đã bàn giao 138/138 trường hợp; phường Bình Lợi Trung đã bàn giao 14/20 trường hợp.

"Tuy mặt bằng đã được bàn giao 1.070/2.190 đạt 48,86% nhưng các trường hợp nằm rải rác và chưa được liền tuyến, gây khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là gói thầu XL-01 và gói XL-02, do đó, có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành dự án"- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đánh giá.

Còn trường hợp bàn giao mặt bằng nằm rải rác và chưa được liền tuyến. Ảnh: NC

Chủ đầu tư cho biết thêm, hiện nay dự án còn gặp một số khó khăn. Điển hình, còn sáu trường hợp (100m) thuộc dự án Khu dân cư Bình Hòa, phường Bình Lợi Trung do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận làm chủ đầu tư chưa được bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, công tác bồi thường, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp nước, viễn thông) bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Rạch Xuyên Tâm bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án.

Bàn giao mặt bằng trước 20-5

Nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã có những chỉ đạo rốt ráo, yêu cầu các địa phương liên quan phải đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm.

Các công nhân đang thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND các phường Bình Thạnh, Gia Định, Bình Lợi Trung tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thuộc phạm vi gói thầu XL-01, XL-02 của dự án theo chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định; hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP trước ngày 20-5.

Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung được giao chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh và Công ty TNHH MTV Tân Thuận tập trung xử lý sáu trường hợp thuộc Dự án Khu dân cư Bình Hòa trong phạm vi gói thầu XL-03 của dự án; bảo đảm hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 20-5.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND các phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các phường liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp nước, viễn thông) bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án; bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ trước ngày 20-5.

Sở NN&MT TP.HCM được giao theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của UBND các phường và các đơn vị liên quan; chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định.