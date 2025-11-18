TP.HCM khởi công thêm hai gói thầu của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm 18/11/2025 11:07

(PLO)- Trong quá trình thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, UBND TP.HCM, các sở, ngành, đơn vị có liên quan sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ về vốn, cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Ngày 18-11, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức lễ khởi công gói thầu xây lắp XL-01 và XL-02.

Đây là hai gói thầu thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm đoạn từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật.

Tập trung nhân lực thực hiện ba gói thầu

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm được chia thành ba gói thầu xây lắp.

Gói thầu XL-01: đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn với chiều dài khoảng 2,94 km thuộc phạm vi phường Gia Định và phường Bình Thạnh.

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được chia thành ba gói thầu xây lắp. Ảnh: NC

Gói thầu XL-02: đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu với chiều dài khoảng 4,513 km thuộc phạm vi phường Bình Thạnh và phường Bình Lợi Trung.

Gói thầu XL-03: Đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật với chiều dài khoảng 1,3km thuộc phạm vi phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung.

Trong đó, gói thầu XL-03 đã khởi công triển khai từ tháng 5-2025. Các nhà thầu đang bước vào giai đoạn thi công đại trà, đẩy nhanh tiến độ, sản lượng, dự kiến tháng 11-2026 hoàn thành gói thầu XL-03.

"Đối với gói thầu XL-01 và XL-02, các nhà thầu thi công xây lắp, các đơn vị tư vấn có liên quan đã sẵn sàng tập trung nhân lực, thiết bị thi công, vật liệu...

Ban đã xây dựng kế hoạch thi công và phối hợp với chủ đầu tư, các sở, ngành, đặc biệt các địa phương trong công tác bàn giao mặt bằng để triển khai thi công theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng công trình, mỹ quan đô thị và an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường"- ông Đậu An Phúc nhấn mạnh.

Đối với gói thầu XL-01 và XL-02, các nhà thầu thi công xây lắp, các đơn vị tư vấn có liên quan đã sẵn sàng tập trung nhân lực, thiết bị thi công, vật liệu... Ảnh: NC



Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trungnam Group) là một trong những đơn vị chủ lực trong liên danh với gói thầu XL-01, gói thầu có giá trị hơn 1.160 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự kiến khoảng 950 ngày.

Gói thầu XL-02 do liên danh công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Đại Á Châu - công ty CP Xây dựng số 5 - công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 - Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ D.N.T thực hiện. Gói thầu XL-02 giá trị hơn 1.210 tỉ đồng.

Tỉ lệ giải ngân dự án còn thấp

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá dự án cải tạo rạch xuyên Tâm là một dự án rất ý nghĩa, TP đã dành rất nhiều nguồn lực để bố trí vốn cho dự án, với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị có liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NC

Dự án ảnh hưởng đến hơn 2.200 hộ dân, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiện đang được TP ưu tiên đẩy mạnh.

"Chủ đầu tư phải tập trung triển khai thi công các gói thầu, trong đó với gói XL-03 phải tập trung triển khai, tăng cường máy móc thiết bị để rút ngắn tiến độ có thể tháng 9-2026 hoàn thành. Gói XL-01, XL-02 theo tiến độ là 2028 hoàn thành, tuy nhiên chủ đầu tư cam kết tập trung thực hiện xong trong năm 2027.

Để hoàn thành như cam kết, các nhà thầu phải khẩn trương thực hiện, không để tình trạng đã khởi công thực hiện nhưng bị ảnh hưởng tiến độ do chậm bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó tập trung thi công ngay cả ngày lễ, ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ"- ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công gói thầu xây lắp XL-01 và XL-02 của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NC

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết, UBND TP đã bố trí vốn cho dự án rạch Xuyên Tâm năm 2025 là khoảng 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ giải ngân được gần 50%, thấp hơn tỉ lệ giải ngân chung của TP. Do đó chủ đầu tư phải tập trung giải ngân cho phần vốn đã giao.

Trong quá trình thực hiện dự án, UBND TP, các sở, ngành có liên quan sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ về vốn, về cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.