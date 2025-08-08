TP.HCM khởi công khu nhà tái định cư cho dự án rạch Xuyên Tâm 08/08/2025 14:53

(PLO)- Dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm.

Sáng 8-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh, TP.HCM).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Sau lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan đã đến khảo sát thực tế dự án dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Dự án này kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua địa bàn các phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh và Gia Định (trước đây thuộc quận Bình Thạnh và Gò Vấp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan khảo sát thực tế dự án Xuyên Tâm. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cung cấp gần 900 căn hộ tái định cư cho người dân

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM, cho biết dự án NOXH tại số 4 Phan Chu Trinh được xây dựng nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án xây dựng ba khối chung cư B1, B2 và B3 với tổng số 864 căn hộ, có chiều cao 20 tầng. Mỗi khối nhà bao gồm loại hình nhà ở kết hợp thương mại và dịch vụ. Diện tích sử dụng đất của dự án là 12.099,6 m², diện tích nhà ở trung bình từ 40 m2 đến 76 m². Người dân có thể chọn lựa với nhiều loại hình cơ cấu căn hộ như căn hộ một phòng ngủ đến ba phòng ngủ. Thời gian hoàn thành dự án đến hết năm 2027

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 997 tỉ đồng. Dự án đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các hạng mục về đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác...

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, dự án xây dựng nhà tại số 4 Phan Chu Trinh một dự án lớn, một chủ trương đúng đắn thể hiện sự quyết tâm của chính quyền TP trong việc tạo ra quỹ nhà phục vụ tái định cư.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ được kết nối hoàn chỉnh bởi một khu phức hợp xung quanh đầy đủ cảnh quan, hạ tầng, các công trình phúc lợi… để người dân ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá thời gian vừa qua, công tác phát triển NOXH đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng cũng còn những bất cập, hạn chế nhất định.

"Để dự án NOXH tại số 4 Phan Chu Trinh thực sự là điển hình thành công của mô hình NOXH, tôi đề nghị chủ đầu tư phải bám sát công trình để đốc thúc dự án thi công đúng tiến độ, giải ngân đúng kế hoạch.

Công trình sau khi đầu tư phải bảo đảm về chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, kết nối đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu.

TP giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu các cơ chế chính sách và xác định giá bán của loại hình NOXH phù hợp với nhu cầu và đối tượng thụ hưởng..."- ông Cường chỉ đạo.

Dự án còn vướng mặt bằng

Tại buổi khảo thực tế dự án cải tạo rạch Xuyên tâm, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, chia sẻ hiện nay dự án đang gặp phải một số khó khăn.

Chủ đầu tư trình bày khó khăn, vướng mắc đang gặp phải tại dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án rạch Xuyên Tâm có 3 gói thầu xây lắp, trong đó, các địa phương còn vướng mặt bằng thi công. Đối với gói thầu XL-03 trên địa bàn phường An Nhơn, mặt bằng còn tình trạng "da beo", không liền mạch toàn tuyến và Trường đại học Văn Lang chưa chấp thuận cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Trên địa bàn phường Bình Lợi Trung hiện còn vướng 20 hộ dân trong dự án của Công ty Tân Thuận chưa được bồi thường. Gói thầu XL-01; XL-02 hiện chủ đầu tư chưa được bàn giao mặt bằng...

Hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang gặp khó trong khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp cần khẩn trương bàn giao mặt bằng toàn tuyến trong tháng 8-2025 trên địa bàn phường An Nhơn. Sở NN&MT TP.HCM và UBND phường An Nhơn cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của Trường đại học Văn Lang để chủ đầu tư thi công dự án vào ngày 10-8.

Bên cạnh đó, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh phải khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án với các gói thầu"- ông Dũng kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn để dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chỉ đạo Sở NN&MT có báo cáo chi tiết liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án. Trong đó, kiến nghị rõ các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề tồn đọng, xác định rõ điểm vướng thuộc thẩm quyền của đơn vị nào để có hướng tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.