Giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm: Phải hoàn tất trong tháng 11-2025 03/10/2025 18:30

(PLO)- TP.HCM thành lập Tổ công tác chuyên ngành để đẩy nhanh tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11-2025 theo đúng kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy.

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM tại buổi khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thành lập Tổ công tác chuyên ngành và Tổ tham mưu giúp việc.

TP.HCM quyết tâm hoàn tất giải phóng mặt bằng rạch Xuyên Tâm trong tháng 11-2025. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tổ công tác do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ trưởng, lãnh đạo Sở Xây dựng làm Tổ phó, các thành viên là chủ đầu tư, lãnh đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và lãnh đạo UBND các phường: Bình Lợi Trung, An Nhơn, Bình Thạnh, Gia Định.

Tổ tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; thời hạn thực hiện, hoàn thành trước ngày 5-10.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, xác định các nội dung còn tồn tại, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khối lượng công việc cần hoàn thành của từng trường hợp, từng phường thuộc phạm vi dự án. Đồng thời, xác định giải pháp và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, đúng quy định hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phải báo cáo định kỳ hai tuần/lần về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác chuyên ngành; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP chủ trì họp để xem xét, chỉ đạo xử lý ngay đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 11-2025 theo đúng kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM.

UBND các phường Bình Lợi Trung, An Nhơn, Bình Thạnh, Gia Định cử lãnh đạo tham gia Tổ công tác chuyên ngành và Tổ tham mưu giúp việc.

Các phường cũng khẩn trương rà soát các nội dung tồn tại, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc địa bàn phường quản lý để tập trung xử lý dứt điểm, hoàn thành theo thẩm quyền, đúng quy định hoặc phối hợp, đề xuất Tổ công tác chuyên ngành tổng hợp.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu chậm trễ trong giải quyết, hoàn thành các thủ tục, chính sách bồi thường thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp xã theo quy định.