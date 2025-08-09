Rạch Xuyên Tâm vướng mặt bằng trường Đại học Văn Lang, Sở NN&MT TP.HCM nói gì? 09/08/2025 14:18

(PLO)- Theo Sở NN&MT TP.HCM, phần diện tích 8.909 m2 mà trường Đại học Văn Lang đề nghị xem xét bồi thường là phần đất thuộc hàng lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch.

Dự án dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) đi qua địa bàn các phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh và Gia Định (trước đây thuộc quận Bình Thạnh và Gò Vấp).

Đây là dự án trọng điểm của TP.HCM cần thực hiện cấp bách nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, chống ngập và nâng cấp hạ tầng đô thị.

Dự án rạch Xuyên Tâm đang thi công. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án được khởi công thực hiện từ ngày 10-5. Tuy nhiên qua ba tháng thực hiện dự án, chủ đầu tư đã nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, trong đó khó khăn lớn nhất là bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhiều mặt bằng chưa bàn giao

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án) dự án rạch Xuyên Tâm có 3 gói thầu xây lắp, trong đó, các địa phương còn vướng mặt bằng thi công.

Công nhân thi công gói thầu XL-03 của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đối với gói thầu XL-03 trên địa bàn phường An Nhơn, mặt bằng còn tình trạng "da beo", không liền mạch toàn tuyến và Trường đại học Văn Lang chưa chấp thuận cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Trên địa bàn phường Bình Lợi Trung hiện còn vướng 20 hộ dân trong dự án của Công ty Tân Thuận chưa được bồi thường. Gói thầu XL-01; XL-02 hiện chủ đầu tư chưa được bàn giao mặt bằng.

Chủ đầu tư kiến nghị ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp cần khẩn trương bàn giao mặt bằng toàn tuyến trong tháng 8-2025 trên địa bàn phường An Nhơn. Sở NN&MT TP.HCM và UBND phường An Nhơn cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của trường Đại học Văn Lang để chủ đầu tư thi công dự án vào ngày 10-8.

Bên cạnh đó, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh phải khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án với các gói thầu.

"Với gói thầu XL-03 trên địa bàn phường An Nhơn còn khoảng 30 căn hộ chưa bàn giao mặt bằng, những căn hộ này ở lại nằm ở đầu tuyến nên phần thiết bị đưa vào thi công gặp khó khăn. Phường Bình Lợi Trung hiện còn vướng 20 căn của công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận chưa bàn giao. Đồng thời còn vướng mặt bằng tại trường trường Đại học Văn Lang.

Mong Sở NN&MT sớm chủ trì phối hợp với các đơn vị kiểm tra nội dung phản ánh của Trường Đại học Văn Lang, báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp xử lý, làm cơ sở thuận tiện để Ban Quản lý Hạ tầng triển khai thi công tại phạm vi mũi 2 thuộc gói thầu XL-03.

UBND phường An Nhơn hỗ trợ Ban Quản lý dự án Hạ tầng và nhà thầu thi công về phương án an ninh trật tự đối với các vấn đề phát sinh liên quan đến Trường Đại học Văn Lang để tập kết thiết bị, máy móc, nhân lực để triển khai thi công trên phạm vi mặt bằng dự kiến ngày 10-8", lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM chia sẻ.

Xử lý vướng mắc liên quan mặt bằng

Trao đổi với pv PLO, ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM cho biết, Sở sẽ có buổi làm việc với các phường để xử lý các vướng mắc liên quan mặt bằng tại dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Riêng đối với mặt bằng tại Trường Đại học Văn Lang, Sở NN&MT TP đã tổ chức cuộc họp với UBND phường An Nhơn và các đơn vị có liên quan về giải quyết kiến nghị của trường Đại học Văn Lang trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, Sở NN&MT có ý kiến như sau:

Theo văn bản, trường Đại học Văn Lang yêu cầu xem xét chính sách bồi thường đối với phần diện tích 8.909 m2 mà trường đã mua và bồi thường 100% cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ pháp lý có liên quan, Sở NN&MT nhận thấy: phần diện tích 8.909 m2 mà trường Đại học Văn Lang đề nghị xem xét bồi thường là phần đất thuộc hàng lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch, tạm giao cho đơn vị để xây dựng theo quy hoạch, sau đó bàn giao cho UBND quận Gò Vấp (trước đây) quản lý theo quy định tại Quyết định số 2971 năm 2015 của UBND.

Do đó, Sở nhận thấy kiến nghị của trường Đại học Văn Lang là không có cơ sở, trường Đại học Văn Lang chỉ được tạm giao phần đất này để xây dựng theo quy hoạch và sau đó phải bàn giao cho UBND quận Gò Vấp (nay là phường An Nhơn) quản lý.

"Sở NN&MT đề nghị trường Đại học Văn Lang khẩn trương bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng trong dự án cho UBND phường An Nhơn, chủ đầu tư dự án, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp trước ngày 10-8 để thi công gói thầu XL03 đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án"- ông Võ Trung Trực cho biết.