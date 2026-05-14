Công ty sản xuất xoài bị phạt hơn 170 triệu đồng vì xả thải, gây ô nhiễm 14/05/2026 15:05

(PLO)- Một doanh nghiệp chuyên sản xuất, sơ chế xoài tại Tây Ninh bị xử phạt hơn 170 triệu đồng do vi phạm xả thải vượt chuẩn và sử dụng đất không đúng mục đích.

Ngày 14-5, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã ban hành quyết định xử phạt hành chính hơn 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu chuyên sản xuất, sơ chế xoài tại địa phương do vi phạm các hành vi xả thải ra môi trường vượt tiêu chuẩn, sử dụng đất không đúng mục đích…

Theo UBND xã Nhơn Hòa Lập, doanh nghiệp này chuyên sản xuất, sơ chế xoài trên địa bàn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định công ty có hành vi xả thải ra môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép, đồng thời sử dụng đất không đúng mục đích.

Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu bị xử phạt hơn 170 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến môi trường và đất đai. Ảnh: KN

Trước đó, sau khi bị phát hiện vi phạm, chủ doanh nghiệp đã ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đoạn kênh Phụng Thớt nằm gần khu vực hoạt động của Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu tiếp tục xuất hiện tình trạng nước đen kịt, mùi hôi thối lan rộng khiến người dân địa phương bức xúc.

Sống cạnh kênh Phụng Thớt nhiều năm, một người dân gần khu vực cho biết dòng nước tại đây thường xuyên “đen như mực tàu”. Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, mùi hôi bốc lên nồng nặc còn khiến người dân mất ăn, mất ngủ.

“Đêm ngủ không yên, ngày ăn không ngon vì mùi hôi quá nặng” người này phản ánh.

Trước phản ánh của người dân, UBND xã Nhơn Hòa Lập đã cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường xác minh vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Chí Thành, tính chất vụ việc hiện đã vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã.

“UBND xã đã báo cáo Cảnh sát môi trường và Công an tỉnh, đồng thời mong các cơ quan chức năng sớm hỗ trợ để trả lại môi trường cho bà con” - ông Thành cho biết.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.